El CGPJ se encamina a otra legislatura de bloqueo, tras la mediación fallida de Reynders

Cinco años y cuatro meses lleva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato prorrogado y mientras sigue sumando días y meses de prórroga, más se descompone el órgano, cuyo presidente suplente, Vicente Guilarte, ya ha anunciado su dimisión para este verano si para entonces sigue sin renovarse el CGPJ.

Los 16 vocales de los 20 iniciales, más el presidente, que continúan ejerciendo en un mandato del CGPJ sobradamente caducado, que arrancó en 2013, no piensan dimitir, lo que imposibilita una renovación forzosa del órgano de gobierno de los jueces. Si finalmente Guilarte deja el Consejo, su puesto como presidente suplente lo ocupará el vocal con más edad.

El que se ha ido ya es Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea. Su marcha y su mediación fallida entre el PSOE y el PP para lograr un acuerdo de renovación ponen directamente al Consejo General del Poder Judicial en el sendero de la incertidumbre. ¿Hay posibilidades reales de renovación esta legislatura? La mayoría de las fuentes consultadas por este diario lo dudan.

Desde el sector judicial, algunas de esas fuentes trasladan una opinión coincidente: no habrá renovación la presente legislatura.

La fallida intervención de Reynders

El comisario Reynders, más cercano ideológicamente al PP que al PSOE, ha pedido una excedencia para preparar su campaña para convertirse en el nuevo secretario general del Consejo de Europa. Ahora sus funciones las asumirá la vicepresidenta de la Comisión Europa, Vera Jourová, que, según ha trasladado una portavoz de la Comisión este lunes, hará de intermediaria para renovar el CGPJ español.

Pero no está claro aún cuándo se reeditarán las reuniones a tres, entre el ministro Félix Bolaños, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y ahora Vera Jourová. Tras la cancelación por parte del PP de la reunión prevista en Madrid para el 27 de marzo pasado, no ha habido más intentos de reconducir las negociaciones con la mediación de Bruselas. En total, Bolaños, Pons y Reynders se reunieron únicamente en dos ocasiones, que se saldaron sin acuerdo y sin avances claros.

La Comisión Europea insta a socialistas y populares a firmar ya un acuerdo para renovar el CGPJ e inmediatamente después modificar la ley para que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales judiciales del CGPJ.

El PP no está dispuesto a ceder, pese a que fue él mismo quien pidió la mediación del comisario Reynders. Los de Feijóo proponen firmar un acuerdo por el que de manera simultánea se renueve el CGPJ por el sistema actual y se modifique la ley para evitar el papel del Parlamento en la elección de los vocales judiciales, como ocurre ahora.

Hay que recordar que el Congreso de los Diputados ha tumbado en dos ocasiones la proposición de ley del PP para cambiar el modo de elección de los vocales judiciales. Por lo que en caso de que el PSOE aceptara esa imposición del PP, se encontraría con el rechazo de la Cámara Baja a la pretendida reforma legal.

Fuentes socialistas indican que "la situación de descomposición acelerada e irreversible del Consejo, que se ha hecho más que evidente estos días, hace que la renovación sea indispensable y, sobre todo, sea urgente, tal y como ya expresó el informe del Estado de Derecho 2023 de la Comisión Europea".

Y añaden: "No hay excusas o dilaciones posibles: estamos negociando con el formato elegido por el PP, el mediador elegido por el PP y los plazos asumidos por el PP. Esperamos cerrar un acuerdo muy pronto que ponga fin a esta crisis".

Las asociaciones instan a la renovación

Por otro lado, las cuatro asociaciones judiciales han lanzado hace unos días nuevos manifiestos instando a la renovación del CGPJ. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) coinciden en la necesidad de renovar ya, con el método actual, los 20 vocales más el presidente del CGPJ.

Para JJpD, el Partido Popular no deja de poner "excusas inacabables y cambiantes" para así continuar ejerciendo el bloqueo sobre el CGPJ. La enésima excusa que el PP ha esgrimido para dificultar un acuerdo con el Gobierno de cara a la renovación es la tramitación de la ley de amnistía y las críticas que reciben ciertos jueces por parte de los partidos independentistas.

La APM pide la renovación pero también la reforma del sistema de elección para que sea la carrera judicial la que elija a los 12 vocales judiciales. Según su criterio, esa sería la manera de acabar con la injerencia política dentro del CGPJ. Pero fuentes consultadas por este diario advierten de que existe un sesgo político en las propias asociaciones que son las que avalan a los candidatos que se presentan para el CGPJ.

Guilarte, el reformador

Vicente Guilarte lleva meses diciendo que se irá del CGPJ si no se renueva ya. El pasado mes de febrero, durante una conferencia lo repitió: "Estaré a la espera que se produzca ese acuerdo y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar este cargo".

Pero Guilarte quiere irse por la puerta grande, después de haber convencido a los legisladores de que hay que quitarle competencias al CGPJ para que no sea tan atractivo a los ojos de los partidos políticos. Así, propone recortar las competencias del órgano para que no pueda realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, una función que no puede realizar ahora, ya que la ley le impide hacer nombramientos cuando se encuentra con el mandato caducado.

Guilarte considera que su propuesta facilitaría la renovación, convencido de que los partidos perderían interés en el órgano de gobierno de los jueces si este no puede realizar dichos nombramientos.

Según su propuesta, serían los jueces quienes, directamente, sin mediar la intervención del CGPJ, elegirían a sus presidentes en las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia, en un proceso electoral que se asemeja al ya existente en las Salas de Gobierno de los tribunales superiores.

Y el Gobierno podría acabar convencido de la propuesta del presidente suplente del CGPJ. Al menos, ya se vislumbra cierta predisposición en el Ejecutivo de forzar esa renovación sorteando el papel del PP en la misma. El presidente Sánchez ha dejado caer en corrillos que estaría dispuesto a valorar el recorte de competencias del CGPJ como forma de propiciar la renovación del órgano, tal y como propone Guilarte.