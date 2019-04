El productor audiovisual y fundador de Mediapro, Jaume Roures, se ha mostrado este jueves satisfecho con la revelación de informaciones acerca de las denominadas cloacas del Estado, unos hechos que se recogían en el documental producido por el empresario catalán. "Estoy contento de que todo esto salga. Nadie nos hizo caso en su momento, cuando Villarejo campaba a sus anchas", ha asegurado durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

El documental Las cloacas de Interior se estrenó en 2017 a raíz de unas informaciones publicadas por este diario en 2016. Roures ha denunciado que "en ninguna de las cadenas de televisión, fuera de Catalunya y Euskadi, se ha emitido" la producción audiovisual.

"Participaron (en el documental) policías de intachable carrera y méritos que explicaban lo que ocurría dentro del Ministerio del Interior. Que no se emitiera no tiene que ver con un problema personal, sino con un problema político. Tiene que ver con la libertad de expresión y el concepto restrictivo que tenemos de esto" ha afirmado, y ha defendido que "para que las sociedades puedan madurar, se tienen que poder ver" todos los contenidos para que la gente "pueda opinar sobre ellos".

El fundador de Mediapro también ha negado que exista algún tipo de problema personal con Antonio García Ferreras, presentador de televisión, radicado en la negativa de Atresmedia a emitir el documental sobre las cloacas de Interior. "No tengo ningún conflicto con Antonio. Hizo una referencia negativa a mí por una información que no contrastó. Puedo estar equivocado en muchas cosas, pero no digo tonterías".

Roures se refería a unas declaraciones realizadas por el presentador en el programa Salvados de La Sexta, donde aseguró que el productor audiovisual catalán le había acusado de "blanquear la represión" del 1-O, motivo por el que calificó al empresario de "sectario".

El fundador de Mediapro también ha vuelto a insistir en que no es independentista. "Yo estoy en la línea histórica que defendía el PSOE cuando en su programa llevaba aquello de la autodeterminación de los pueblos. La gente tiene derecho a expresar y decidir su futuro; eso es lo que he dicho siempre", ha explicado.

Roures ha defendido en este sentido una consulta para Catalunya, aunque ha admitido que "algunos referéndums los carga el diablo, como el del brexit", pero también ha precisado que "en Canadá se hizo uno y no ha pasado nada del otro mundo". A su juicio, si la consulta catalana se hubiera hecho hace cinco años "el 'no' hubiera ganado ampliamente".

El productor audiovisual ha explicado que Mediapro cerró el ejercicio de 2018 con una facturación de 1.967 millones de euros, y que cuenta con un equipo global de más de 6.500 trabajadores. Los puestos de trabajo del Grupo se incrementaron en 1.080 el pasado año (701 en España).