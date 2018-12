Desde el Gobierno se asegura que Pedro Sánchez tenía previsto sacar adelante los acuerdos alcanzados este viernes en el Consejo de Ministros, independientemente de la postura que mantuvieran los partidos independentistas sobre los Presupuestos Generales del Estado para 20190. Sin embargo, a nadie se le escapa que tanto los gestos simbólicos, las inversiones en Catalunya y los acuerdos sociales aprobados pueden facilitar el cambio de criterio de estos partidos de cara, al menos, al Debate sobre las enmiendas a la totalidad.

El Gobierno, como dijo la portavoz Isabel Celáa, dice que ni puede ni va a mover nada con respecto al proceso judicial contra los políticos independentistas que se iniciará a primeros de año. Por lo tanto, si el condicionamiento de los independentistas para apoyar las Cuentas del Estado sigue condicionado a ello, el Ejecutivo dice que no hay ningún margen de actuación. “Estamos en un Estado de Derecho y aquí hay separación de poderes”; dijo Celáa.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (2ª dcha), con la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, en presencia de las ministras de Trabajo, Magdalena Valerio, Economía, Nadia Calviño, y Administraciónes Públicas, Meritxell Batet (de izda a dcha), a su llegada a la reunión del Consejo de Ministros. EFE/Quique García

Sin embargo, nadie duda que el nuevo clima creado tras la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, el hecho de firmar un comunicado conjunto entre los dos gobiernos y la importancia para Catalunya de algunas medidas que se recogen en el borrador presupuestario podrían mover la posición de PDyC y ERC.

Gobierno confía ahora más en que el PDyC no presente enmienda a la totalidad a que lo haga ERC, cuyas posiciones se han endurecido en las últimas semanas. Con ello, al Gobierno le bastaría para que se tramitaran los Presupuestos en la Cámara Baja y tener luego un margen de casi dos mese para negociarlos e intentar su aprobación.

De hecho, en el Gobierno ya se valora como significativo que ambos partidos catalanes apoyaran el techo de gasto en el pleno del pasado jueves que, aunque con previsible bloqueo del PP en el Senado no tendrá más recorrido, sí supone un gesto de acercamiento.

También hubo en el Consejo de Ministros de Barcelona importantes medidas para Canarias, por lo que tampoco se descarta poder contar con el voto de la única diputada de Coalición Canaria que, aunque en ningún caso sea decisivo, si visualizaría que el Gobierno de los 84 diputados tiene más apoyos en la Cámara.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (dcha), junto a los miembros de su gabinete antes de la reunión del Consejo de Ministros. EFE/Quique García

Es decir, si eso se materializará, el Gobierno podría acudir con los apoyos de Unidos Podemos, Coalición Canaria y muy previsiblemente del PNV, aunque sólo sumaría un total de 158 diputados, exactamente ocho menos que la suma PP y Ciudadanos, y que son los mismos que tiene en la Cámara PDyC. Y a nadie se le escapa que para que triunfen las enmiendas a la Totalidad deben sumar un voto más a favor que en contra y, en caso de empate, decáen.

No obstante, desde el Gobierno se mantiene todo abierto y no se da por seguro nada. Un cercano colaborador de Sánchez indicó que en enero todavía tiene que “pasar cosas” y no se puede anticipar ningún escenario. “Como mucho, que se ha encauzado la salida para que haya Presupuestos”; dijo parafraseando la frase que recoge el comunicado conjunto respecto de Catalunya.