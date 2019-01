El comité de campaña de Podemos se reúne a lo largo del sábado con los secretarios generales de los territorios y con los candidatos autonómicos y europeos. La reunión estaba convocada desde la semana pasada, antes de conocer la alianza de Manuela Carmena e Iñigo Errejón. El objetivo inicial era preparar la campaña electoral. Sin embargo, ahora será inevitable tratar esta crisis y la dirección intentará cerrar filas ante sus 'barones'.

Según fuentes presentes en la reunión, Irene Montero ha abierto la reunión y ha dado paso a la reflexión sobre la situación madrileña. Tras ella, han hablado el resto de miembros de la ejecutiva y , posteriormente, hanc intervendio algunos de los secretarios generales autonómicos. Según ha podido saber Público, el mensaje que ha buscado lanzar la dirección ha sido de unidad frente a la ruptura de la candidatura madrileña. Sobre todo, buscando que esto no se extienda a otros territorio.

Ramón Espinar, el secretario general autonómico, ha hablado por primera vez ante los medios de comunicación tras la ruptura de la candidatura madrileña: "No es el día de establecer ni quién ni cómo. Ni de las cosas que pasan entre bambalinas. Es el momento de volver al lugar que nos hizo nacer y de ser útiles. La gente nos está diciendo que es el liderazgo es una responsabilidad, no un capricho", ha señalado Espinar. El responsable de la región, sin embargo, ha dejado abierto el camino a seguir del partido morado en la Comunidad.

"Hemos pasado dos días muy duros y ha sido un golpe muy inesperado. He hablado con Errejón esta semana y hemos tenido una conversación larguísima, pero él ha tomado una decisión que respeto. Es una persona que he admirado mucho y que tienen mi aprecio, pero me ha decepcionado", reconoce.

Ninguno de los secretarios generales autonómicos ha valorado la decisión de Errejón de presentarse por Más Madrid

El resto de secretarios generales autonómicos han guardado silencio ante las preguntas de los medios de comunicación en la entrada de la sede del partido. Ninguno ha valorado la decisión de Errejón de presentarse a la Comunidad por Más Madrid.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha atendido a los medios de comunicación al comienzo de la reunión y ha pedido "pasar página". "Hemos pasado días muy duros en los que en los que proyectos personales nos han obligado a hablar de nosotros mismos en vez de las cosas de comer, pero confío en que esta reunión sirva para pasar página y nos permita que la semana que viene volvamos a hacer política de lo común", ha valorado.

A pesar de intentar desviar el foco, Echenique ha reconocido que recabarán las opiniones de los territorios sobre la plataforma que liderará Errejón y la alianza para Más Madrid. Respecto a la ausencia del que era el candidato de Podemos, ha explicado que aunque él mismo le había invitado, tras haber decidido presentarse a las elecciones madrileñas siendo ahora "candidato de otra fuerza política" junto a la alcaldesa Manuela Carmena, "no tiene sentido su presencia".

Respecto a la situación en la que queda la candidatura en la Comunidad de Madrid, ha admitido que la organización sigue en "shock", pero ha confiado en que elegirán a otro candidato de Unidos Podemos.