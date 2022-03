Podemos da por zanjada la polémica del envío de armas y se centra en las medidas económicas para paliar la crisis

El rechazo al envío de armas a Ucrania en el marco de su guerra con Rusia por parte de Podemos ha sido, a juicio de la formación morada, una decisión acertada, pero también ha logrado monopolizar y estrechar el debate en torno al conflicto y ha dificultado que se hable de cuestiones como la necesidad de proteger a las familias de las consecuencias económicas de la guerra.

Podemos celebró este viernes una reunión de su Consejo Ciudadano Estatal en la que se cerró filas en torno a la posición que han mantenido el partido y su secretaria general, Ione Belarra, en las últimas semanas sobre el envío de armas.

En la organización aseguran estar muy preocupados con el "fervor belicista" que, a su juicio, se está expandiendo en las sociedades europeas, y apelan a la necesidad de combatir los marcos discursivos y mediáticos que apuntan hacia una escalada de la tensión.

Sin embargo, también son conscientes de que es necesario introducir nuevos elementos en el debate sobre la guerra, en un contexto en el que la invasión rusa ha logrado desbocar los precios y la inflación en numerosos productos y en la factura de la luz de las familias.

Por este motivo, Belarra basó gran parte de su intervención ante el Consejo Ciudadano en presentar un "escudo social verde" con el objetivo de paliar las consecuencias económicas que ya están sufriendo muchas personas, así como las pequeñas y medianas empresas.

En Podemos tienen clara su apuesta por las vías diplomáticas como única forma de resolver el conflicto, y tanto en público como en privado sus dirigentes insisten en que la Unión Europea y los organismos internacionales podrían apoyar más este camino, participando, por ejemplo, en el diálogo que están manteniendo los gobiernos ruso y ucraniano.

Abrir el debate

Pero, además, en el Consejo Ciudadano se ha constatado que los discursos y acciones de las últimas semanas, tras el giro de Pedro Sánchez, han provocado que se estrechen los márgenes del debate político, focalizado exclusivamente en la polémica generada en torno al envío de armas y la posición de cada partido o dirigente.

Esta problemática, aunque no deja de ser importante, según apuntan fuentes del partido, no se corresponde con todas las preocupaciones que tiene la ciudadanía, que asiste a una inflación desbocada que escala cada día y que parece no tener freno. Es por esto que en el Consejo Ciudadano del viernes se ha consensuado la necesidad de "abrir" este debate y poner las bases para defender las propuestas de Podemos para paliar las consecuencias económicas de la guerra.

Fiscalidad, planes energéticos y ayudas directas a familias vulnerables y a las empresas más afectadas son los ejes sobre los que la formación morada quiere asentar su respuesta a la crisis, y en este contexto son conscientes de que se van a producir debates y batallas políticas con su socio de Gobierno, el PSOE (que se ha mostrado en contra, por ejemplo, de acometer una reforma fiscal en este momento).

"Nos enfrentamos a una nueva crisis económica justo en el momento en que empezábamos a levantar la cabeza tras dos años durísimos de crisis social, económica y sanitaria derivada de la pandemia de la covid-19. Estamos muy preocupadas por el fuerte golpe, económico y emocional, que este conflicto bélico va a suponer para muchas familias de nuestro país", aseguró Belarra en su intervención ante el Consejo Ciudadano de Podemos.