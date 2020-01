La decisión de la Junta Electoral de inhabilitar a Torra y Junqueras no cambia la posición de los republicanos catalanes, aunque estos avisan de que "si no hay mesa de diálogo, no habrá legislatura". Los dirigentes de PSOE y Unidas Podemos exhibieron sintonía en el primer debate de investidura y la derecha mostró una total hostilidad al futuro Ejecutivo.