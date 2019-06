La defensa de Oriol Junqueras mantiene y refuerza sus posiciones en el juicio contra la cúpula del procés. Andreu Van den Eynde, el letrado que representa al exvicepresident de la Generalitat de Catalunya y al exconseller Raül Romeva, se estrenó en el uso de la palabra al arranque del juicio en el Tribunal Supremo, hace cuatro meses, denunciando su cáracter político, y este martes engordaba las mismas tesis en su turno de informe final.

Van den Eynde: "Esta causa se inicia como una causa general y prospectiva, de una nulidad radical"

La sentencia del procés, según Van den Eynde, "generará el Código Penal aplicable a la disidencia política", y toda la causa se fundamenta en un ataque contra esta disidencia: "Se persigue una ideología". Los hechos probados en estos cuatro meses, "la melodía de los hechos", aislada del "ruido, las estridencias y exageraciones" que atribuye a las acusaciones, evidencian, a su entender, que no hubo delito alguno por parte de sus defendidos. La Fiscalía reclama para Junqueras una pena de hasta 25 años de cárcel por rebelión y malversación, 16 años en el caso de Romeva. "El sesgo y la exageración es el discurso de la acusación", apuntaba.



"Esta causa se inicia como una causa general y prospectiva, de una nulidad radical", denunciaba el letrado, peleando para subrayar las irregularidades que aprecia en el juicio, pero también en la instrucción de esta causa. Según sus palabras, se está aplicando el "derecho penal del enemigo", y la primera evidencia de que no se pueden dar por probados los delitos por los que se acusa a los 12 procesados, está en el hecho de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no se ponen de acuerdo sobre si hubo o no violencia en el procés. La primera ve rebelión, la segunda sedición, y ambas niegan que se diera el delito por el que acusa la otra: "No será tan clara la acusación si es antitética", apostillaba.

Ni rebelión ni sedición: "La gente no salió a la calle a derrocar al Estado"

"La Fiscalía es la única que defiende la DUI como un mecanismo capaz de derogar la Constitución"

En concreto, sobre la acusación por rebelión, el abogado de Junqueras negaba la mayor: "Yo no tengo claro cuándo fue el 'alzamiento'", ironizaba, afirmando que los episodios de violencia fueron "aislados", anecdóticos, y que la "tesis" sobre la rebelión "se construye con una falacia: la de la agregación de pequeños detalles". Estos episodios estarían "desconectados de la actuación" de Junqueras y Romeva: el primero sería "el símbolo de los valores cristianos vinculados al pacifismo", mientras que el segundo habría "hecho currículum de la conflictología, de la paz".

Las agresiones a policías y guardias civiles, razonaba el letrado, serían imputables a quienes las cometieron, y en ningún caso podrían considerarse extensibles a quienes llamaron a participar en el referéndum. "La gente no salió a la calle a derrocar al Estado, salió un día a protestar y otro día a votar. Eso no es un alzamiento". "Indignación, la que quieran. Violencia, cero",razonaba.

"La gente no salió a la calle a derrocar al Estado, salió a protestar. Eso no es un alzamiento"

Además, los casos aislados de violencia registrados el 1-O se contarían "con los dedos de la mano", y habrían sido obra de "grupúsculos". Nadie, venía a decir, tenía "información de riesgos" concretos, apuntaba, recordando las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del Gobierno, en su declaración como testigo, así como las del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido. ​

No obstante, Van den Eynde obviaba así las reuniones en las que el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acompañado por la cúpula del cuerpo, habría alertado al expresident Carles Puigdemont y al vicepresident Junqueras de los riegos de que se dieran episodios violentos el 1-O. Uno de los testigos, el exnúmero dos de Trapero, el comisario Ferrán López, afirmó que Puigdemont llegó a asegurar que declararía la independencia de producirse choques violentos en la jornada del referéndum

En la misma línea, recordaba que la consulta soberanista del 1 de Octubre de 2017 había sido "suspendida", y por tanto "no tenía valor jurídico"; la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre, que se sustentó en el resultado del referéndum, no sería una herramienta "capaz de haber derogado la Constitución". "La Fiscalía es la única que defiende la DUI" como un mecanismo capaz de liquidar la Carta Magna, argumentaba.





"La desobediencia es la discusión real de este juicio"

La baja calidad de las pruebas: "Muchos guardias civiles mienten"

De puntillas sobre la malversación

En otro orden de cosas, Van den Eynde ha pasado de puntillas por la acusación por malversación, sobre la que se explayarán los letrados que le sucedan en el uso de la palabra. En esencia, se ha centrado en la acción exterior de la Generalitat, asegurando que se persigue la difusión del pensamiento político en el exterior.

"Se viene a decir por la acusación que todo el departamento de Exteriores [el que lideraba Romeva] es inconstitucional".

