'Público' ha accedido a las grabaciones del juicio en el que el PP se ha sentado en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de daños informáticos. En una causa en la que el Ministerio Público no acusa, la fiscal Carmen Luciáñez se ha esmerado por rebatir los argumentos de las acusaciones populares, restando credibilidad a Bárcenas y negando que el partido de Pablo Casado cometiera delito alguno. "Si partimos de la base de que el PP destruyó su contabilidad B, esa información no le es ajena"; “Era del PP, y por tanto su destrucción no colma el tipo penal de daños informáticos", aseguró.