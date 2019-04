Día 11 de campaña. Los cabezas de cartel de los principales partidos, salvo Pablo Casado, aparcan este lunes las caravanas electorales para preparar el primer debate de esta campaña. Será en TVE a partir de las 22.00 horas. Con un alto nivel de indecisos, el debate resultará clave. Todos los candidatos intentarán equivocarse lo menos posible. Las espadas están en todo lo alto.

Pero este lunes también es día de encuestas, pues es el último que se pueden publicar antes de las elecciones. Entre el domingo y el lunes se han publicado varias; este lunes se publican cuatro: una de Key Data para Público, una de GAD3 para el diario ABC, otra de Metroscopia para el diario 20 Minutos y un último sondeo de NC Report para La Razón. Las cuatro encuestas otorgan la victoria al PSOE de Pedro Sánchez, pero también advierten del alto número de indecisos.

Aquí te contamos todos los detalles en directo de esta nueva jornada de campaña.

La Junta Electoral rechaza el recurso del PP contra el sorteo de turnos en el debate de RTVE

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado este lunes el recurso presentado por el PP contra el reparto de los tiempos de las intervenciones de los candidatos a la Presidencia del Gobierno en el debate de RTVE, que tendrá lugar esta noche, han informado a Efe fuentes del organismo.

Para la distribución de dichas intervenciones se hizo un sorteo, contra el que el PP protestó y que ha llevado a la Junta Electoral por entender que el reparto debía hacerse en función de la representación parlamentaria de los partidos. El PP fue en la pasada legislatura el partido con mayor presencia en el Congreso.

HBO censura a Ciudadanos por un cartel de Arrimadas basado en 'Juego de Tronos'

Inés Arrimadas, en el cartel de Ciudadanos inspirado en 'Juego de Tronos'.

HBO España ha asegurado que no ha autorizado el uso de la propiedad intelectual de Juego de Tronos para campañas políticas "de ningún tipo", tras conocerse la difusión de una imagen de la candidata de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, caracterizada como una de las protagonistas de la serie.

"Entendemos que Juego de Tronos despierta pasiones, pero no hemos autorizado el uso de nuestra propiedad intelectual para campañas políticas de ningún tipo. Un saludo", ha señalado HBO en un tuit de respuesta a un usuario que preguntaba si la plataforma había dado su consentimiento para "que se dé un uso partidista de sus imágenes".

El autor del logo del PP y concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid, Fernando Martínez Vidal, ha decidido abandonar la formación y unirse a la candidatura municipal de Vox, al no estar satisfecho con el puesto que le habían asignado en las listas. "Se va del PP hasta quien hizo su logo", ha afirmado Martínez Vidal, que en enero de 1989 propuso a Manuel Fraga un boceto con un ave volando, un charrán, y no una gaviota, subraya, que se acabaría convirtiendo en el símbolo del PP.

Los sondeos se despiden con el PSOE como ganador

Este lunes es el último día para publicar sondeos electorales. La tendencia en cuatro de las encuestas publicadas hoy es situar al PSOE como ganador. Las estimaciones del gabinete demoscópico Key Data para Público dan la victoria al partido socialista, aunque le resultaría difícil gobernar pactando únicamente con Unidas Podemos. Le sería necesario el apoyo del PNV y de los partidos soberanistas catalanes.

Cs, sobre el recurso del PP ante la Junta Electoral por el debate de hoy: “Es una pataleta”

Ciudadanos afirma que el recurso presentado por el PP ante la Junta Electoral Central por el reparto de turnos en el debate de RTVE es "una pataleta". Así lo han confirmado fuentes del partido, quienes defienden que "lo más transparente es el sorteo".

Las solicitudes de voto por correo suman 1,3 millones

Correos ha gestionado 1,3 millones de solicitudes de votos postales para las elecciones de este domingo, en el que coinciden las elecciones generales y las de la Comunitat Valenciana.

Los que hayan solicitado este sistema tienen hasta el 24 de abril para entregarlo en los más de 8.600 puntos de admisión con los que cuenta Correos en toda España.



Podemos recuerda que el PP participó en el sorteo de los turnos del debate

Podemos ha recordado este lunes que el PP participó, al igual que el resto de partidos, en el sorteo de reparto de los turnos para el debate electoral de esta noche en RTVE, y "como no salió lo que esperaban, ahora intentan cambiar la decisión".

Fuentes de la dirección de Podemos han reaccionado así al conocer que el PP ha recurrido ante la Junta Electoral Central (JEC) el reparto de turnos entre candidatos acordado por sorteo en el debate a cuatro que se celebrará esta noche en RTVE entre Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Cs).

"El PP participó en el sorteo igual que el resto", han añadido esas mismas fuentes del partido morado, que consideran que "no es una novedad" que el PP trate de cambiar lo acordado.



Inés Arrimadas: "Sánchez tratará de seducir a Torra y Puigdemont en el debate"

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, intentará en el debate televisivo de esta noche "seducir a Torra y a Puigdemont".

Tras dar un paseo por El Puerto de Santa María (Cádiz), la candidata número uno al Congreso de los Diputados por Barcelona de Ciudadanos ha explicado también que, por el contrario, el líder de su partido, Albert Rivera, tratará de explicar a "las familias, a los trabajadores y a los autónomos cuáles son las propuestas para ellos" de su programa electoral.

Los candidatos del 'procés' han celebrado ya diez actos desde la cárcel de Soto

os candidatos a las comicios generales encarcelados por la causa del "procés" han celebrado ya en la prisión madrileña de Soto del Real diez actos electorales, entre mítines, entrevistas y ruedas de prensa, todos ellos por videconferencia desde la sala que habitualmente se destina a diligencias judiciales.

El cabeza de lista de JxCat al Congreso por Barcelona, Jordi Sànchez, durante una rueda de prensa por vía telemática desde el centro penitenciario de Soto del Real en Madrid. (EFE)

Así se lo ha trasmitido hoy el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a una delegación de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), perteneciente a la OSCE.

Según ha informado el organismo de Prisiones, esta delegación ha visitado la Secretaría General para interesarse por los derechos electorales de los internos en prisiones que son competencia de la Administración General del Estado.

La presidenta de Navarra quiere oír a Sánchez que no gobernará con Cs

La presidenta del Gobierno de Navarra y candidata por Geroa Bai a revalidar el cargo, Uxue Barkos, ha comentado que aún no ha escuchado a Pedro Sánchez decir "que no va a gobernar con Ciudadanos" y "quiero oirlo".

Durante el acto central de campaña de su formación, Barkos ha sostenido que Geroa Bai es "el voto fiable" para la defensa del autogobierno de Navarra que ve peligrar con partidos como PP y Ciudadanos.

Y en este sentido, tras asegurar que Geroa Bai son "los únicos" que pueden "defender los intereses de Navarra sin límites y ni cortapisas", ha comentado que Sánchez solo dirá que no pacta con Cs "si no le dan los números".

Albert Rivera descansa tras preparar los debates en un plató alquilado

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dedica este lunes a descansar tras preparar los debates de RTVE y Atresmedia con un grupo de asesores y ensayando en un escenario alquilado para practicar, incluso, con la posición que ocupará en los platós de televisión.

Fuentes de la dirección de Cs ha explicado que, tras el fin de semana de entrenamiento, el candidato dedicará la actual jornada a repasar las últimas cuestiones, hacer deporte y descansar para "llegar muy fresco".

En su preparación para los debates, Rivera y sus asesores han ensayado respuestas y gestos, la colocación y el uso del atril; lo que aún no ha decidido es si irá con o sin corbata, aunque sus asesores creen que finalmente optará por llevarla.

Aitor Esteban reprocha a Susanna Griso su "cercanía" con Santiago Abascal

Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados, ha sido entrevistado este lunes por Susanna Griso en Espejo Público de Antena 3. Esteban respondió a las preguntas de la presentadora de Antena 3 justo después de que lo hiciera el líder de Vox, Santiago Abascal, quien se tomó un café con la presentadora Susanna Griso. "Gracias la entrevista y por tratarme de usted comparado con el trato que ha dispensado a Santiago Abascal, de tú", le ha espetado el representante del PNV a la presentadora al final de su conversación, en un velado reproche por el trato que ha recibido Abascal.

Extrañada por el comentario, Griso ha respondido con una pregunta: ″¿Considera que he sido más dura con él?”, visiblemente incómoda por el comentario. "No. no, Simplemente constato la diferencia. Lo digo por la cercanía", ha replicado Esteban.

Finalmente, Esteban y Griso han quedado emplazados a tomar un café en otra ocasión.

El PP recurre en la Junta Electoral el reparto de turnos en el debate de RTVE

El PP ha recurrido este lunes ante la Junta Electoral Central (JEC) el reparto de turnos entre candidatos acordado por sorteo en el debate a cuatro que se celebrará esta noche en RTVE entre Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Cs).

Fuentes de la dirección del PP han explicado que el recurso se ha presentado al entender que en una televisión pública el reparto de turnos no debería ser por sorteo, sino en función de la representación parlamentaria de cada partido como ha ocurrido, subrayan, en otros debates celebrados en RTVE, como el debate entre candidatos a la Comunidad Valenciana, o el debate "a seis".

El debate de esta noche en RTVE lo abrirá el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, y lo cerrará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y estará distribuido en cuatro bloques temáticos: economía, política social, modelo territorial y pactos postelectorales y regeneración.

Rivera y Sánchez ocuparán los atriles del centro, con el líder del PP, Pablo Casado, en el extremo izquierdo, al lado del jefe del Ejecutivo, y el cabeza de lista de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, en el derecho, junto al dirigente de Cs.

La Junta Electoral Central tenía previsto reunirse este lunes a las 16,30 horas.​

Rafael Hernando: "Vox hace propuestas que, a veces, parecen sacadas del quinto 'gin tonic'"

El candidato al Senado del PP por Almería Rafael Hernando ha pedido que el 28 de abril se vote "con la cabeza" y no con "las tripas ni con el cabreo", y ha opinado que Vox "hace propuestas que, a veces, parecen sacadas del quinto 'gin-tonic'".

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con el cabeza de lista del PP al Congreso por Alicante, César Sánchez, y el resto de la candidatura de esta provincia, Hernando se ha referido al mitin que ofreció ayer en esta ciudad Santiago Abascal con más de 2.000 personas y ha señalado que "Vox es una fuerza que tiene intensidad".

La FAPE tacha de "despropósito intolerable" que Vox plantee el cierre de laSexta

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha tachado de "despropósito intolerable la amenaza" de Vox de cerrar laSexta por ir en contra de la Constitución y ser "más propio de un sistema dictatorial que de una democracia".

"La FAPE rechaza tal amenaza, vertida por el vicepresidente de Vox, Víctor González, por atentar contra el artículo 20 de la Constitución que garantiza el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", ha expresado. Asimismo, ha señalado que plantear el cierre de un medio de comunicación "es más propio de un sistema dictatorial que de una democracia".

Javier Maroto dice que Casado presentará al PP como el que "arregla la economía"

El vicesecretario de Organización del PP y jefe de campaña del partido, Javier Maroto, ha asegurado este lunes que el presidente de su formación, Pablo Casado, presentará a su partido en los debates electorales de RTVE y Atresmedia como el que "arregla la economía" mientras que comparará las "recetas" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con las que aplicó en su día el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

"Con el Partido Popular, la economía va bien", ha manifestado Maroto en una entrevista en TVE

Carmen Calvo sobre el debate: "Por nosotros no habrá ni insultos ni mentiras"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que Pedro Sánchez acude al debate de esta noche con la intención de ofrecer a los ciudadanos "información veraz" sobre sus propuestas y lo que está en juego. "Por nosotros no habrá ni tensión, ni insultos ni mentiras", ha dicho.

Así lo ha subrayado Calvo en una entrevista este lunes en TVE en la que ha insistido en que los electores tienen que saber que PP y Ciudadanos están "absolutamente a las órdenes de la ultraderecha" y el PSOE quiere advertir de ello y proteger y "forjar" con "equilibrio y sensatez" lo que se ha conseguido en estos cuarenta años de democracia.

Calvo ha reiterado que los socialistas habrían preferido que Vox, un partido "cobarde" que no revela lo que quiere hacer, estuviese en los debates para demostrar que lo que pretende en realidad esa formación es devolver a España "al franquismo, literalmente".



Álvarez de Toledo lamenta que PP y PSOE hayan mimado a los nacionalistas 40 años

La candidata del PP a las generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lamentado este lunes que "de manera muy señalada el PSOE, pero también el PP", hayan "mimado a los nacionalistas durante 40 años".

En una entrevista en TVE, Álvarez de Toledo ha hecho así autocrítica por la relación histórica que han tenido los grandes partidos nacionales con las formaciones nacionalistas, aunque ha garantizado que "el PP ha aprendido de sus errores".

Cayetana Álvarez de Toledo durante una entrevista con la Agencia EFE durante la campaña. (EFE)

"Desde los partidos nacionales se ha mimado a los nacionalistas. ¿Qué quieren, qué necesitan, qué encaje?", ha asegurado Álvarez de Toledo que se les preguntaba, y ha lamentado que "todo ello ha alimentado una falsa idea de que Cataluña era solamente nacionalista".

El alcalde de Coripe (Sevilla) resta importancia a la quema de un muñeco de Puigdemont

El alcalde de Coripe (Sevilla), Antonio Pérez Vázquez, ha restado importancia a la quema de un muñeco representando al expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, durante la tradicional quema fiesta de la Quema de Judas' "Es una tradición que lleva celebrándose muchos años y no es más que una sátira de algún personaje público que no ha actuado bien", ha explicado el edil.

El alcalde ha explicado que se trata de una "tradición" en la que se elige a una persona pública "negativa" para la sociedad y se la representa en forma de muñeco. Los vecinos pasean la figura por el pueblo mientras recibe insultos y posteriormente, la cuelgan de una higuera y recibe disparos hasta que se inicia la quema.

Acuerdos postelectorales

En cuanto a los posibles acuerdos que se puedan producir tras las elecciones del 28 de abril, El Mundo publica una encuesta de Sigma Dos que señala que el 70% de los entrevistados rechaza el acuerdo con los indepedentistas catalanes que podría necesitar Pedro Sánchez para seguir en La Moncloa y que este porcentaje se eleva al 72% entre los votantes socialistas.

El posible acuerdo con los independentistas es vetado también por el 90,08% de los votantes del PP y por el 92,4% de Cs y el 49,6% de las personas que votan a Unidas Podemos, según este sondeo, del que también se desprende que un posible acuerdo entre PP, CS y Vox generaría el rechazo del 64,5% de los encuestados.

La sede del PSC en Barcelona amanece con pintadas

La sede del PSC en Barcelona ha amanecido este lunes con pintadas amarillas en las que se puede leer Coripe Arde Vergüenza en referencia al pueblo sevillano donde se disparó y quemó un muñeco que representaba al expresidente Carles Puigdemont.

Otra de las pintadas que ha aparecido junto a ese mensaje en las puertas de la sede de los socialistas catalanes es PSC calla Iceta baila, y además, han lanzado huevos de pintura sobre la fachada y sobre el lazo morado del 8-M que pende sobre ella.

Alto número de indecisos

Todas las encuestas señalan que el número de indecisos sigue siendo aún muy alto a seis días de las elecciones, por encima del 30%. La encuesta del ABC sitúa la abstención en el 33% y la de 20 Minutos en el 30%.

Las encuestas señalan a Pedro Sánchez como vencedor

A seis días de la jornada de votación, tres nuevos sondeos dan al PSOE como ganador. El primero, de GAD3 para ABC, da a los socialistas un 31,5% de los votos y más de 130 escaños. El PP obtendría entre 81 y 86 diputados; Ciudadanos, entre 42 y 44; Vox superaría a Podemos y obtendría entre 30 y 32 escaños; Podemos debería conformarse con 27 escaños.

En otro sondeo, este publicado en 20 Minutos, el PSOE también aparece como ganador, llegando a 123 escaños; el PP se quedaría en 79; Ciudadanos llegaría a 49 parlamentarios; Podemos estaría en 36, mientras que Vox obtendría 29.

El diario La Razón también publica su propio sondeo y también da al PSOE como ganador con 118 escaños, pero al da al PP más de 100 escaños —es el único que lo hace—, en concreto 101. A Ciudadanos le otorga 50 escaños; a Podemos, 37 y a Vox sólo 13 ó 14.