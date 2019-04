El sexto día de campaña electoral empieza después de que en la noche del martes se emitiera el primer debate a seis caras en la televisión pública. Un debate marcado por las subidas de tono y, sobre todo, por las declaraciones de la representante del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que afirmó que el feminismo "lleva a un enfrentamiento absurdo entre hombres y mujeres".



En Público, te contamos minuto a minuto toda la actualidad política de este sexto día de campaña.

Álvarez de Toledo se reafirma: "Un silencio no es necesariamente un 'no' en relaciones"



La candidata del PP a las generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este miércoles que no cree que "un silencio necesariamente sea un 'no' en las relaciones (sexuales) entre hombres y mujeres". La candidata popular mantuvo ayer un rifirrafe a cuenta de esta opinión con la dirigente de Unidas Podemos, Irene Montero, en el debate de anoche en TVE, y hoy ha ratificado su opinión.Sin embargo, este miércoles, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha aclarado que cuando discutió el principio del "consentimiento positivo" no lo dijo "tanto por la cuestión de la violencia de género o a las violaciones, que es el campo hacia el cual lo llevó Montero".



"Me refería a un punto del programa electoral del PSOE que me parece sorprendente y que encarna con una nueva manera de enfocar el asunto de las relaciones entre hombres y mujeres, no solo de España, sino que viene de EEUU, que es consentimiento afirmativo, que es decir que todo lo que no sea un 'sí' expreso es un 'no', y yo eso lo discuto", ha afirmado.

Ortuzar condiciona el apoyo del PNV a Sánchez a sus propuestas sobre el modelo territorial

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que, si Pedro Sánchez quiere "un Gobierno sólido" con su partido, al día siguiente de las elecciones generales tendrá que hablar de modelo territorial porque el "comodín del tiempo se le acaba" el 29 de abril. Además, ha asegurado que los jeltzales no apoyarían un Ejecutivo PSOE-Cs, salvo que la formación naranja hiciera una autoenmienda a la totalidad y "abjurara de intentar cargarse el Concierto Económico todos los días".

Sánchez decide acudir al debate "a cuatro" de TVE

El PSOE, en un comunicado, afirma que "una vez conocido el acuerdo de la JEC prohibiendo el debate a cinco, el Comité Electoral del PSOE ha estudiado las distintas propuestas de debates electorales", decidiéndose por el ente público.

En en es escrito se dice que para Sánchez "sería un honor" debatir en TVE, "la televisión pública de todos a la que este Gobierno ha devuelto la independencia y la neutralidad".



Pedro Sánchez: "Pase lo que pase a partir del próximo 28 de abril, yo tenderé la mano a Unidas Podemos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado la a puerta abierta a un hipotético pacto con Unidas Podemos después del 28 de Abril. En una entrevista con eldiario.es, el candidato socialista afirma que "tenderá la mano" a la coalición liderada por Iglesias "pase lo que pase a partir del próximo 28 de abril". "Creo que con Unidas Podemos podemos entendernos en muchas políticas", ha añadido.

Este acercamiento ha venido acompañado de un rechazo a futuros pactos con Ciudadanos, que bajo la óptica de Sánchez "ha escogido ser la tercera pata del banco de la derecha".

Prisiones facilitará el acto de Junqueras por videoconferencia



Instituciones Penitenciarias facilitará que el exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras, en prisión por la causa del "procés", pueda mantener por videoconferencia un acto relacionado con la campaña electoral. De este modo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acata el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) para que Junqueras, candidato de ERC a los comicios del 28 de abril, pueda participar en el ciclo de conferencias de prensa organizado para el día 19 por un medio de comunicación, han informado a Efe fuentes de Prisiones.

La JEC acordó ayer pedir a Instituciones Penitenciarias que disponga las "medidas oportunas" para que ese día intervenga Junqueras, uno de los acusados por el proceso de independencia de Cataluña que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.