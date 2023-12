El documental dirigido por Jordi Évole, 'No me llame Ternera', se estrena en Netflix

Este viernes se estrena en Netflix el polémico documental No me llame Ternera, dirigido por el periodista Jordi Évole junto a Màrius Sánchez. Después de su paso por el Festival de Cine de San Sebastián, cualquier persona con acceso a la famosa plataforma de streaming podrá conocer la historia que Josu Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, cuenta de su propia vida y experiencias como exjefe del grupo terrorista ETA.

Las críticas hacia la producción comenzaron a emerger en el momento en el que se supo de su existencia. El público, aunque gran parte no hubiese realizado el visionado de la película documental, se preguntaba cómo podía ser posible que se le diese voz a Josu Ternera.

Sin embargo, Jordi Évole se defendió en una rueda de prensa y opinó que "cojas por donde cojas este asunto, siempre te pinchas". Además, el ahora director se apoya en la idea de que conocer la historia es necesario: "Duele, pero tenemos que decidir si queremos estar en la parte que canta 'que te vote Txapote' o en la parte de conocer quién era Txapote. Yo sé donde quiero estar".

Varias asociaciones y colectivos, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), o personas como Fernando Aramburu armaron revuelo en septiembre y pidieron que la película no se proyectase en el Festival de Cine de San Sebastián. Al final, sus quejas no fueron escuchadas y el estreno se llevó a cabo tal y como estaba previsto.

"Se ha opinado mucho de este documental. En muchos casos sin verlo. El 15 de diciembre, estreno mundial en Netflix. Este es el tráiler. Solo con minuto y medio algunos comprobarán que se precipitaron al opinar. Si pueden, saquen sus propias conclusiones", ha expresado Évole en su cuenta de X. Además, los días previos al estreno ha compartido en redes algunos mensajes que defienden su opinión respecto a No me llame Ternera.

No es la primera vez que las historias basadas en el grupo terrorista ETA pasan a la pantalla y son criticadas. Lo mismo ocurrió cuando se estrenó Patria en 2020, a través de HBO. De hecho, esta serie fue una adaptación de la novela homónima escrita por Fernando Aramburu, que en septiembre se posicionaba contra la proyección de Évole sin haber llegado a verla.

Un caso en la misma línea es el de Pelota vasca, la piel contra la piedra, de Julio Medem. La película se estrenó en 2003 y dio voz a decenas de habitantes de Euskadi que opinaron sobre el terrorismo de ETA en momentos que continuaban siendo muy críticos. Sin embargo, el largometraje fue un éxito y el público pareció acordar que Medem había sabido tratar el tema de la forma adecuada.

Las revisiones de la historia de España, o la posibilidad de darle voz a según qué personalidades de la misma, suelen causar un revuelo que, en el caso de No me llame Ternera, no se esperó al estreno. Ahora, con el documental en Netflix, más personas podrán tener acceso a esta producción defendida por gran parte de la crítica.