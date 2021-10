¿Qué es EH Bildu y qué es la izquierda abertzale?

Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez han protagonizado este lunes un gesto de alto contenido simbólico. Los representantes de EH Bildu y Sortu han leído una declaración junto a las escalinatas del Palacio de Aiete, Donostia, en la que han mostrado de forma expresa su pesar a las víctimas de ETA por el sufrimiento causado.

"Sentimos su dolor, afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido", recoge el comunicado. Se trata de un gesto sin precedentes por parte de la izquierda abertzale. "Deberíamos haber llegado antes a Aiete", han reconocido los líderes de la izquierda independentista. Pero, ¿por qué esta declaración es tan importante? ¿Qué es la izquierda abertzale? ¿Y EH Bildu, de dónde procede?

La declaración se ha realizado en el mismo lugar donde tuvo lugar la conferencia hace diez años que precedió al anuncio final de ETA, el 20 de octubre de 2011. El comunicado reivindica a todas las víctimas, pero hace una mención especial por primera vez de forma literal "a las víctimas causadas por la violencia de ETA", algo que el texto considera necesario para "transitar hacia una paz justa y duradera".

Desde su creación en febrero de 2011, Sortu rechaza en sus estatutos el uso de la violencia, incluida la de ETA, y apuesta únicamente por la vía democrática. Pese a ello, y como ya pasó con otras marcas como Herri Batasuna, Batasuna o Euskal Herritarrok, el Tribunal Supremo ilegalizó igualmente la formación, situación que no se revertió hasta que en junio de 2012 el Tribunal Constitucional anuló la sentencia del Supremo y permitió a Sortu inscribirse en el registro de partidos.

Arkaitz Rodríguez es el secretario general del partido en sustitución, precisamente, de Arnaldo Otegi. La formación, considerada heredera de Batasuna, ideológicamente se adscribe a la corriente de la izquierda abertzale, o nacionalismo vasco de izquierda.

Otegi es desde junio de 2017, cuando se apartó de la secretaría general de Sortu, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Tras las experiencias de los extintos Bildu primero y Amaiur después, EH Bildu es una coalición de partidos fundada en 2012 a la que pertenecen Sortu, pero también otras formaciones: Eusko Alkartasuna, Aralar (que se disolvió hace cuatro años) y Alternatiba, además de otras figuras independientes.

Como representante de la coalición, su presencia en el acto junto a Rodríguez no ha terminado de convencer en algunos sectores de EH Bildu, por entender que el paso dado este lunes era algo que correspondía solo a la izquierda abertzale y no al resto de partidos que ya lo hicieron en su momento.

Eusko Alkartasuna (EA) es una escisión del Partido Nacionalista Vasco (PNV) fundada en septiembre de 1986. Participó en el Pacto de Ajuria Enea contra la violencia y el terrorismo de ETA. En tanto, Alternatiba es otra escisión, en este caso de Ezker Batua-Berdeak, referente de Izquierda Unida en Euskadi.

Por su parte, Aralar, a pesar de estar ligada al dirigente de Herri Batasuna Patxi Zabaleta, desde el principio se mostró en contra de algunas actuaciones de los entonces representantes de la izquierda abertzale. Aralar se disolvió en 2017 y como tal ya no forma parte de EH Bildu, pero algunos de sus antiguos miembros siguen dentro de la coalición como independientes, como es el caso de Jon Iñarritu.

La izquierda abertzale en general, y a Otegi, entre otros, en particular, ha estado históricamente en el centro de la diana de una derecha que, dentro de su estrategia de mantener viva la existencia de ETA, no se ha cansado de atacar al nacionalismo vasco de izquierda, al que acusan de no apoyar a las víctimas de ETA.

Antes de la declaración de este lunes, con la que Otegi ha desmontado los argumentos de la derecha, EH Bildu ya ha tenido otros gestos hacia las víctimas a la par que han ido consiguiendo un mayor peso en la política española. Desde su fundación, ya se estableció como una coalición que busca la "consolidación de un escenario de no violencia".

Actualmente EH Bildu, que forma parte a su vez del denominado bloque de investidura, cuenta con 21 escaños en el Parlamento Vasco, siete en el navarro, cinco asientos en el Congreso de los Diputados, dos senadores y un representante en la Eurocámara.