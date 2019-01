El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arengó este lunes a los miembros de la Ejecutiva Federal a ser abiertamente críticos con Ciudadanos, descartando cualquier posibilidad de acercamiento al partido de Albert Rivera.

Sánchez hizo esta petición en su segunda intervención en la reunión de la Ejecutiva Federal, tras comentarse las intenciones de algunos presidentes autonómicos de buscar alianzas con el partido naranja después de las elecciones del 26 de mayo.

El líder socialista indicó que hay motivos más que suficientes para elevar el listón de la crítica hacia Ciudadanos y, como ejemplo, puso la actitud que han tenido en Andalucía, que censuró con dureza.

Además, Sánchez es un firme convencido de que el pacto con Vox en Andalucía hará mella en la imagen de partido de centro que quiere dar esta formación política y que es algo que el PSOE puede aprovechar para que regresen los votantes socialistas que cambiaron de voto.

Sánchez no mencionó a ningún presidente autonómico en su respuesta, pero varios miembros de la Ejecutiva Federal consultados por Público interpretaron que su mensaje se dirigía claramente al presidente de Aragón, Javier Lambán; y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El resto de la primera intervención de Sánchez fue un resumen de la entrevista que este lunes publicó la agencia Efe, incidiendo especialmente en dos mensajes: se aprobarán los Presupuestos y no habrá elecciones hasta 2020.

En ambos asuntos, se le vio a Sánchez con mucha seguridad de que ambos hechos se van a cumplir, llegando a hablar de la fecha electoral cuando se agote toda la legislatura, es decir, hasta junio de 2020.

Las feministas, primero

Otra intervención que llamó mucho la atención en la Ejecutiva fue la que hizo la vicepresidenta y secretaria de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE, Carmen Calvo, con respecto a los postulados de Vox sobre las mujeres y cómo combatirlos.

Para sorpresa de algunas dirigentes del PSOE, Calvo pidió una cierta prudencia en dar respuesta a estos postulados, defendiendo que sean las organizaciones feministas las que lideren las respuesta social, aunque luego el Gobierno y el PSOE las respalden y las acompañen.

Calvo pidió no caer en discursos extremistas en las respuestas y que no se demonice la figura del hombre, aunque manteniéndose firme en los principios feministas que defiende el Gobierno u en las políticas que se están impulsando para luchar contra la violencia de género. No obstante, algunas dirigentes de la Ejecutiva no compartían estas posición, porque les parecía estar situándose demasiado a la defensiva en una bandera que el PSOE tiene que defender "con valentía".