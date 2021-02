¿Ha eclipsado la crisis sanitaria la cuestión territorial en Catalunya? Aunque la reconstrucción económica parece dominarlo todo, el conflicto político está lejos de haberse resuelto y ocupa un espacio importante en los programas de los partidos. Éstas son las propuestas más destacadas.



Junts

En un documento publicado con las "50 primeras medidas principales para un gobierno fuerte y eficiente", la propuesta que mayor repercusión ha tenido ha sido la de "solicitar la intervención de los organismos europeos para alcanzar un referéndum acordado y vinculante" si las formaciones independentistas obtienen más del 50% de los votos. Los juntaires también se proponen "conseguir una ley de amnistía" como "punto inicial en la resolución del conflicto político de Catalunya con el Estado basado en el ejercicio del derecho de autodeterminación de la nación catalana."

ERC

Los republicanos consideran "inevitable" la independencia y la proclamación de una república "en el marco de la Unión Europea y con el compromiso por la gobernanza global", pero "para hacerlo hemos de ser más y prepararnos aún mejor", y para ello se comprometen a "forzar al Estado español a aceptar el derecho a la autodeterminación y la amnistía como únicas vías para resolver el conflicto político con Catalunya, como un paso más para la vía amplia hacia la independencia".

Con este objetivo, propone crear "espacios de soberanía", como el despliegue de una Agencia Tributaria de Catalunya con capacidad de gestionar todos los impuestos o crear una banca pública. ERC hace referencia en su programa a los Països Catalans, marco que busca potenciar "estrechando los lazos y la colaboración institucional" con los diferentes gobiernos de este espacio territorial.

PSC

Los socialistas creen que una "década marcada por gobiernos independentistas dejan una sociedad dividida, agotada y más desigual" y quieren abrir "una nueva etapa". En su opinión, "el federalismo" es la mejor forma de garantizar la recuperación económica y aprovechar "la gran oportunidad que suponen los fondos europeos y las alianzas con el Gobierno de España y el mundo local" y también por ser "el modelo que mejor se ajusta al mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas en el que vivimos".

Para el PSC, hace falta "cooperación, coordinación y lealtad entre administraciones". Para conseguirlo defiende "la negociación y el pacto, la voluntad de diálogo y de acuerdo" y "abandonar la judicialización" de la política. Entre las medidas concretas, plantea "la negociación de un nuevo modelo de financiación" y "una harmonización fiscal para evitar desigualdades", y una reforma constitucional para convertir al "Estado de las autonomías en un Estado federal", transformar el Senado en una cámara territorial y establecer la cocapitalidad de Barcelona.

Ciudadanos

En el decálogo publicado en su página web, Ciudadanos habla de la necesidad de "abrir una nueva etapa de convivencia para recuperar el tiempo perdido y retornar la dignidad a nuestras instituciones, aún hoy sometidas a los abusos constantes del separatismo". Sostienen que "el separatismo lleva 10 años marcando la agenda de 7,5 millones de ciudadanos, a pesar de que somos más los que nos sentimos catalanes, españoles y europeos" y afirman que Catalunya "necesita un gobierno sin corrupción" y "una regeneración democrática e institucional que garantice a los ciudadanos una administración (...) al servicio de todos los catalanes, así como una reforma de la ley electoral para que deje de perjudicar a las fuerzas constitucionalistas y acabemos así con los votos de primera y de segunda."

Catalunya En Comú-Podem

Para los Comuns hace falta "una nueva etapa", y proponen "actualizar el catalanismo progresista", comprometido con "la transformación de España de forma solidaria y transversal". El objetivo es proclamar una "República plurinacional federal" y con ese fin piden "consolidar la mayoría progresista y plurinacional del Congreso", "sacar el conflicto de los tribunales y situarlo en el ámbito político", "impulsar la reforma del código penal" (particularmente el delito de sedición) y "los indultos para liberar a los presos y presas políticos", y "mejorar las competencias e incrementar los recursos" del autogobierno "con un nuevo sistema de financiación".

Prometen impulsar "una declaración política para reconocer Catalunya como nación", crear "un eje del Mediterráneo" con el País Valencià y las Balears y consolidar la Mesa de Diálogo. También una reforma constitucional que resuelva "los déficits y las contradicciones del actual Estado autonómico", que incluya "una nueva disposición adicional" en la que se reconozca la "singularidad nacional y voluntad de autogobierno" de Catalunya, la reforma del Senado y la "supresión del artículo 145 de la Constitución Española" que prohíbe a las comunidades autónomas federarse.

CUP

La CUP se marca como objetivo abrir "un nuevo ciclo" para superar "el marco legal español y las imposiciones de la Unión Europea" para impulsar un nuevo referéndum de autodeterminación –descrito como "piedra angular de una hoja de ruta compartida"– con "acuerdos políticos y sociales" y "movilizaciones populares", incluyendo "la desobediencia civil". En paralelo, piden "reconstruir la unidad de acción contra la represión", "recuperar la iniciativa" y "dar un horizonte social y de profundización democrática al cambio que representa la independencia".

La CUP ve en el Consell per la República "un instrumento" para salir del callejón sin salida "con la condición de que consiga ser un espacio realmente plural" en el que "se puedan acordar líneas estratégicas más allá de los ciclos electorales". No se oponen a ningún instrumento para el diálogo "siempre y cuando se oriente a la independencia" y no "sea un anzuelo para objetivos tácticos y a corto plazo". Los cupaires consideran su programa capaz "de articular y transformar los Països Catalans en 10 años".

PP

El PP no ha explicitado su programa, pero las declaraciones de sus dirigentes dejan entrever por dónde irán las propuestas de los conservadores. Su candidato, Alejandro Fernández, ha pedido abandonar "el debate identitario" para "unir a todos los catalanes, piensen lo que piensen sobre la cuestión de la independencia". Sin citar a Vox, ha afirmado no creer "en los cordones sanitarios" y prometido "un nuevo modelo de financiación", sin concretarlo.

PDeCAT

Para "hacer compatible la ambición independentista con el buen gobierno", el PDeCAT cree que "la estrategia no puede ser la misma de la pasada legislatura", que califican de "confrontación estéril, aunque admiten que "hará falta firmeza política ante la injusticia y ante el menosprecio del Estado". Para "normalizar la vida democrática del país" prioriza "aprobar la amnistía" y contempla "los indultos" y "la modificación del código penal" como "primer paso" en esta dirección. Defiende "la consolidación de los espacios de diálogo" que permitan debatir como "uno de los temas imprescindibles" de esta legislatura la celebración de un "referéndum pactado y reconocido internacionalmente". También reclaman aumentar la financiación de Catalunya entre 7.000 y 10.000 millones de euros anuales, el equivalente "a reducir el déficit fiscal Catalunya-España entre un 45% y un 65%".



Catalunya en el mundo

La proyección internacional de Catalunya también queda recogida en los programas de los partidos. Con propuestas, no obstante, diametralmente opuestas. Así, el PSC y Catalunya En Comú-Podem piden reorientar el Departament d'Acció Exterior, las delegaciones del Govern en diversos países y el Diplocat; y, en el caso de los socialistas, adaptarlos a la Estrategia Exterior de Madrid. Los independentistas defienden mantener y ampliar sus actividades, y, en el caso de la CUP, explorar además la posibilidad de crear una Oficina Internacional.