Quinto día de campaña electoral para las elecciones del 26 de mayo con los líderes políticos dispersos por toda España, y mientras, por ejemplo, Pedro Sánchez visita Galicia, Pablo Casado viaja a Baleares y Albert Rivera a Ávila.

El PSC sopesa recurrir al Constitucional si se impide que Iceta sea designado senador



El PSC sopesa interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional si se bloquea la designación de Miquel Iceta como senador autonómico, ya que entiende que se estaría cuestionando el derecho del grupo parlamentario socialista para escoger al sustituto de José Montilla en la Cámara Alta. "Tendremos que ver cómo defendemos nuestro derecho a proponer quién debe sustituir a José Montilla en el Senado. Hay una ley del Parlament que es la que establece cómo se tienen que sustituir los representantes de la Generalitat en el Senado", ha explicado el líder del PSC, Miquel Iceta, en una entrevista en TV3.

Unidas Podemos suspende sus actos de campaña este martes en Ibiza por la muerte de una persona en el incendio



Unidas Podemos ha comunicado que ha suspendido sus actos de campaña para este martes en Ibiza en "señal de luto" por la muerte de una persona en el incendio que declarado en es Viver. Desde el partido han trasladado su "más sentido pésame" a la familia y allegados del fallecido y han mostrado su "solidaridad" con las personas que estaban residiendo en este inmueble "en lamentable situación". La visita del candidato a la presidencia del Govern, Juan Pedro Yllanes, a Menorca, entre otros actos se mantiene. En concreto, Yllanes junto a la cabeza de lista al Parlament por Menorca, Cristina Gómez, explicarán las medidas del partido sobre energía. Será a las 12.30 horas en el Camí Volta de Es Milord, Casa Es Puig Mal Nou en Sant Climent.



Vox apoya a Salvini para multar a quienes rescaten migrantes en el Mediterráneo



El cabeza de lista de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, se ha mostrado a favor de la propuesta del ministro de Interior italiano, Mateo Salvini, de multar a quienes rescaten migrantes en el Mediterráneo, una medida dirigida especialmente a las organizaciones no gubernamentales. "No me parece para nada descabellado", ha afirmado Buxadé (Barcelona, 1975) en una entrevista con Efe en la que ha defendido además el mantenimiento de las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y que las devoluciones de inmigrantes se hagan siguiendo un proceso administrativo "muy breve" y "simplificado".