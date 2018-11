El debate comenzó de guante blanco. La moderadora Mabel Mata señaló la paridad entre candidatos y candidatas como el hecho histórico que era. Cada uno de los candidatos arrancó en su carril. En el bloque de empleo y de economía, el que abrió el fuego, se produjo un intercambio de ideas muy interesante, que permitió ubicar a cada uno de los candidatos en su terreno ideológico. Susana Díaz abogó por la redistribución de la riqueza, Teresa Rodríguez por un combate sin fisuras contra la precariedad, Moreno prometió una bajada masiva de impuestos, y Marín una administración que favorezca a los emprendedores.

Poco a poco se fue calentando. Y fue el candidato que, en teoría, tiene el perfil más tranquilo, el que animó el debate. Y el que de alguna manera marcó el tono del mismo, que fue sosegado y tranquilo, en el que se produjo un intercambio de argumentos interesante por momentos. Llevaba dos aldabonazos de laboratorio, uno contra Moreno y otro contra Díaz. El primero se lo soltó a Moreno, en busca de todos los votos de derechas que pudiese obtener (el CIS habla de volatilidad en los sufragios conservadores) se lanzó, sin embargo, muy fuerte a por Juanma Moreno.

Marín a Moreno: "40 años en el Parlamento y no le ha bajado un céntimo a los andaluces"

Tomó un folio en blanco, en el que escribió sobre la marcha la palabra nada, y le espetó que el PP llevaba 40 años en el Parlamento andaluz y que no había logrado nada en todo ese tiempo. “40 años en el Parlamento de Andalucía y no le ha bajado un céntimo a los andaluces. No venga aquí a darnos lecciones”. El ataque desconcertó a Moreno, que, en su respuesta, se refirió a la corrupción lo que facilitó la respuesta de Marín, a quien le bastó con mentar la Gürtel para sacudirse el ataque.

Esta primera parte dejó también la sensación de que el proyecto del PSOE y el de Adelante Andalucía tienen algunos puntos en común, y otros no, claro está. Si alguien esperaba en esta primera parte del debate una fuerte bronca entre Díaz y Rodríguez esta no se produjo. Ambas la evitaron.

Segundo aldabonazo de Marín

El segundo bloque, en el que tocaba hablar de servicios públicos, se convirtió en un todos contra Díaz a cuenta de los problemas, evidentes, por los que atraviesa, tras diez años de crisis económica, la sanidad pública. Se tocaron temas importantes, como su financiación adecuada, que defendió Rodríguez, y los tiempos de espera y la ampliación de la cartera de servicios. La presidenta evitó enredarse con Rodríguez, cuyo discurso quedó diluido porque quiso decir demasiadas cosas, en este tema, y logró confrontar modelos con el PP y llevar a Moreno a sus contradicciones, como alto responsable que fue del ministerio de Sanidad en la etapa de Ana Mato como ministra.

Marín a Díaz: "Usted quiso abandonar Andalucía. Quiso irse a Madrid. Andalucía es se segundo plato"

En este bloque, Marín soltó su segundo aldabonazo, este contra Díaz, dividido en dos partes. “850 millones de euros defraudados en los ERE. ¿Sabe todo lo que podríamos hacer con ese dinero? ¿Cuántos hospitales?”, abrió. Y cerró: “¿Sabe qué pasó el 21 de mayo de 2017? Usted quiso abandonar Andalucía. Quiso irse a Madrid. Usted quiere irse a Madrid. Sus compañeros le dieron la espalda. Andalucía es su segundo plato”.

La presidenta le respondió con una canción de Presuntos Implicados y le recordó que en aquel momento Marín apoyaba al Gobierno socialista y que no decía eso mismo. “Se le ve impostado. Me recordaba una canción de mi juventud. Cómo hemos cambiado, en qué ha quedado nuestra amistad. Si hoy le mandan leer otra partitura, lo lamento. Sabe la estima que le tengo”.

Esta crónica tendrá ampliación, pero en esta primera parte debe cerrarse con un inciso feminista. A pesar de la invitación de la moderadora Mata a tocar el tema, que cabía en este bloque, nadie lo hizo.

Habrá ampliación