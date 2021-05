La "partida de ajedrez" que Podemos juega desde su nacimiento para que las mayorías sociales sean "Estado" y para dar sentido a la política, la herramienta de "los de abajo" para poner límites a "los de arriba", vivirá uno de sus capítulos más trascendentales en las elecciones autonómicas que se celebrarán el martes en la Comunidad de Madrid. Así lo ha querido señalar el líder de la formación morada y candidato de Unidas Podemos a los comicios, Pablo Iglesias, que ha cerrado este domingo en Vicálvaro el último acto de campaña del espacio confederal.

Arropado por sus primeras espadas, los perfiles más importantes de la candidatura y también por los pesos pesados del espacio confederal ( como la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad, Irene Montero, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau), Iglesias ha querido dividir su intervención en dos partes, protagonizando los discursos inicial y final del acto.

La primera vez que ha tomado la palabra, el líder de Podemos ha desarrollado un discurso muy pegado a la campaña, en la línea de los que ha protagonizado en los barrios y municipios madrileños que ha visitado en estas últimas dos semanas. Iglesias ha calificado esta campaña como "la más emocionante que he visto nunca", y las elecciones madrileñas como los comicios en los que hay más en juego "que nunca". En esta primera parte de su intervención ha desgranado las propuestas más importantes de su programa electoral (1.000 millones para la sanidad pública, 1.000 millones para la educación para contratar a 10.000 profesores o una regulación de los alquileres, entre otras).

"Nunca creyeron en la democracia, solo creyeron en el poder, y para ellos la democracia solo es válida cuando les permite conservar su poder. En España cuando la derecha ve que puede perder el poder enseña su verdadera cara, la de enemigos arrogantes y violentos de la democracia", ha defendido.

Después del candidato, ha tomado la palabra Ada Colau, que ha reivindicado la gestión de Barcelona y ha afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su "banalización del fascismo". "Con la extrema derecha siempre tienes la duda de si tienes que caer en sus provocaciones, pero hay barbaridades que no pueden quedar sin respuesta. El alcalde de Madrid volvió a banalizar con el fascismo. Yo como alcaldesa quiero cooperar con la ciudad de Madrid, pero no podemos callar ante lo que ha dicho el alcalde de Madrid. Es muy grave que el alcalde de una capital europea haga bromas con el fascismo, es impensable que la alcaldesa de París, el alcalde de Berlín o el de Londres hicieran bromas con el fascismo. Me causa una tristeza enorme decir esto".

Tras la alcaldesa de Barcelona han tomado la palabra los perfiles más destacados de la candidatura de Unidas Podemos (Serigne Mbayé, Vanessa Lillo, Agustín Moreno, Jesús Santos, Alejandra Jacinto e Isa Serra), así como la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.

Democracia, Estado, política y libertad

Tanto los simpatizantes que han acudido al acto como el propio Iglesias han otorgado un papel protagonista a la ministra de Trabajo (el "presidenta" ya es un grito habitual en los actos de Podemos cuando Díaz toma la palabra), que cuando ha iniciado su intervención ha querido dejar claro en qué había que volcar esfuerzos: "Agradezco vuestro cariño, pero no toca ahora, lo que toca es votar el 4 de mayo, hacer presidente a Pablo Iglesias".

La segunda intervención del candidato de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid ha sido la más distinta respecto a los discursos que ha protagonizado durante la campaña. Iglesias ha querido dedicar este último acto al papel histórico de Podemos, a su capacidad para acabar con el bipartidismo ("hemos trabajado para apuntalar el fin del bipartidismo hasta hace escasos meses", anunció, refiriéndose sin mencionarla a la negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado) y a su tesón para entrar en el Gobierno.

"El éxito de ese Gobierno de coalición no es que el maldito coletas fuera vicepresidente, sino que en ese Gobierno está Yolanda Díaz, está Irene Montero y está Ione Belarra", ha explicado. Pero, sobre todo, ha dedicado su última intervención en el acto para "disputar" a la derecha y a la extrema derecha los conceptos de libertad, democracia y política en una de las campañas electorales más ideologizadas que se recuerdan.

"La política es un patrimonio de los de abajo para poner límites a los de arriba; el analfabeto político es el mayor enemigo de la clase trabajadora, el mayor enemigo para que haya sanidad pública y servicios públicos", ha defendido para tratar de combatir los discursos desmovilizadores. "La democracia no es solo un procedimiento, es un movimiento histórico que sirve para que las mayorías sociales puedan hacer política. Ellos no necesitan política, ya tiene el dinero y el poder. Por eso el día 4 tiene que haber una respuesta política porque ellos no necesitan de la política".

"Hay que decirles, para que no se les olvide, que estamos aquí para ser Estado. El día 4 quiero colas, colas y colas interminables en los colegios electorales. En orden, disciplinadamente, sin caer en provocaciones, sin caer en su violencia, siendo capaces de demostrar que la clase trabajadora encarna el Estado. El Estado es de la gente corriente, y por eso en la Comunidad de Madrid tenemos que mandar a los enemigos de la democracia a la oposición", ha concluido.