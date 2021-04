Movilización de los barrios populares, datos y confrontación con la derecha. Pablo Iglesias desarrolló su papel en tres actos en el debate celebrado este miércoles en Telemadrid entre los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid. En sus primeros segundos de estreno, donde el formato del debate proponía una carta de presentación de los candidatos, el secretario general de Podemos se dirigió de forma expresa a los "trabajadores" para impulsar que en la convocatoria del 4 de mayo, día laboral y no lectivo, no renunciaran a su derecho al voto.

"Quiero dirigirme a los trabajadores que siguen este debate. Quiero recordarles que tienen permiso retribuido de hasta cuatro horas para ir a votar. Si alguno de sus jefes no quisiera dejarles", sería ilegal, recordó el candidato, que insistió en que "el derecho al voto costó mucho conseguirlo". Por eso, desde Unidas Podemos, avanzó, se ha habilitado un correo de reclamaciones en este sentido.

Desde ese momento, y cuando los candidatos empezaron a cruzarse interpelaciones en el debate propiamente dicho, Iglesias acaparó las críticas y los cara a cara tanto con la líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, como con la candidata de Vox, Rocío Monasterio.

El líder de Podemos deslizó prácticamente todas sus intervenciones por un carril de datos, programa electoral y cifras del que solo se salió cuando afloraron las polémicas palabras de Ayuso sobre las colas del hambre y la reciente difusión de cartelería electoral de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados que le ha valido a la formación de ultraderecha numerosas denuncias por delitos de odio ante organismos electorales y también ante los tribunales.

"Es indecente llamar mantenidos y subvencionados a las personas de las colas del hambre. Mantenidos y subvencionados son los socios de su familia; o el señor Abascal en el chiringuito de Esperanza Aguirre. Lo que ustedes defienden (en referencia a Vox) es filonazi y no tienen cabida en la democracia. Ustedes defienden que la dictadura franquista era preferible al Gobierno de coalición. Pues el día 4 de mayo hay muchos ciudadanos que en este país se jugaron la vida por la democracia y les van a dar una lección", manifestó el candidato de Unidas Podemos.

Estas fueron sus únicas apelaciones directas al PP y Vox fuera de los datos. En el resto del debate Iglesias se movió entre las cifras, que utilizó tanto para tratar de desnudar la gestión de Ayuso en la Comunidad de Madrid en todas las materias referidas (gestión de la pandemia, sanidad, residencias, educación, fiscalidad...) como para defender las medidas más relevantes de su programa electoral en estas mismas materias.

Iglesias, a Ayuso, mientras da datos de fallecidos: No sonría

El líder de Unidas Podemos le hizo casi una decena de preguntas a la candidata del PP sobre el número de fallecidos en la Comunidad de Madrid a causa de la covid-19, el porcentaje de esos fallecidos que murieron en residencias y que no fueron trasladados a hospitales(como recogía una orden dictada por el gobierno madrileño), o el número de personas que permanecen en las listas de espera sanitaria de la región.

En prácticamente ninguna de ellas obtuvo respuesta de Ayuso, algo que Iglesias aprovechó para denunciar que "una presidenta de la Comunidad de Madrid debería conocer estas cifras". El momento de mayor tensión con la candidata del PP se produjo cuando Iglesias critico que la región madrileña era la que ha tenido más fallecidos durante la pandemia, aunque no es la comunidad más poblada, algo que Ayuso achacó "a las entradas incontroladas en el aeropuerto de Barajas".

"Estamos hablando de fallecidos. No sonría ¿Cree que es decente tomarle el pelo a la ciudadanía, cree que es decente decir que es un problema del aeropuerto? Está haciendo algo que es indecente en un debate, mentir", aseguró. El líder de Podemos solo interpeló al candidato socialista, Ángel Gabilondo, en una ocasión, cuando insistió en la necesidad de acometer una reforma fiscal en Madrid.

Iglesias sacó pecho de la gestión de los ministerios de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición

"En la cuestión de la fiscalidad, desde el compañerismo, Ángel, no podemos hacer lo mismo que la derecha si queremos ganar a la derecha", afirmó, tras explicar que era necesario subir los impuestos de patrimonio y sucesiones en los tramos más altos (a partir del millón de euros) para mantener las bonificaciones a las rentas y los patrimonios medios y bajos.

En varias ocasiones, Iglesias sacó pecho de su gestión y la de los ministerios de Unidas Podemos (en especial Trabajo) durante este último año y medio, y se perfiló como garante de que cuando la formación morada está en los ejecutivos "los acuerdos se cumplen y las firmas son firmes".

El candidato cerró su intervención en la misma línea que ha seguido hasta ahora su estrategia de campaña: contraponiendo a la "mayoría responsable" y paciente y a la clase trabajadora que se asumido las restricciones frente a la pandemia y las ha respectado frente a la "minoría ruidosa y privilegiada".

"Este es un mensaje para ti, que estás dudando: recuerda y no olvides. Recuerda a la aplaudiendo en los balcones a los sanitarios, las ganas de ver a tus padres aunque no podías moverte de tu casa, la clase obrera sacando el trabajo adelante. Y no te olvides de los que salieron a la calle con los palos de golf, los que te hacen callar y los que te piden que te calles cuando intentas hablar; si recuerdas y no olvidas, volveremos a ganar".