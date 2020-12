La tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo texto se ha remitido este jueves al Senado tras aprobarse por una holgada mayoría absoluta en el Pleno del Congreso, ha copado la agenda de la Cámara Baja desde finales de octubre, momento en el que el Gobierno entregó el proyecto y fue calificado por la Mesa.

Su tramitación exprés para lograr que las cuentas públicas entren en vigor el próximo 1 de enero ha obligado a concentrar en pocas semanas todos los trámites parlamentarios a los que debe someterse un proyecto de ley con la peculiaridad añadida de que los Presupuestos gozan de preferencia en su tramitación sobre el resto de iniciativas, tal y como establece el Reglamento del Congreso de los Diputados, en sus artículos 133 a 135.

No en vano, cabe destacar que durante el pasado mes de noviembre también han salido adelante dos iniciativas de gran calado: la aprobación del dictamen de la nueva ley de educación, la Lomloe, y la ratificación del acuerdo del pacto de Toledo para la reforma de las pensiones.

Sin embargo, aún quedan pendientes otras propuestas que, a pesar de que los grupos puedan avanzar en algunos trámites a lo largo de este mes de diciembre, que cuenta con los festivos de la semana que viene y el inicio de las vacaciones de Navidad, no podrán rematarlas hasta principios del próximo año. Es el caso de la despenalización de la eutanasia, la reforma de la ley mordaza o la Comisión Kitchen, aún sin constituir, entre otras iniciativas.

La ley de eutanasia irá previsiblemente al Pleno en febrero

Según apuntan fuentes parlamentarias a este medio, la Comisión de Justicia se reunirá el próximo jueves 10 de diciembre para elaborar el dictamen de la ley de eutanasia. La ponencia aprobó por amplia mayoría el informe que da forma al texto el pasado 25 de noviembre. Ahora, la Comisión de Justicia debatirá y votará las enmiendas parciales que los grupos mantengan vivas para remitir el texto de la ley al Pleno. No obstante, estas mismas fuentes señalan que la votación definitiva del dictamen no llegará al Pleno hasta febrero de 2021, ya que el mes de enero está fuera del periodo de sesiones.

El informe aprobado por la ponencia recoge ya muchas de las enmiendas que presentaron los grupos hasta mediados de octubre. En esta línea, se introduce explícitamente la posibilidad de que la prestación de ayuda para morir por los servicios de salud pueda llevarse a cabo también en el domicilio particular, y no sólo en los centros sanitarios. Esta idea, que aparecía en la propuesta inicial pero no se desarrollaba en el texto, ha sido una de las enmiendas que ha aunado mayor consenso, pues el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, el grupo Plural y EH-Bildu presentaron correcciones en este sentido.

Donde puede haber más debate es en el apartado de las comisiones de garantía y evaluación que se crearán en las comunidades autónomas y que vigilarán, caso por caso, que se cumplan los requisitos para solicitar la ayuda para morir, resolver reclamaciones cuando se rechace la prestación y verificar después que la eutanasia se ha practicado conforme a la ley.

En este sentido, el PSOE (impulsor de la ley) y Unidas Podemos defienden que este órgano debe celebrar una comisión antes de que se apruebe la solicitud y después, cuando se practique la eutanasia, mientras que otros grupos, como ERC, sostienen que debe haber sólo una reunión, la de después, para "eliminar trabas burocráticas" que dificulten el proceso de acceso, justifican en su enmienda.

La ley mordaza, en período de presentación de enmiendas

La Cámara Baja afronta por tercera vez la misión de llevar a cabo una reforma integral de la ley mordaza después de que el pasado 29 de septiembre el Pleno del Congreso admitiera a trámite una iniciativa del PNV para enmendarla. La propuesta cosechó el respaldo de la mayoría de los grupos (203 diputados), a excepción de PP y Vox, que votaron en contra (141 diputados), y contó con seis abstenciones.

La iniciativa del grupo vasco recoge el guante del amplio consenso en torno a la modificación de la ley obtenido en años anteriores. No obstante, la propuesta sigue pendiente en la Comisión de Interior. La Mesa del Congreso acordó extender el plazo para presentar enmiendas al articulado hasta el 16 de diciembre tras la petición de varios grupos, una prórroga que puede volver a concederse si las formaciones vuelven a solicitarla. En cualquier caso, la reunión de la ponencia o la elaboración del dictamen en la Comisión de Interior se llevaría a cabo, como pronto, a principios del próximo, cuando el Congreso retome la actividad tras las vacaciones de Navidad.



La constitución de la Comisión 'Kitchen', en el aire

La constitución de la comisión Kitchen sigue en el aire. El pasado 1 de octubre, el Pleno de la Cámara Baja aprobó por mayoría absoluta y tras un debate bronco la creación de este órgano para investigar a los posibles responsables del supuesto espionaje del PP a su extesorero Luis Bárcenas para destruir pruebas incriminatorias, y todo ello presuntamente a través del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Entonces, los grupos acordaron la constitución de este órgano para finales de octubre o principios de noviembre, pero hasta el momento no ha habido negociaciones formales sobre cuestiones como la constitución de la Mesa, la persona que presidirá la comisión o el calendario de comparecencias.

El PSOE, que junto a Unidas Podemos promovió esta iniciativa, ha explicado en varias ocasiones que el retraso se debe al "excesivo volumen de trabajo de las últimas semanas", ya que además de los Presupuestos, el mes de octubre estuvo copado por la moción de censura fallida de Vox contra el Gobierno y los debates de los estados de alarma en la Comunidad de Madrid y en España. Asimismo, han añadido que primero se debe retomar la comisión de investigación sobre el accidente aéreo de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas, cuyos trabajos se vieron interrumpidos a principios de 2019 por las dos convocatorias de elecciones generales en abril y noviembre. Sin embargo, fuentes parlamentarias reconocen en privado que debido al poco margen de actuación que deja este mes de diciembre y la escasa actividad de la Cámara Baja en enero, la constitución de esta comisión "se llevará a cabo para el mes de febrero".

Por su parte, fuentes parlamentarias de Unidas Podemos aseguraron hace unos días a este medio que ya han "trasladado" al grupo socialista su voluntad de "arrancar la comisión de investigación a la mayor brevedad". Asimismo, añaden que están "a la espera de fijar una reunión para hablar los detalles".