Exalcaldes del PSOE que van al 23J: "Está en juego que llegue el fascismo"

Las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo dejaron unos resultados malos para el PSOE. Más en pérdida de poder institucional que en número de votos. Los socialistas perdieron muchos Gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Pero no hubo tiempo ni siquiera para lamentos. La convocatoria electoral anticipada de Pedro Sánchez no dejó margen para ello.

En aquellos comicios el PSOE solo mantuvo Castilla-La Mancha y Asturies, así como Navarra. A nivel municipal los puntos fuertes han sido Barcelona, con una investidura agónica de Jaume Collboni, Las Palmas de Gran Canaria o A Coruña. Por el camino se han quedado ciudades muy importantes que se confiaban mantener como València, Sevilla o Valladolid.

Para el 23J, Sánchez ha integrado principalmente a casi todo su Consejo de Ministros y personas de confianza. También forman parte de las listas electorales para el Congreso algunos de estos exalcaldes o expresidentes autonómicos derrotados en mayo. Uno de los más destacados es Óscar Puente, exalcalde de Valladolid pese a ganar las elecciones por encima de un PP que ha tenido que integrar a Vox en su Gobierno municipal.

"Es una situación desde el punto de vista anímico bastante particular. Hay que recomponer la figura en muy poco tiempo", reconoce Puente a Público a pocos días de la cita con las urnas. Destaca que en su ciudad hay un ambiente enrarecido. "Fue un resultado que a muchos les pilló por sorpresa y la gente por la calle te traslada su desánimo, su rabia e incomprensión. Hay que gestionar eso. Pero soy una persona que me recompongo rápido".

"No nos podemos permitir el lujo de decaer lo más mínimo porque lo hay en juego no es cualquier cosa, es ni más ni menos la llegada del fascismo al Gobierno. Merece que nos pongamos a currar y no dar ni medio segundo para otra cosa que no sea trabajar duro y evitar que llegue la ultraderecha", habla, rotundo, Puente.

Desde "fuera", aunque Puente se quedará como concejal durante este mandato, observa con "decepción" lo que está pasando dentro del Ayuntamiento comandado por PP y Vox. "El actual alcalde ocultó que había pactado con Mañueco ir al Senado incluso siendo alcalde. Esto ha sentado muy mal en la ciudad porque cambian a un alcalde con dedicación completa por otro que la va a tener parcial", apunta.

Critica Puente las medidas que ya se han adoptado como perseguir los carriles bici, "algo que está llamando la atención en toda Europa". O poner la cultura en manos de Vox. Se han cancelado residencias artísticas previstas. "Poner en manos de gente a quien tiene animadversión hacia el mundo de la cultura es conseguir que acaben con ella", afirma.

El exalcalde se muestra con cierto optimismo de cara al 23J. "Hay un porcentaje de voto sin decidir que en su mayor parte va a ir a la izquierda. Hay que apretar al máximo, trabajar muy duro para que la gente cuando llegue el momento de decidir sea consciente de que no es una situación normal. Es que lo que viene es el fascismo", insiste.



Los paradójicos resultados de Castilla-La Mancha

Emiliano García Page consiguió conservar su Gobierno, con mayoría absoluta, en Castilla-La Mancha. Fue el "barón" del PSOE que mejores resultados obtuvo. Los socialistas gobernaban a nivel municipal en las cinco capitales de provincia castellano manchegas. Ya solo lo hacen en una de ellas, Cuenca.

En Guadalajara los socialistas ganaron claramente las elecciones. Mejoraron incluso sus resultados de 2019. Pero la suma de PP y Vox fue mayor. La desaparición de Cs, con quien tenían alianza los socialistas, ha sido también una de las claves. "El PP no ha tenido ningún pudor en que la ultraderecha entre a gobernar", afirma el exalcalde Alberto Rojo, que encabeza la candidatura del PSOE al Congreso por su circunscripción.

"Afronto la campaña con muchísima ilusión y ganas de proponer y debatir. Estamos ante las elecciones más importantes de toda la etapa democrática porque avanzamos o retrocedemos", añade. Su ciudad ha saltado ahora a la prensa nacional por diferentes asuntos que amenazan la estabilidad del Ayuntamiento, incluidas dimisiones o tratos de favor.

"Tendrán que explicar qué está pasando. No conocemos su acuerdo de Gobierno. Además están montando un lío importante", señala Rojo. Al igual que otros muchos candidatos del PSOE, por las particularidades de su provincia, donde se reparten tres escaños, llama al "voto útil". "En Guadalajara para sumar y tener un Gobierno progresista hay que votar al PSOE, el partido de la provincia. Es casi imposible que Sumar saque diputado", afirma.

También perdió el PSOE el bastón de mando en Albacete. En este caso el exalcalde Emilio Sáez no fue la fuerza más votada y además Vox no se ha integrado en el Gobierno municipal que ostenta el PP en solitario. "Lo que hicimos fue resetear definitivamente, valorar que nos jugamos mucho. Hay que salir a explicar con mayor claridad las políticas que estábamos haciendo en el plano nacional. Es lo que estamos haciendo esta campaña", explica.

Sáez defiende "los importantes logros conseguidos", como la subida del SMI, los bajos datos de inflación, los buenos datos de empleo o la revalorización de las pensiones. "Un pacto entre la derecha y la ultraderecha que viene a retroceder derechos y políticas fundamentales. Se están generando acuerdos de gobernanza que impiden reconocimientos de igualdad o negar la violencia machista", apunta el exalcalde.

En Albacete, los concejales de Vox no se levantaron en un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista. Un hecho que Sáez califica como "vergonzoso". "Demuestra que se está instalando una inmoralidad en la política que no lleva a buen puerto. No respetar a las víctimas asesinadas demuestra que están en una deriva para nada democrática", afirma. Como su compañero Alberto Rojo reclama el voto útil al PSOE en su provincia. "Es la única opción posible".



Tampoco seguirá como alcaldesa de Toledo Milagros Tolón. Se presenta como número dos al Congreso tras ganar las elecciones en su ciudad. La suma de PP y Vox fue superior y ambos partidos gobiernan ahora juntos. "Entrar en política nacional tienen mucha relación con lo que hemos hecho estos años en las Alcaldías. Meterme en esta campaña es defender lo que el Gobierno de España ha hecho en Toledo y su provincia. Y lo que puede pasar si la derecha y la ultraderecha se hacen con el poder", afirma.

Tolón pone varios ejemplos, que ha explicado durante la campaña. Uno de ellos la economía, lo que ha supuesto para las ciudades las ayudas que se han dado a los ayuntamientos en cuestiones como el transporte público. También alerta de los "recortes de derechos", en una ciudad donde se han eliminado las concejalías de Igualdad o Cooperación con este pacto entre PP y Vox.

"No nos podemos fiar de las encuestas. El voto es muy movible", señala Tolón, que apunta al 13% de indecisos que parece que hay en estos momentos. "Hasta el final tenemos que ir convenciendo y contando qué supone que siga el PSOE en el Gobierno", añade. Para la exalcaldesa, que la ciudadanía vea "que Feijóo está mintiendo continuamente" es algo que puede favorecer al PSOE en la recta final.



Armengol al Congreso y Andreu al Senado

A nivel autonómico, destacan dos nombres propios. Por un lado, la expresidenta de Illes Balears, Francina Armengol. El gobierno tripartito progresista ha sido sustituido por la suma de PP y Vox. La ultraderecha no ha entrado en el Govern pero el acuerdo incluye una serie de medidas y la presidencia de Les Corts para Vox. Armengol es cabeza de lista al Congreso por su circunscripción para el próximo 23 de julio.

En su caso, Concha Andreu, expresidenta de La Rioja, es la cabeza de lista para el Senado. La dirigente socialista perdió las elecciones el 28 de mayo ante un PP que obtuvo la mayoría absoluta. En la Cámara Alta se encontrará con otros expresidentes, que serán designados como senadores autonómicos, como Ximo Puig o Javier Lambán. Puede que también lo haga Guillermo Fernández Vara. También estará el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato.