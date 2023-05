Óscar Puente: "Después de las elecciones tendremos un boicot más evidente a Valladolid desde el Gobierno de Mañueco"

Ha dicho en alguna ocasión que no ha visto nunca una encuesta que acertara en su caso. ¿Tampoco este año? ¿Tampoco el CIS?

Si solo nos ceñimos exclusivamente a quién va a ser primera fuerza en Valladolid, sí va a acertar. No es tan difícil. Pero más allá, yo creo que las encuestas manejan un grado de precisión que no es muy alto. Sinceramente, yo he ido a unas elecciones en el año 2015 y hubo una encuesta -todas me daban muy mal- que me daba cinco concejales. Y saqué ocho. El margen de error era para que cogieran al que hizo la encuesta y lo pusieran de patitas en la calle. Y, bueno, pues yo no me fío de nada. En las anteriores elecciones hubo una encuesta que me dio 13 y saqué 11. Es un error muy abultado. Es decir, que no me fío nada de las encuestas. En lo que se refiere a intención de voto, sí que me sirven de orientación, con patrones más generales de cuánta gente está satisfecha con el Gobierno de la ciudad o ese tipo de cosas. ¿Qué valoración tiene un líder? ¿Cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos? Eso para los cualitativos me valen. Los cuantitativos, los de intención de voto es que ni los miro, sinceramente.

En todo caso, ¿qué expectativas tiene de cara a esta cita electoral? ¿Revalidar el Ayuntamiento? ¿Mejorar resultados? ¿Gobernar en solitario? ¿Gobernar con sus socios?

Mi objetivo es mejorar los resultados. Confío en que así sea. Creo que hemos hecho una labor muy buena durante ocho años y espero que se reconozca por parte de la ciudadanía. En todo caso, seguir gobernando, sin ninguna duda.

Lleva ya ocho años como alcalde de Valladolid y con una alianza con Valladolid Toma la palabra. ¿Es estable este pacto de Gobierno? Entiendo que sí, ya que ha durado ocho años y entiendo que tendrá continuidad si los números así lo dicen.

Fíjate si es estable que llevamos ocho años gobernando. Los cuatro primeros no estábamos solos. Teníamos que pactar a mayores con otra formación política que no estaba en el Gobierno. Y aun así hemos sacado los ocho presupuestos consecutivos en tiempo y forma. Nosotros, antes de final de año, todos los años hemos tenido nuestro presupuesto aprobado. Y con la nota ya de calidad, que en este año, en 2023, tuvimos 17 votos a favor del presupuesto y 12 votos en contra. Quiero decir que no solo hemos sido capaces de sumar las fuerzas que aglutinaba entre los dos partidos, sino que además incluso hemos incorporado a otras formaciones a la tarea de hacer ciudad. Entonces, si hay una nota característica de este Gobierno, por mucho que haya sido de coalición, ha sido precisamente la estabilidad.

Ese mantra, entonces, de que las coaliciones de izquierdas o las coaliciones no son estables, en Valladolid desde luego no se ha dado.

No, no se ha dado. Yo creo que hay parte de culpa y por lo tanto parte del mérito en los dos partidos. Yo creo que por un lado he sabido tener la mano izquierda suficiente como para gestionar la situación. Por otro lado, ellos han tenido también la altura de miras para no poner las cuestiones más intrascendentes en primer plano y perjudicar lo que es el proyecto de ciudad, que es en lo que en lo que estamos más de acuerdo y que compartimos más.

Por cierto, vino el pasado miércoles la vicepresidenta Yolanda Díaz a apoyar precisamente a María Sánchez, la actual concejal de Medio Ambiente y ahora candidata de Valladolid Toma la palabra. No sé si eso puede venir también bien al conjunto del bloque, un apoyo tan explícito de una figura tan representativa a nivel estatal.

Hace año y medio, la derecha de Valladolid cifraba sus posibilidades en que Valladolid Toma La Palabra desapareciera o se cayera. Ellos tenían que hacer una transición porque perdían a su candidato de las últimas ocasiones, un hombre con mucho prestigio en la ciudad. Y creían que por ahí vendría el fin de Valladolid Toma la palabra y con ello el fin del Gobierno de izquierdas en Valladolid. Y me temo que el cálculo no les ha salido bien. No sé lo que sacarán, pero yo creo que van a estar. Y van a estar con una representación suficiente si nosotros no fuéramos capaces de llegar a los 14 concejales para que podamos seguir gobernando.

El alcalde de Valladolid, en el Ayuntamiento durante la entrevista con 'Público'. — Público

"Valladolid mejor que nunca". Es uno de los lemas que está usando en estos días su candidatura. Aunque ahora entraremos en detalles más concretos, ¿por qué está "mejor Valladolid que nunca"?

Nosotros hemos hecho un balance con 100 indicadores. Yo creo que es lo que hay que hacer cuando uno desarrolla un proyecto, luego medir. Y no hay un solo indicador en el que Valladolid esté peor que hace ocho años. Es más, la inmensa mayoría nos indican que Valladolid está mucho mejor. El Ayuntamiento, la empresa de todos, cuando nosotros llegamos al Gobierno valía 400 millones de euros con arreglo a la cuenta general. Además, había servido para que el anterior alcalde presumiera de que en 20 años él fue capaz de duplicar el valor del Ayuntamiento. Nosotros en ocho años lo hemos triplicado. Hoy el Ayuntamiento vale 1,2 millones de euros. ¿A base de qué? A base de decisiones de defensa de lo público como la municipalización del agua, la red municipal y la gestión de los aparcamientos municipales o la gestión de los servicios funerarios. A través de comprar patrimonio o comprar vivienda. Hoy tenemos una empresa saneada y que vale mucho más de lo que valía hace ocho años.

En turismo, los indicadores se han disparado. Estamos creciendo. Ha crecido cerca de un 30% en el global, y en turismo internacional, un 50% en ocho años. Desde el punto de vista de las políticas sociales, porque nuestro presupuesto hoy duplica al que teníamos cuando llegamos al gobierno. Estamos en presupuestos récords, como el de este año, 404 millones de euros, y llevamos ocho años con los impuestos congelados en Valladolid. Es decir, hay llegada de empresas, proyección de la imagen de ciudad en el exterior, no solo en el resto de España, sino en el mundo. Valladolid celebrará la gala de los Goya. Al alcalde de Valladolid le acaban de elegir presidente del Foro de Desarrollo Económico de Eurocities. Valladolid ha sido premiada por ser la ciudad que más ha contribuido a luchar contra el cambio climático por la Fundación Albor. Es decir, Valladolid va para arriba. Yo creo que como un cohete. Y es gracias a un Gobierno estable, eficaz y que mira por lo público.

Lo comentaba ahora mismo, acaba de estar en el Festival de Cannes. La ciudad va a ser la gala de los Goya del año que viene. Entiendo que esa proyección internacional y también nacional le viene muy bien a la ciudad en muchos aspectos.

Sin duda, porque Valladolid sigue siendo, cada vez menos, pero sigue siendo la gran desconocida de España. Una ciudad en la que nació Felipe II, en la que murió Cristóbal Colón, en la que vivió Cervantes y se conserva la casa en la que vivió. No es ningún invento, como en otros sitios, que aquí escribe una parte importante de su obra. Una ciudad en la que se casaron los Reyes Católicos. Una ciudad con una industria muy potente, con una facturación empresarial de casi 16.000 millones de euros al año, muy por encima de ciudades como Málaga, por ejemplo, que está en boca de todo el mundo y sin embargo tiene una facturación de 10.500 millones. Valladolid tiene muchas razones para ser una ciudad con mucha más proyección y si no la ha tenido ha sido como consecuencia sobre todo de gobiernos muy grises, gobiernos muy resignados, gobiernos que no confiaban en el potencial de esta ciudad. Y nosotros confiamos en él y lo exprimimos al máximo.

Otra noticia que hemos conocido hace muy pocos días. Leo un titular de prensa local: "Inobat se decanta por Valladolid para su fábrica de baterías ante la falta de ayudas en Inglaterra". ¿Qué supone esto para la ciudad?

Supone mucho empleo, muchísimo empleo. Supone futuro, porque esta es una empresa igual que la empresa de autobuses que se espera antes de fin de año y que inició su construcción también aquí en Valladolid, que son industrias ya del futuro. Porque las baterías y los acumuladores de energía eléctrica son el futuro. Los autobuses eléctricos son el futuro. Vamos, por tanto, a renovar y ampliar nuestra industria con industrias que tienen mucho recorrido. Y eso a una ciudad como Valladolid le viene muy bien porque tenemos un sector automovilístico muy potente y un sector agroalimentario muy potente. Y esto digamos que completa la diversificación del tejido industrial que tan importante es para garantizar el futuro.

Un asunto del que también se habla mucho sobre Valladolid y que suele ser puesto como ejemplo en los últimos años es la movilidad sostenible. ¿En qué ha cambiado la ciudad en estos años? ¿En qué se ha transformado? ¿Qué apuesta se ha hecho?

La ciudad está inmersa en un cambio cultural. El cambio en la movilidad es un cambio cultural. La ciudad tiene un mix de transporte diario de más del 50% peatonal, un 17% o 18% en transporte público, 3% o 4% en otros modos de movilidad y el resto en coche. Por tanto, aquí el coche ya era minoritario en el mix diario. Lo que estamos haciendo es potenciar eso, potenciar una ciudad que en la que se pueda caminar cada vez más cómodo, que se pueda ir en un mejor transporte público.

Hemos renovado la flota completamente. Tenemos ahora una de las flotas más modernas de España. De hecho, la flota que presta servicio efectivo cada día en la ciudad de las líneas ordinarias está en menos de tres años de antigüedad media cuando estábamos en 12 al llegar al Gobierno. Hemos puesto en marcha un sistema de alquiler de bicis que es el mejor de Europa. Desde mi punto de vista, tiene ahora mismo una aceptación brutal y estamos mejorando la infraestructura viaria para que la gente que se desplaza en bici pueda hacerlo de una forma más segura. Por tanto, estamos inmersos en esa transformación y yo creo que vamos a un ritmo muy interesante. Si nos dan tiempo, creo que convertiremos Valladolid en una ciudad en la que se utilice un poco menos el coche, se racionalice ese uso y vayamos a otros modos de movilidad más limpios, más saludables y más seguros.

Hablemos de vivienda. Uno de los temas de actualidad, por diferentes medidas que se han tomado. Entiendo que en Valladolid también hay problemas de acceso a la vivienda. ¿Cómo está la situación? ¿Qué se ha hecho desde este Ayuntamiento y qué se puede hacer en un futuro?

Te voy a dar una cifra y es muy elocuente. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, el Ayuntamiento era propietario de 14 viviendas. Con eso, en una ciudad de 300.000 habitantes pues se ve que hay poca política de vivienda. Ahora mismo gestionamos 500, en parte nuestras y en parte a través de programas de alquiler concertados con particulares. Y el proyecto que el Gobierno de España ha anunciado en relación con suelo de cuarteles nos va a hacer pasar con una sola operación a 1.000 viviendas. Sigue siendo una cifra muy baja. Pero, claro, es que veníamos de la nada más absoluta. También necesitamos tiempo. Nosotros tenemos un objetivo y es emular a otras ciudades europeas que cuentan con un 10% del parque de viviendas enteramente público. Eso va a requerir tiempo, esfuerzo y dinero. Pero yo creo que si seguimos esta línea, pues en unos años lo alcanzaremos.

Cambiemos de tema. Alberto Núñez Feijóo vino el otro día a Valladolid a hablar del soterramiento de las vías y a prometer que se hará si gana el PP. Es un tema que está bastante enquistado. Usted mantiene que no se puede hacer, aunque también a la vez reconoce que sería una buena solución. Cuénteme cómo está la situación y por qué el PP hace bandera de esto con su líder.

El soterramiento es una opción estupenda, claro. Pero como tantas cosas en la vida que son estupendas, a veces se pueden alcanzar y a veces no. Si usted tiene 30.000 euros en el banco y un piso que vale 100.000, no puede comprarse uno de 300.000, pero a lo mejor puede emplear los 30.000 para arreglar las ventanas, las puertas y cambiar los baños. Y eso es lo que puede hacer Valladolid. Ni tiene recursos ni nadie los va a poner aquí. Llegamos al Gobierno y nos encontramos 400 millones de euros de deuda vinculados a la operación del soterramiento del ferrocarril sin un metro de ferrocarril soterrado. Por tanto, hubo que añadirle las dosis de realismo que habían faltado durante 20 años y que habían llevado a la ciudad a vivir una quimera, un sueño que al final se convirtió en pesadilla.

El PP sigue ahí. ¿Por qué? Pues porque no ha pasado página. Porque no ha sido capaz en ocho años de cuajar un líder y cuajar un proyecto para la ciudad. Y se agarra al soterramiento como si fuera esa bala de plata con la que quiere derribar al Gobierno de la ciudad, siendo desde luego nada consciente de que el ciudadano de Valladolid ya no se cree las milongas del PP. Gobernaron 20 años la ciudad, 12 de ellos el Gobierno de España al mismo tiempo y al mismo tiempo la Junta de Castilla y León. Y recuerdo que fue un Gobierno del PP en España, con el señor Rajoy al frente y de la Junta de Castilla y León con el señor Juan Vicente Herrera al frente, los que pusieron fin al soterramiento del ferrocarril. Por lo tanto, que venga ahora Feijóo a decir que va a hacer lo que no hicieron durante 20 años, pues no tiene ningún tipo de credibilidad. Es simplemente un intento desesperado de pescar votos entre la gente más ingenua.

Puente, tras la entrevista, en el balcón del Ayuntamiento de Valladolid. — Público

Por cierto, Feijóo dijo de usted que era una "réplica de Sánchez". ¿El votante de Valladolid en una municipales vota pensando en Pedro Sánchez?

Yo llevo ocho años gobernando aquí. Estuve ocho años en la oposición. Si hay algo que todo el mundo sabe de mí es que yo no soy una réplica de nadie. Ni soy una réplica ni soy replicable. Yo soy una persona con discurso propio. No me molesta que me vinculen a Pedro Sánchez. Yo fui candidato a unas primarias en Valladolid con 31 años. Pedro Sánchez creo que tenía 25 y he sido candidato y alcalde de Valladolid, primero por los votos en primarias de mis compañeros y después por el voto de los ciudadanos. El que es una réplica de Mañueco es el candidato del PP. El candidato del PP, unos días antes de ser designado candidato, dijo que él, su proyecto político, era el de Mañueco. El mío es Valladolid y cuando le designaron candidato dijo que era una sorpresa. A mí no me pilló por sorpresa la designación. La he buscado, es lo que he querido ser. He podido ser otras cosas y aquí sigo y lo tengo muy claro. Los ciudadanos tampoco les van a comprar eso.

El presidente Pedro Sánchez viene este domingo a Valladolid precisamente. Hay siempre una pregunta que se suele hacer en diferentes medios sobre si Pedro Sánchez es o no un activo electoral, más allá de que las elecciones se jueguen, como acaba de decir, en clave local.

¿Cómo no va a ser un activo electoral el presidente del Gobierno de todos los españoles, que además estoy convencido de que volverá a serlo en diciembre? Claro que es un activo. Una persona que ha subido el salario mínimo casi un 40%. Una persona que ha subido las pensiones este año un 8,5%. La persona que lucha por los derechos de los trabajadores. La persona que ha puesto este país en la escena internacional, donde no había estado nunca. En 15 días estaba en China y en Estados Unidos. Para mí es un orgullo que venga Pedro Sánchez a Valladolid. No tengo nada que reprochar. Al revés, me encanta que venga y que demuestre que el Gobierno de España está con Valladolid, está con sus implantaciones industriales. Necesitamos su apoyo. Lo estamos teniendo y necesitamos su apoyo para las realidades, no para la venta de humo que anuncia el Partido Popular, sino para lo tangible, el empleo.

¿Qué medidas del Gobierno de Pedro Sánchez han beneficiado de forma directa a la vida de la ciudadanía de Valladolid?

Si se va a instalar Inobat en Valladolid, aparte de porque les hayamos echado el lazo, es porque va a contar con un apoyo del Gobierno de España en forma de fondos de transformación y resiliencia que les va a permitir financiar una parte de la inversión. Por tanto, esto es así, tangible. Eso son compromisos firmados y eso es lo importante. Lo otro son castillos en el aire. Lo que esta ciudad necesita, como la mayoría, son oportunidades para que la gente no se nos vaya, para que los jóvenes tengan vivienda, para que los jóvenes puedan tener un proyecto de vida o puedan tener hijos. Eso es lo que falta y eso es lo que está el Gobierno de España poniendo para que Valladolid avance.

La derecha está poniendo en el foco máximo el tema de las listas electorales de Bildu y el tema del terrorismo de ETA. ¿Qué opina? ¿Puede afectar también en estas elecciones?

Yo creo que a quien le va a afectar es al PP, porque una vez más toma a los ciudadanos por idiotas. Que salga la señora Ayuso diciendo que ETA existe, que está en el poder... En fin, no sé cómo calificarlo. Se pasan siempre de frenada, llegan a las elecciones con unas expectativas que han inflado hasta el infinito, ayudados por unos corifeos mediáticos que producen vergüenza. A veces uno lee cosas que son absolutamente bochornosas, pero, claro, se encuentran ya ante la hora de la verdad. Y probablemente todas esas expectativas se van a ver claramente defraudadas en las urnas y a la desesperada tiran de ETA otra vez, como tiraron de ETA el 11 de marzo. Estuvo muy bien que lo recordara el otro día el presidente del Gobierno. Es que no se nos puede olvidar que hay un partido en este país que pide que se legalicen otros que cumplen escrupulosamente con la Ley de partidos y que tienen en su historial nada más y nada menos que un engaño o un intento de engaño masivo a la ciudadanía utilizando el terrorismo.

Eso es el PP. Y no han avanzado, no han aprendido, siguen en la misma casilla, siguen exactamente igual 12 años después. En fin, yo creo que si a alguien le va a pasar factura esta pasada de frenada es al PP. Y, hombre, ir a unas elecciones municipales con ETA en la boca lo primero que demuestra es que no tienes proyecto, que no tienes nada que ofrecerle a los españoles.

¿Qué relación tiene con el actual gobierno de Castilla y León de PP y Vox?

No me atrevería a definirla. Es que es un Gobierno absolutamente caótico. Entonces, con unas consejerías hay una buena relación, con otras no hay relación y con otras hay muy mala relación. Hay una Consejería en concreto, la de Industria, que está en manos de un señor que sale a hablar en un foro profesional de comercio después de mí y habla de acabar con el social comunismo. Y los profesionales se miraban unos a otros diciendo: Bueno, ¿esto es una broma o es que es un Gobierno que es un esperpento? Entonces, las relaciones son muy desiguales en función del grado de esperpento de cada uno de los consejeros. Los hay serios, hay gente seria ahí y los hay como venganza, que es un chiste.

Me comentaba gente cercana al alcalde de Vigo, A bel Caballero, que la Xunta de Galicia intentaba boicotear muchas veces a la ciudad. ¿Se puede hacer una traslación también a lo que pasa en Castilla y León con Valladolid o de momento no hemos llegado a ese punto?



Estamos rozando el boicot en algunas cosas. Yo, nada más conseguir traerme la gala de los Goya, el PP salió en tromba a decir que no era mérito mío, que era mérito de, no sé, desde los romanos se venía trabajando en los Goya. Pues le escribí una carta y le dije: Vamos a sentarnos y a ver en qué nos ayudáis. Porque la Junta de Andalucía ha financiado los Goya en Sevilla. Me mandó una carta como 15 días después, diciéndome que me iba a recibir el consejero de la Presidencia porque él andaba muy ocupado. Está muy ocupado el consejero de la Presidencia, que es el candidato a la Alcaldía de Valladolid, como ahora le han cesado hace una semana, porque ya se daban cuenta de que por ahí tampoco iban bien. Pues no sé quién me va a recibir y con quién voy a hablar. Es decir, que pongo ese ejemplo. Están, por ejemplo, en la Feria de Muestras, en la Feria de Valladolid, el Recinto Ferial en el que están presentes y no acuden a los órganos de Gobierno desde hace seis meses. Están ahí, están amagando con el boicot. No sé hasta dónde llegarán. Me temo que después de las elecciones pues tendremos un boicot mucho más evidente y más claro.

Una pregunta en clave un poquito más personal. Usted usa de manera muy intensa y muy directa las redes sociales, en especial Twitter. Alguno de esos tuits son virales. Pero también suele interactuar con los ciudadanos, entiendo que lleva usted mismo esas redes. ¿Ayudan estas herramientas a acercarse a la gente? ¿Eso también forma parte de una política pensada de cara a la cercanía?

Las redes, como todo, tienen una parte muy positiva y una parte negativa. ¿Cuál es la parte positiva? Por ejemplo, yo en Twitter tengo casi 65.000 seguidores. El 40%, según las herramientas de las que dispongo, son de Valladolid. Quiere decir que yo me estoy relacionando con más de 25.000 vallisoletanos todos los días directamente, sin filtros que me impidan ver qué es lo que me trasladan, qué es lo que piensan, ni que impidan que yo les haga llegar mi mensaje. Esa es una herramienta súper poderosa, porque eso no lo tiene ahora mismo ningún medio en Valladolid. Ninguno. Por lo tanto, de alguna manera me ha, no digo liberado, pero sí reducido, la dependencia de los medios.

Por otro lado, me acerca evidentemente a los ciudadanos y me permite que ellos se acerquen a mí. Y yo respondo miles de mensajes a la semana, muchos de ellos privados, con cosas muy del día a día: este banco en mi calle, este árbol que me tapa la ventana, etc. El esfuerzo es muy grande. Hasta ahí la parte positiva. La parte negativa, que la redes son un vertedero de odio. Hay que aguantar todo tipo de descalificaciones, de insultos, de barbaridades, de bulos. Por ahí, pues la verdad es que el desgaste es grande porque uno no es de corcho y las cosas te llegan y te afectan.

Pero bueno, cuando opté por estar yo sin intermediarios, opté por la verdad, por que los ciudadanos me conocieran tal y como soy. No soy perfecto, soy un ser humano lleno de defectos y se ven claramente. Pero no quiero que nadie vote engañado. Es decir, prefiero que la gente no me vote a que vote pensando que soy lo que no soy, que me acepten como soy y así no se llevarán decepciones ni la política se verá perjudicada. El que me vota sabe como soy, para bien y para mal. Y espero que haciendo balance se quede con lo bueno, pero sin ocultarle lo malo.

Y viendo la parte positiva, ¿por qué cree que no lo hacen más cargos públicos de relevancia? Porque no es tan habitual que un alcalde de una ciudad, además bastante grande como Valladolid, haga este tipo de interacciones.

Bueno, no es habitual. Es que yo creo que no hay nadie en España que lo haga. ¿Por qué? Porque se hace mucha política desde el miedo. Hay mucha gente demasiado preocupada por no meter la pata. Y, claro, así es difícil porque le estás vendiendo a los ciudadanos una imagen completamente equivocada. Porque nadie es perfecto, nadie se pasa el día cometiendo aciertos a lo largo del día y todos los días. Alguna vez nos equivocamos. Entonces, yo creo que se pretende vender una imagen idílica de la política que al final lo único que hace es distanciar al ciudadano de la política. Porque nadie se cree los políticos perfectos. Yo por lo menos no me los creo. Entonces eso es una razón, la del miedo.

Y la otra, yo creo que exige un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer con un coste personal. Es muy alto porque yo estoy todo el día con el móvil. Mis estadísticas de uso semanal del móvil son tremendas. ¿Este tío cuándo vive? En algún momento habrá que parar porque así tampoco se puede vivir siempre. Pero bueno, mientras esté en esta tarea, esa herramienta me ha sido útil. Me ha servido, creo que me ha ayudado. Creo que en estas elecciones va a ser importante porque creo que por primera vez los jóvenes van a marcar la diferencia en Valladolid. Creo que he conectado muy bien con ellos y es gracias fundamentalmente a esa herramienta que me ha permitido estar cerca como alcalde.