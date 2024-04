Feijóo y el PP de los golpes de efecto: un aluvión de anuncios que siguen en el aire

"Estudiándolo". Es el estado natural del PP de Alberto Núñez Feijóo en las últimas semanas. En apariencia, la ofensiva política y judicial contra el presidente del Gobierno es voraz, pero lo cierto es que buena parte de sus acciones anunciadas no terminan de concretarse.

El recurso ante el Tribunal Constitucional de la tramitación en el Congreso de la ley de amnistía, en el aire; la citación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado, también en el aire y más cerca de no llamarla que de hacerlo; la amenaza a Sánchez por lo mismo tampoco se ha concretado; y el amago de llevar al jefe del Ejecutivo ante los tribunales por ahora sigue siendo eso, un amago. Además, Feijóo también ha prometido volver a las calles, pero no hay fecha ni lugar para ello.

"Hay una estrategia clara de que si esto ha dado en la diana, hay que alargarlo", apunta un dirigente de peso del partido. Y añade: "Si el primer día de la guerra tiras la bomba atómica... Pues no, vas poco a poco. Hay que ir con tranquilidad por hacer las cosas bien y por alargarlas convenientemente".



La conveniencia “política”

El PP tiene dos frentes abiertos: amnistía y 'caso Koldo' —que han dado en llamar 'caso PSOE'—. En cuanto al primero hace tiempo que asumieron que la ley de amnistía saldría adelante y anunciaron un "vía crucis" parlamentario y judicial. Dentro de esa estrategia se encuadró el planteamiento de un conflicto de competencias entre el Senado y el Congreso: un choque institucional inédito que los populares planeaban rematar en el Constitucional. La tesis del PP, que también sostienen los letrados de la Cámara Alta, es que la amnistía es una "reforma constitucional encubierta" y por tanto necesita una mayoría cualificada.

Pero, casi un mes después de anunciar la maniobra, Feijóo ha echado el freno y su equipo deja en el aire que vayan a llegar hasta el final. "Al Constitucional vamos a ir, pero valoraremos cuándo nos conviene más hacerlo", razonan fuentes de Génova. La respuesta tiene truco porque se da por descontado que el PP recurrirá el fondo del texto legislativo ante el TC —igual que hicieron con el aborto o recientemente con la del 'sólo sí es sí'—. Sin embargo, la cuestión es si también van a llevar al Congreso ante el Constitucional por el procedimiento, tal y como avanzaron.

Lo que explican ahora desde Génova es que están estudiando si les beneficia dar este paso antes de que la ley se apruebe, teniendo en cuenta además que no frenaría su tramitación. Tienen un mes para decidirlo, porque el Congreso ha rechazado ya el requerimiento del Senado y ha activado así la cuenta atrás de un mes para elevar el conflicto al Constitucional.

El "error" con Begoña Gómez

El PP tampoco ha llevado a término sus amenazas a la esposa del presidente del Gobierno. Durante días alimentaron la posibilidad de incluirla en la lista de comparecientes de la 'comisión Koldo' en el Senado si Sánchez no "daba explicaciones". Pero, llegado el momento de presentar los nombres, el de Begoña Gómez no figura entre los más de 50 propuestos por el PP.

"De momento", subrayan fuentes del partido. "No me gusta", se justificaba también Feijóo. Ni a él, aunque no lo descarte públicamente, ni a una parte del partido que lo califican de "error". Fuentes populares trasladan a Público que al centrar la diana en la mujer de Sánchez se corre el riesgo de que "esto se vuelva en contra".

Además, Feijóo prometió el pasado 20 de marzo una investigación parlamentaria sobre "los asuntos" que "afectan" al "entorno más inmediato" de Sánchez", pero realmente lo que el PP ha hecho es usar para ello la comisión que impulsaron en el Senado cuyo objeto inicial eran las derivadas de la conocida como 'operación Delorme' y en la que está implicado, entre otros, Koldo García. Tras conocer el plan de trabajo del PP, el letrado mayor del Senado rechazó su propuesta al entender que no se ajusta "a las previsiones del acuerdo del Pleno del Senado".



Sánchez, por ahora tampoco

Algo similar sucede con Sánchez. Hace una semana Feijóo se pronunciaba así: "Quiero que Sánchez responda a los españoles, si no lo hace le haremos responder". Pero los populares tampoco le han llamado a comparecer en la comisión de investigación que han impulsado en el Senado. El presidente del Gobierno no ha dado ninguna explicación sobre el asunto y el PP no le ha arrastrado a la comisión aun así.

Desde su equipo insisten en que la lista de comparecientes es "abierta" y que pueden incluir a Sánchez en cualquier momento. Como en el recurso al TC, de nuevo ponen sobre la mesa la importancia de "los tiempos". Feijóo podría buscar un golpe de efecto de cara a las elecciones europeas llamando al líder del PSOE a la comisión en plena campaña.



Una promesa de denuncia

¿Buscan lo mismo con la posible denuncia ante los tribunales? Génova lleva semanas, según trasladan, "estudiando" las posibilidades de denunciar a Sánchez por la vía penal o la contencioso-administrativa. El motivo de la denuncia sería un conflicto de intereses en el que habría incurrido el presidente del Gobierno al no ausentarse del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Air Europa.

Génova lleva semanas haciendo sobrevolar esta amenaza, en público y en privado, pero no termina de concretarse. Feijóo insistió el martes pasado en la Cadena COPE en que su servicio jurídico lo sigue estudiando.



No agotar las calles agotadas

De la misma forma, tampoco tiene atisbos de materializarse a corto plazo el anuncio que hizo Feijóo en la última Junta Directiva del partido de volver a las calles para protestar contra el Gobierno. Ni fecha ni lugar para una nueva concentración. De hecho, la 'Ruta por la Igualdad' que el presidente nacional del PP anunció a bombo y platillo como parte de una estrategia por todo el territorio, tardó meses en arrancar y no ha contado con gran expectación.

"Les ha invadido una hiperactividad que no es buena", resume un presidente autonómico del PP. Distintos barones del partido consultados por este periódico aseguran que no se les ha trasladado la intención de volver a convocar protestas y dejan claro que "hasta después de las europeas, o del verano, no puede haber más actos". La calle — "y nosotros", subraya un presidente del PP—están agotados.