Feijóo reaviva la crispación con Catalunya para elevar el coste de la negociación de Sánchez

Antes de las elecciones generales en el Partido Popular reconocían sin ambages que el conflicto independentista en Catalunya se había apaciguado en los últimos años y asumían que eso explicaba buena parte de sus crecientes y esperanzadoras expectativas electorales. Así, aun resistiéndose a reconocerle ningún éxito a la políticas del Gobierno —ahora en funciones—, Alberto Núñez Feijóo llegó a aceptar que el PP había cometido "errores"; desde su cúpula se hicieron intentos de acercamiento a Junts; y él mismo puso sobre la mesa su predisposición a buscar un "nuevo encaje territorial" de Catalunya.



Los populares escenificaron un giro de guion frente al nacionalismo e independentismo catalán que han comenzado a enmendar para elevar el coste de las negociaciones a Pedro Sánchez. El tono ha vuelto a subir.



Inmersos en una nueva hoja de ruta y con el más que asumido rol de oposición, Feijóo ha asegurado este lunes que los "nacionalismos" con los que conversa el líder socialista para su investidura — a algunos de los cuales también tantearon sin éxito los populares— "nos llevan hacia la Edad Media o hacia un horizonte similar al de los Balcanes". La guerra de los Balcanes, en la que el factor étnico y religioso fue fundamental, ha sido uno de los conflictos más cruentos de la historia. Se calculan alrededor de 98.000 muertos y un millón de desplazados en una limpieza étnica sistemática con matanzas, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

A última hora del día, Feijóo trató de reconducir sus declaraciones. "El hecho de que se balcanice la política, que se rompa la unidad de un país y que nos convirtamos en reinos de taifas es lo que he dicho y lo que he pretendido decir. Intentar decir que eso tiene que ver con un conflicto es retorcer al máximo lo que en ningún caso he querido trasladar a los ciudadanos", aseguró.

"Catalanización" de la política

Horas antes de su intento de este intento de aclaración, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP y, las veces, portavoz de facto, Borja Sémper, preguntado al respecto, se desmarcaba de la comparación asegurando que no había escuchado a Feijóo. Pero añadía: "Estoy muy preocupado por la 'catalanización' de la política española".



Sémper recuperó el argumentario duro de los populares con respecto a Catalunya y alertó de un "riesgo serio" de que la polarización "contamine" a la sociedad española cargando contra los nacionalismos, en general, de los que, dice, buscan la crispación y la "pureza". Durante semanas, Feijóo intentó por activa y por pasiva conseguir los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para su investidura.

El PP cabalga desde hace semanas en sus propias contradicciones y por eso Sémper también esquivó las preguntas sobre las incongruencias en torno a la relación con Junts. Hace menos de dos meses, Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP y persona de la máxima confianza de Núñez Feijóo, hizo un amago de acercamiento a Junts —el mismo partido independentista que comparan ahora con alguno de los actores de la guerra de los Balcanes— reconociendo que su "tradición y legalidad no están en duda".

El encuentro no negado entre Pons y Turull

Durante unos días reconocieron a la formación que preside Carles Puigdmont como interlocutor válido, pero las presiones internas le torcieron el brazo a Génova y se enmendaron a sí mismos. Pero la estrategia de la cúpula de Feijóo de llamar a la puerta del independentismo catalán llegó lejos, según han publicado algunos medios de comunicación que apuntan a un encuentro entre Pons y Jordi Turull, secretario general de Junts. El PP no niega con contudencia el encuentro y echa balones fuera.



Además, distintos dirigentes populares han recuperado uno de los mantras más habituales de la derecha con respecto a Catalunya: el de los "privilegios" económicos. Desde los territorios gobernados por el PP, y también desde Génova, señalan ya que la negociación del PSOE con las fuerzas independentistas catalanas va a suponer un perjuicio para el resto de comunidades autónomas. Más allá de la amnistía, los líderes autonómicos están dispuestos a dar la batalla contra un posible pacto que le dé, de nuevo, la llave de La Moncloa a Sánchez reavivando los ecos de los momentos más álgidos del conflicto en Catalunya.