El juez José Yusty Bastarreche parece haber optado por desoír al Gobierno en funciones, y hasta al Tribunal Supremo, que en dos resoluciones distintas le ha dejado claro que no tiene competencia para obstaculizar la exhumación del dictador Francisco Franco. Pese a ello, no ha adoptado resolución alguna por lo que mantiene desde febrero la suspensión cautelar del informe de viabilidad técnica -previo a la concesión de licencia de obra- elaborado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, y lo hace amparándose en un informe pagado por la Fundación Francisco Franco.

De hecho, en la tarde del viernes, después de que el Consejo de Ministros anunciase que la exhumación tendrá lugar antes del 25 de octubre, una de las partes involucradas en la causa abierta por Yusty aseguraba a Público que no han tenido constancia de nuevos movimientos del magistrado.

Yusty, el 20 de septiembre: "Como me quedan cuatro años y pico para jubilarme, yo prisa no tengo"

Sólo un día antes, el jueves, el Alto Tribunal aclaraba en una providencia que su sentencia firme del 30 de septiembre -en la que rechazaba el recurso de la familia Franco y avalaba la exhumación- ya es "título legítimo bastante" para llevar a cabo los trabajos. El Supremo también recordó que sólo le corresponde a su Sala Tercera "enjuiciar la legalidad de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, así como las incidencias acaecidas en su ejecución". Por último, el Alto Tribunal desestimó los tres recursos contra la exhumación aún pendientes, acabando así con todas las trabas para el traslado de los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio -El Pardo.

La Abogacía del Estado ya entregó al juez un certificado del Supremo con la sentencia a favor de la exhumación, que estableció que no es necesario contar con licencia municipal, al estar ante un decreto del Consejo de Ministros, y al tratarse de una obra menor. No consta reacción a esta resolución por parte del magistrado.

Lo cierto es que el juez, que en su día criticó abiertamente la Ley de Memoria Histórica, no se ha esforzado por ocultar que no tiene "prisa" por desbloquear la situación, según sus propias palabras. Así lo confirmaron fuentes jurídicas, y así lo explicó el magistrado en una vista celebrada el 20 de septiembre, antes de que se conociese el fallo del Supremo: "No sé quién tiene prisa en este pleito; yo, desde luego, no", afirma durante la sesión, como consta en un vídeo publicado por El País. "Como me quedan cuatro años y pico para jubilarme, yo prisa no tengo".

Fuentes jurídicas han explicado a este diario que el juez tiene fundamentalmente dos opciones sobre la mesa: archivar el caso, aduciendo que se ha producido una pérdida sobrevenida del objeto del recurso contencioso con el que paralizó la licencia, o seguir adelante con el procedimiento, aunque en ningún caso pueda parar la exhumación. Cabe la posibilidad de que de un plazo de diez días a las partes para que se pronuncien y después decidir el archivo.

Se da la circunstancia de que Yusty fue recusado sin éxito por la Abogacía del Estado en marzo, a raíz de sus palabras en un artículo publicado en 2007. En este texto, el juez acusaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de "revivir oscuras intenciones" con la Ley de Memoria Histórica, y se refería a esta normativa como una “maldad de Zapatero y del socialnacionalismo". No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó apartarle de la causa.

En cualquier caso, haga lo que haga el magistrado Yusti, el Ejecutivo en funciones ha anunciado que la basílica del Valle de los Caídos se cerrará al público desde este sábado, cuando arranca el plazo de un par de semanas para proceder a la exhumación.