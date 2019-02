Ciudadanos atraviesa una de sus mayores crisis —los de Rivera no están acostumbrados a las críticas internas, ya sea en público o en privado— y hay voces fuertes del partido que confrontan con la dirección nacional. Es el caso de Luis Garicano, 'gurú' económico de la formación y recién nombrado candidato al Parlamento Europeo, que ha dado su apoyo explícito a Francisco Igea, diputado en el Congreso y miembro de la ejecutiva nacional de Cs, que se enfrentará a Silvia Clemente en las primarias para presidir la Junta de Castilla y León.

Clemente era, hasta el jueves, presidenta de las Cortes castellano y leonesas por el Partido Popular. Inició su carrera política en 2001 de la mano de Jesús Merino, exvicepresidente de la Junta, que fue condenado a tres años y siete meses por el caso Gürtel el pasado año. Una trama corrupta que la UDEF también vinculó con Clemente. Quienes la trataron dicen de ella que es "escandalosa en sus gastos y en estilo", conocida por sus "muchos líos personales familiares" y los "tratos de favor a su suegro".

Su trayectoria también está muy ligada al actual presidente autonómico 'popular', Juan Vicente Herrera —Clemente ha sido consejera de Medio Ambiente, Cultura y Turismo y Agricultura y Ganadería en sus gobiernos—. Herrera ha afirmado este martes en un desayuno informativo celebrado en Madrid que "se han equivocado los dos, es malo para ella y malo para Ciudadanos". Una escueta respuesta para un escándalo que también ha sacudido las filas del PP.

El rival de Clemente en las primarias de Ciudadanos, al conocer que la ejecutiva nacional de su partido habilitaba la candidatura de la 'expopular' como "independiente", convocó una rueda de prensa de urgencia en la que reconoció que dejaba el Congreso y concurría a las primarias movido por el "rechazo" a alguien que "no encaja" con los valores del partido como la "regeneración". "Creo que Clemente no es la candidata ideal, el mensaje en Castilla y León no lo puede encarnar ella", afirmó de manera contundente Igea, rodeado de medio centenar de militantes.



Luis Garicano no ha escondido su preferencia hacia Igea y ha subrayado que tiene “fe de su absoluta honestidad, integridad, y preocupación por los demás". Este lunes escribía en su cuenta de Twitter que el tándem Igea-Mayo —candidata a las primarias de Cs al Congreso por Valladolid— es un "ticket de ensueño". Esta postura contradice a la dirección nacional, que no está acostumbrada a la división interna. José Manuel Villegas, secretario general de la formación, acompañó a Clemente este lunes en una rueda de prensa en Valladolid. Inés Arrimadas, portavoz de la ejecutiva, también reivindicó el fichaje y destacó que Rivera es el único líder capaz de "unir" y "atraer talento".



Un ticket de ensueño para las primarias de @CiudadanosCs en CyL : @MayoSoraya como diputada nacional por Valladolid, @FranciscoIgea, su brillante antecesor en ese escaño, como candidato a presidente de la Junta de Castilla y León. ¡Mucha suerte a ambos! https://t.co/rR65TVJPkL — Luis Garicano (@lugaricano) 25 de febrero de 2019

Un tercer candidato surge tras el anuncio de Clemente

Pero la candidatura de Igea no ha sido la única que ha aflorado tras el anuncio de Clemente, el abogado Jesús Fernández Morillo, afiliado a la formación naranja, ha adelantado a El Norte de Castilla que también ha decidido presentarse al conocer la noticia. "Haberla aceptado es un error y creo que va a perjudicar al partido". Fernández Morillo se convierte así en el tercer aspirante de Ciudadanos para presidir la Junta de Castilla y León. La votación se llevará a cabo el segundo fin de semana del mes de marzo y, hasta el momento, son los candidatos los que deben pedir su apoyo a los afiliados.

David Carrión, el único diputado provincial de Ciudadanos en Zamora, aseguró este lunes en declaraciones a la agencia Efe que la candidatura de Clemente "ha sido el empujón definitivo" para abandonar la formación naranja. Carrión considera que "no es normal que venga una persona de otro partido del día a la noche y vaya a ser la candidata a la Junta de Castilla y León". No obstante, según apuntan algunas informaciones, Carrión podría hacer la misma jugada que Clemente —a la inversa—, y concurrir en las próximas elecciones bajo las siglas del Partido Popular.

La concejala de la formación naranja en Salamanca, Ana Suárez, celebró también este lunes una rueda de prensa en la que advirtió de que dimitirá en el caso de que la segoviana gane las primarias a Francisco Igea, al que apoyó. "Una persona como Silvia Clemente no puede representarnos" (...) no creo que la política sea un medio de vida y no creo que estemos aquí para nada más que para servir al ciudadano".

Clemente puede captar el voto rural que Cs necesita

Fuentes de la dirección de Ciudadanos han señalado a este diario que la candidatura de Clemente obedece a muchos motivos, entre ellos que la 'expopular' conoce "muy bien" el mundo rural, no en vano fue consejera de agricultura bajo las órdenes de Francisco Herrera. A los de Rivera les preocupa no llegar a ese voto rural, que tan afianzado tiene el Partido Popular en zonas como Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Desde la Ejecutiva de Cs reconocen abiertamente que es su candidata preferida para presidir la Junta y agradecen el trabajo realizado por Francisco Igea estos años en el Congreso. Subrayan no les preocupan las informaciones que la relacionan con la trama Gürtel. "A este partido se viene a trabajar, quien entra en nuestras filas lo sabe y de Clemente esperamos el mismo compromiso que exigimos a los demás miembros".

Relativizan sobre la crisis del partido en plena pre-campaña, "no nos viste en otras épocas", señalan. Aseguran que el proceso de primarias —aun con polémica de por medio— ayuda a "democratizar" a los partidos políticos y el debate interno de la formación, y confían en que Clemente sea la elegida por los afiliados.