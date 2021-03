El Gobierno andaluz abre otro frente contra Sánchez por el reparto de las ayudas directas a empresas y autónomos

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Cs, ha abierto un nuevo frente en su estrategia de confrontación con el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez. Cualquier tema es bueno, desde las vacunas hasta el reparto de los fondos extra por la covid. Juanma Moreno, el presidente de la Junta, no desaprovecha ninguno.

Este viernes el asunto elegido para arremeter contra el Gobierno central –una estrategia, por otra parte, muy utilizada con éxito por los gabinetes socialistas durante años– han sido las ayudas directas aprobadas por el Gobierno central a autónomos y pymes. La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, replicó a Moreno que antes de protestar, se gaste lo que le llega.

Los recursos totales alcanzan los 7.000 millones de euros, repartidos en dos fondos. Uno, de 2.000 millones para Baleares y Canarias, a las que Sánchez ha querido mimar por el particular impacto de la covid en ellas, debido a la caída del turismo, un asunto de particular importancia también en Andalucía. Y otro, de 5.000 millones para el resto. De ese fondo, Andalucía recibe 1.109 millones de euros.

Los criterios de reparto son los mismos –la caída del PIB, la pérdida de empleo durante la pandemia y el nivel de paro juvenil– que los ya utilizados para el fondo REACT-UE, dinero europeo –ahora en el aire a la espera de una decisión del TC alemán– emitido para paliar el impacto social y económico de la covid, solo que actualizados a la fecha de publicación –hoy– del Real Decreto-ley, según el Ministerio de Hacienda. Entre esos criterios, no está el de población, que es al que se agarra Moreno en sus críticas.

Hacienda efectuará la transferencia de estos recursos a cada Comunidad Autónoma y a las Ciudades de Ceuta y Melilla dentro de los diez días siguientes en que adquiera eficacia el convenio que se celebre con cada uno de estos territorios, según indicó en un comunicado. La Junta de Andalucía también podrá solicitar que la liberación de estos fondos pueda realizarse con posterioridad.

Moreno reclamó que la firma de ese convenio se produzca cuanto antes, "la semana que viene": "Da igual que sea Semana Santa, cuando quieran". "Hay un criterio que siempre hemos tenido en Andalucía, y que pretendo que se respete gobierne quien gobierne, y es el criterio de la población" a la hora de repartir fondos. "No es lo mismo dar servicio a 8,5 millones" de personas, como es la población andaluza, que "a un millón y medio, con todos los respetos a comunidades autónomas que tienen también una enorme capacidad turística", según recoge Europa Press.

El presidente de la Junta insistió en que el reparto de esta línea Covid "se tendría que hacer por criterio poblacional". Moreno llegó a decir que el criterio seguido "no es objetivo" y añadió que "perjudica a Andalucía". El presidente no renunció a que haya "algún tipo de añadido". "Esto no es un debate ni una confrontación Gobierno de España-Gobierno de Andalucía", reivindicó. Moreno añadió que el criterio de población es "el mismo criterio que utiliza la Comisión Europea en su reparto a los 27 países de la UE" y "es el más justo". Moreno remachó: "Es el quinto reparto de fondos donde Andalucía sale perjudicada".

Dinero complementario a los 732 millones

Moreno manifestó que "estos fondos hay que ejecutarlos este mismo año", y "todo el mundo sabe lo difícil que es ejecutar en tiempo y forma, poner la maquinaria en marcha", pese a lo cual "a día de hoy no ha habido ninguna reunión sectorial" con el Gobierno. "Desconocemos los plazos, la letra pequeña" de esta línea de ayudas, abundó el presidente.

Moreno agregó que su gabinete pretende que este dinero sea "complementario" al compromiso de inyectar 732 millones en la economía al que llegó con los sindicatos y la patronal al principio de la semana. Y así se sumarían a los 1.109 que llegan del Gobierno para "darles un empujón a hoteles o empresas que están al borde del cierre".

Para la secretaria general del PSOE andaluz, Moreno debe "antes de protestar, gastarse lo que llega". "Cuando se gaste lo que tiene, que proteste y nosotros lo apoyaremos", agregó Díaz. "Es fundamental diseñar la Andalucía que vendrá tras la pandemia" que tiene que ser de "oportunidades y de esperanza". "Ojalá hubiera tenido el Gobierno de Mariano Rajoy en la anterior crisis la misma sensibilidad que el Gobierno de Pedro Sánchez. Han llegado fondos como nunca pero hace falta capacidad para gestionarlos", añadió Díaz.