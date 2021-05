El Gobierno andaluz pone 5,4 millones del presupuesto para guarderías para adaptar el Estadio de la Cartuja a las normas UEFA

El dinero necesario, una subvención excepcional de 5,4 millones de euros, para poner el Estadio de La Cartuja de Sevilla en perfecto estado de revista, adaptado a la normativa que exige la UEFA de cara a la próxima Eurocopa, que se celebrará del 11 de junio al 11 de julio de 2021, lo ha sacado el Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, del presupuesto destinado a bonificar el precio público de las guarderías y el servicio de comedor, según consta en el Acuerdo de Transferencia de créditos aprobado en un Consejo de Gobierno de principios de ese mes de mayo, que se puede consultar aquí. Esto no implica, según la Consejería de Educación, que, al final del proceso, se vaya a producir una merma en el dinero presupuestado destinado a esas políticas.

"Si hace falta, porque el curso pasado sobró de esa partida de comedores y fue transferida a otras necesidades, habrá transferencia de otras partidas con sobrantes o Hacienda liberará nuevo crédito", aseguran a Público en la Consejería. "El servicio estará financiado como no puede ser de otra manera. Son trámites habituales en cualquier administración", agregan al respecto de la modificación presupuestaria. El ejercicio pasado, año de pandemia, de esta partida sobraron 13 millones de euros, según Educación, que se destinaron a otras necesidades.

La Agencia Pública de Educación gestiona en Andalucía la concesión de ayudas sobre los precios públicos de los servicios de atención socioeducativa y del comedor del alumnado del primer ciclo de la educación infantil en Andalucía. Las familias –según se describe en la memoria que justifica la transferencia de créditos– pueden solicitar estas bonificaciones que pretenden fomentar la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) durante todo el curso escolar, mediante una convocatoria que permanece abierta desde septiembre hasta junio, ambos meses incluidos. La resolución de concesión de ayudas sobre el precio público del servicio se gradúa en función del nivel de renta de la familia solicitante.

Así, expone el Gobierno en la memoria: "El crédito detraído de esta partida está destinado a la cobertura de la ayuda descrita durante el curso 2020/21, no pudiendo afirmarse que dicho crédito no vaya a ser necesario para la liquidación del mencionado curso, ya que aún es pronto para conocer el resultado final de esta convocatoria. No obstante lo anterior, esta Consejería considera prioritario e imprescindible destinar en este momento dicha cantidad [a acondicionar el Estadio de La Cartuja] al ser urgente disponer de la misma. Esta modificación presupuestaria no implica alteración alguna de los objetivos e indicadores asignados a ellos".

Una decisión estratégica

Para el Gobierno andaluz, en el contexto de salida de la crisis por la pandemia, con el turismo y la restauración, dos de los pilares de la economía andaluza, muy dañados, la jugada de albergar la Eurocopa es estratégica.

Sevilla es sede de la Eurocopa de un modo un tanto inesperado, lo que ha llevado al Gobierno andaluz a reaccionar con rapidez. Fue hace un mes, a finales de abril, cuando la UEFA decidió rescindir el contrato que tenía con el Estadio de San Mamés en Bilbao. El Estadio de La Cartuja acogerá tres partidos de la selección española: el 14 de junio ante la selección de Suecia; el 19 de junio ante Polonia, y el 23 de junio ante Eslovaquia. Además, el estadio acogerá uno de los partidos de octavos de final el próximo 27 de junio.

"Debe ser subrayada la importancia que supondría para la Marca Andalucía la celebración de los partidos de la [Eurocopa] en el Estadio de la Cartuja, que serán seguidos en más de 150 países, reafirmando de esta manera la capacidad que ostenta el Estadio de La Cartuja para acoger grandes eventos deportivos y, además, con las máximas garantías sanitarias y de seguridad posibles. Acoger la [Eurocopa] se convierte en un proyecto de ciudad que permitiría mostrar la imagen de Sevilla y Andalucía en el mundo y vincularla al deporte", se recoge en la memoria de la transferencia de créditos. Entre los numerosos gastos, que comprenden mejoras técnicas, la seguridad, los servicios médicos... está también la adecuación de los palcos VIP por un importe de 187.550 euros.