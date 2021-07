La vicepresidenta tercera de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido destacar la buena salud de la que, a su juicio, goza el Gobierno de coalición en este momento. Preguntada sobre una eventual crisis en el Ejecutivo y sobre las tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos, Díaz ha insistido en que "la coalición no solo está bien, sino que está dando lo mejor de sí misma".

La titular de Trabajo ha hecho estas declaraciones durante una intervención conjunta con Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, comunidad a la que la vicepresidenta se ha desplazado para, entre otras cosas, presentar el protocolo de colaboración del Ejecutivo con el Plan de Empleo Joven de Extremadura.

La vicepresidenta tercera se ha referido de manera específica al Consejo de Ministros celebrado este martes, una reunión en la que el Gobierno resolvió buena parte de las medidas clave que quedaban pendientes antes del parón estival de agosto.

En este sentido, ha puesto en valor reformas como el pacto con los agentes sociales para acabar con la temporalidad de los interinos en la Administración Pública, un acuerdo cerrado entre los sindicatos y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dirigido por Miquel Iceta. Díaz ha destacado el trabajo del ministro catalán y ha recordado que en este consenso "están todos los sindicatos".

También se ha referido a la aprobación de la ley del solo sí es sí, remitida por el Ministerio de Igualdad, y a la reforma de las pensiones pactada entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y los agentes sociales.

"Tengo una magnífica relación con el presidente"

La vicepresidenta de Trabajo ha asegurado no sentirse "representada" en las informaciones que apuntan hacia una mala relación entre los ministros del PSOE y los de Unidas Podemos: "Tengo una magnífica relación con el Gobierno, singularmente con el presidente de España. Nuestras conversaciones son amables y de síntesis; no es mi estilo ni el del presidente del Gobierno ni nos sentimos representados en esa confrontación de la que usted me habla", ha asegurado.

Preguntada por el incremento este año del salario mínimo interprofesional (después de que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, apuntara el martes a que la subida tendría que valorarse tras analizar la evolución económica del segundo semestre del año), Díaz ha avanzado que sigue negociando con el presidente del Gobierno esta cuestión. La pasada semana ambos dirigentes mantuvieron una reunión, en la que, entre otros asuntos, se abordó el futuro del SMI: "Estamos dialogando el presidente y yo, y cuando tengamos una resolución, lo daremos a conocer", ha concluido.