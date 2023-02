La ultraderechista Fundación de la División Azul fue declarada como organización benéfica por el Gobierno de Felipe González

El tiempo corre contra la Fundación División Azul. "Cada día somos menos. No nos importa. Cuando hay una baja no hay sustitutos, tenemos que cerrar filas, pero no pasa nada", reconoció hace exactamente un año uno de los responsables de esa entidad ultraderechista. Parecía rabioso. Con una bandera franquista de fondo, gritaba delante de los suyos y animaba, pese a todo, a "resistir".

La Fundación División Azul lleva más de dos décadas en esa línea. Su nacimiento oficial se produjo el 22 de febrero de 1991, cuando un grupo de franquistas encabezados por Luis Nieto García –excombatiente junto a los nazis y dirigente de la dictadura– lograron el registro oficial de esa entidad.

Según consta en el documento publicado en marzo de ese año por el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno de Felipe González autorizó la inscripción de dicha organización ultraderechista como "Fundación Cultural Privada de promoción con el carácter de benéfica".

Nieto García actuó entonces "en nombre y representación" de la citada fundación en su carácter de "presidente nacional de la Hermandad de la División Azul", una entidad nacida en los primeros años de la dictadura.

Según certificó el Gobierno de Felipe González en aquel febrero de 1991, la fundación de carácter "benéfico" tenía como objetivo "el estudio, difusión y conocimiento de lo que fue y representó la División Española de Voluntarios, conocida por División Azul, su sucesora la Legión Azul y la Escuadrilla Azul en la II Guerra Mundial".

La entidad legalizada por el Ejecutivo de Felipe González declaraba además que establecería "relaciones de ámbito nacional o internacional correspondientes con las organizaciones asociaciones o fundaciones que tienen motivaciones afines", y citaba concretamente a la "Verband Deutscher Soldaten de Alemania", la organización que aglutinaba a exsoldados nazis.

También se planteaba "promover y fomentar estudios sobre los hechos y motivaciones referidos a dichas unidades voluntarias y a otras unidades y hechos históricos militares", además de "colaborar en la conservación y ampliación de los archivos y museos existentes en las distintas Hermandades de la División Azul" y ejercer "funciones de solidaridad y asistencia con los combatientes y familiares de las unidades citadas".

"Hasta el último cartucho"

La Hermandad y la Fundación División Azul comparten sede en el número 66 de la calle Alonso Cano. En febrero del año pasado, uno de sus responsables admitía las dificultades que tenían para mantenerse en activo y comparaba su destino con el de los franquistas que combatieron en aquellas tropas.

"¿Qué hay que hacer? Resistir, lo mismo que hicieron ellos. Resistir mientras podamos hasta el último cartucho, hasta el asalto a la bayoneta. Mejor muertos que prisioneros", proclamó el veterano ultraderechista Alfonso Ruiz de Castro en nombre de la Hermandad.

Neofascistas

El homenaje de este año a la División Azul, celebrado el pasado sábado, corrió a cargo de la Juventud Patriota de Madrid, un nombre bajo el que actúan militantes de ideología fascista y neonazi. Según reveló Público, el Gobierno ha iniciado las actuaciones pertinentes para determinar si el citado acto vulneró la nueva Ley de Memoria Democrática.

El discurso principal en el cementerio de la Almudena –escenario de los homenajes anuales a la División Azul– estuvo en esta ocasión a cargo de Carlos San Frutos, responsable de la organización neofascista FACTA y propietario de una tienda que vende materiales nazis. En noviembre pasado, el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, ofreció una charla en el local de ese grupo de extrema derecha.