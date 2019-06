El líder de Cs en Castilla y León y miembro de la Ejecutiva nacional del partido, Francisco Igea, ha defendido este martes la alternativa de una abstención que permita la investidura de Pedro Sánchez para que "el país no dependa en exclusiva" de los nacionalistas. En este sentido ha insistido en que la labor de su formación "no es meterse en la trinchera", y ha abogado por negociar con el PSOE en base a una propuesta programática "con políticas concretas". A su juicio, sin esa propuesta no se va a poder "desenmascarar" a Sánchez.

En una rueda de prensa convocada para analizar la situación interna de su partido tras la dimisión de Toni Roldán y su voto discrepante sobre la estrategia de Ciudadanos de no negociar con el PSOE una alternativa a nivel nacional, Igea ha criticado que entre los socialistas no haya habido voces discrepantes que hayan cuestionado los acuerdos de su partido con nacionalistas a nivel autonómico y local.

Igea ha rechazado este martes que "la carga de la prueba" sobre un acuerdo con los socialistas recaiga siempre en Ciudadanos y ha afirmado que "no hay un solo Toni Roldán en el PSOE, sólo hay Ábalos". El líder de Ciudadanos en Castilla y León fue uno de los cuatro miembros del partido que votaron este lunes en contra del veto a negociar con Sánchez, una votación en la que se impuso de nuevo el cordón sanitario al PSOE, y que se saldó con la dimisión del eurodiputado Javier Nart.

Aunque ha avanzado que no va a abandonar la formación naranja, como hicieron tres de sus compañeros el lunes, ha criticado el acercamiento de su partido a Vox en los diferentes pactos autonómicos y municipales, y ha comparado a la ultraderecha con los partidos independentistas: "No hay diferencias entre quienes se pasean con antorchas en Vic y los que hacen del Novio de la Muerte su himno", ha dicho.

Igea fue el ganador de las primarias de Cs en Castilla y León para designar a un candidato a la Presidencia de la Junta. Su victoria se produjo frente a Silvia Clemente, exdirigente del PP castellano y leonés, después de que se detectara un pucherazo en los primeros resultados de las primarias, donde Clemente había quedado por delante.

Cs tampoco cambia de estrategia en Castilla y León

Tras las elecciones municipales y autonómicas, Cs se convirtió en la llave de la gobernabilidad de la Comunidad, pudiendo elegir un Ejecutivo autonómico del PP o uno del PSOE. Igea apostó en un primer momento por la posibilidad de investir a los socialistas, bajo el pretexto de regenerar la política en un territorio donde los conservadores gobiernan desde hace casi 40 años, con frentes judiciales abiertos por corrupción.

Sin embargo, la decisión de la Ejecutiva de mantener el cordón sanitario sobre el PSOE y de priorizar los pactos con las derechas, cerró esta posibilidad, y los de Igea optaron por dar continuidad al Gobierno del PP en Castilla y León. Con la dimisión de Roldán y la crisis interna de Ciudadanos por el veto a Sánchez, se especulaba con que el líder autonómico pudiera optar por tomar un rumbo distinto al definido en la Ejecutiva, pero al final no ha sido así.