El independentismo acusa a PSOE, PP y Cs de querer desvirtuar la comisión de la Eurocámara sobre Pegasus

Día importante para las víctimas del Catalangate, el escándalo de espionaje del Estado español al independentismo. Este martes por la mañana, la Eurocámara la ha abordado en una sesión monográfica sobre España de la comisión de investigación del uso del software espía Pegasus en la Unión Europea. La sesión, sin embargo, ha estado marcada por la decisión de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, de negarse a responder las preguntas de la comisión, con el argumento de que el Parlamento Europeo no era el sitio para hacerlo. Hay que recordar que el CNI reconoció en mayo el espionaje a dirigentes independentistas.

Los eurodiputados de Esquerra Republicana, Diana Riba y Jordi Solé, y el de Junts, Carles Puigdemont, le han preguntado a Casteleiro sobre el caso, pero ésta no ha contestado. En una rueda de prensa posterior a la sesión, Riba ha acusado a PP, PSOE y Ciudadanos de querer "silenciar" a las víctimas del Catalangate y ha añadido que "los principales partidos españoles han hecho lo posible para desvirtuar la comisión de la Eurocámara sobre Pegasus".

En este sentido, Riba ha acusado a los principales partidos españoles de estar en el comité de la Eurocámara no por investigar el espionaje, sino por "encubrir su mal uso en España". "Han intentado tapar lo que es evidente, que España ha hecho un uso masivo e indiscriminado del programa. No conseguirán tapar la vergüenza del Catalangate", ha añadido.

También se ha pronunciado el eurodiputado de Junts Toni Comín , para quien la negativa de Casteleiro a responder al comité pone de manifiesto que España "no quiere cooperar" para esclarecer este asunto. Para Comín, España es "el país de la Unión Europea" que ha dado una peor respuesta" sobre los casos de espionaje. "El hecho de que el Congreso de los Diputados no haya creado una comisión de investigación es un indicio que España no responde como un estado democrático normal", añadió.

A su vez, Diana Riba también ha advertido que si España no coopera, "deslegitimará" el comité y la Eurocámara. "Se ha utilizado el programa Pegasus como un arma de guerra contra un movimiento pacífico y democrático como es el independentismo catalán", ha dicho.

Una extensión de tres meses del comité

Sobre la posibilidad de que el comité acuerde una misión en el Estado, la coordinadora de los Verdes en el comité, Saskia Bricmont, ha dicho que es "factible", pero antes es necesaria la "voluntad política" de los populares europeos y los socialdemócratas, los dos principales grupos de la cámara. "Es una cuestión política", ha dicho la coordinadora de los Verdes en referencia a los partidos españoles.

Además, Bricmont ha indicado que se pidió una extensión de tres meses del comité, que tiene una duración inicial de un año. "Ni el CNI ni la administración nos han dado información útil para trabajar. Pediremos una misión de investigación neutral e imparcial", ha reivindicado la eurodiputada de los Verdes, quien ha defendido que una misión en España es "totalmente posible".

La directora del CNI se niega a responder

Todo esto ha ocurrido después de que Esperanza Casteleiro haya rechazado responder a las preguntas de los eurodiputados sobre el Catalangate alegando que la legislación "le impide" hablar de las actividades y datos que tiene el CNI fuera de la Comisión de Secretos Oficiales, el único sitio donde ha dicho que puede hacerlo. En su intervención, Casteleiro ha defendido que "la protección de los intereses nacionales" recae sobre el Gobierno central.

"Por coherencia y obligación legal, sólo puedo responder insistiendo en que la ley recoge textualmente las actividades del CNI", ha indicado la directora señalando que los datos que tiene el centro son "información clasificada con grado de secreto". En su intervención inicial, Casteleiro ha defendido que trabajan "desde la más estricta observancia de la constitución y el ordenamiento jurídico siempre". También ha destacado que entre sus tareas se encuentran la de "neutralizar" las acciones de servicios extranjeros o personas que supongan un "riesgo" para el ordenamiento nacional, la seguridad o la integridad del estado, entre otros.

Antes de las comparecencias de Castelerio, en la sesión han intervenido expertos en los casos de espionaje en el Estado, así como víctimas. Uno de los que ha participado ha sido el abogado Andreu Van den Eynde, quien ha criticado que los tribunales no estén investigando el espionaje pese a las denuncias. "No hay ninguna ley que permita utilizar Pegasus para espiar abogados o ciudadanos", ha añadido.