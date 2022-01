Íñigo Errejón, al banquillo por dar una presunta patada a un hombre

El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, se sienta este martes en el banquillo de los acusados por un presunto delito de maltrato por propinar presuntamente una patada a un hombre, en mayo de 2021, en una céntrica calle de Madrid. Errejón niega la agresión y reconoce que se produjo una situación "tensa" cuando este hombre le pidió hacerse un 'selfie' y él se negó por los malos modos empleados.

Al tratarse de un delito leve, la condición de aforado del líder de Más País no precisa que se acuda al Tribunal Supremo. Será en los juzgados de Plaza de Castilla el lugar donde se celebrará la vista oral.

La jueza instructora Margarita Valcarce, del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid, indicó que hay que descartar el delito de lesiones a la vista del informe médico forense relativo a la presunta víctima. Este hombre, de 67 años, había denunciado que la presunta patada en la zona baja abdominal le había provocado una hernia inguinal y le había impedido continuar con su tratamiento para un cáncer. Sin embargo, de la pericial médica no se deduce la pretendida lesión.

Errejón se enfrenta, de ser declarado culpable, a una multa de entre uno y dos meses, según establece el artículo 147 del Código Penal.

La presunta víctima denunció que el 2 de mayo de 2021 se acercó a Íñigo Errejón en el barrio de Lavapiés para pedirle una foto pero este se negó y, al insistirle, el político le pegó una patada en el estómago y se marchó corriendo. El diputado niega estos hechos y asegura que no quiso hacerse la foto ante una situación "incomóda".

El líder de Más País niega "absolutamente" haber dado una patada a una persona. En una rueda de prensa, el pasado mes de junio, Errejón explicó que le piden con frecuencia por la calle hacerse fotos y que "casi siempre" es con "buen ánimo y me las hago siempre". Pero "pocas veces no es con buen ánimo y te las piden no por amistad sino por todo lo contrario. En esos casos me las suelo hacer y cuando estimo que la situación puede ser un poco incómoda, pues no me las hago".

En relación al caso concreto por el que ha sido denunciado, Errejón ha dicho que las dos personas que le pidieron hacerse un foto con él "comenzaron a gritar y a insultarme" y optó por marcharse.

Los vídeos de las cámaras instaladas en la vía pública podrían no ser concluyentes, según se estima desde hace meses por la mala calidad de los mismos.