Todo apunta a que Esquerra Republicana de Catalunya ha puesto precio a su abstención en la investidura de Pedro Sánchez. Si ayer fue Marta Vilalta, secretaria general adjunta de la formación catalana, la que anunció que ERC está ahora mismo en el "no" a la investidura de Sánchez a no ser que el líder del PSOE dialogue y reconozca que el de Catalunya es un conflicto político, este miércoles por la mañana ha sido el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, el que ha insistido en la misma idea: "O hay una mesa de negociación política (sobre Catalunya), o nosotros no podemos abstenernos".

"Si quieren una facilitación de la investidura por parte de ERC, sit and talk [sentarse y hablar] y creemos las condiciones para el diálogo", ha dicho Aragonès en una entrevista en Catalunya Ràdio. Aragonès ha añadido que por el momento nadie se ha puesto en contacto con él ni con nadie de su partido para hablar sobre la investidura y sobre el papel de los 13 diputados de ERC en el Congreso.

Aragonès reprocha al PSOE que haya "abrazado el relato de Ciudadanos sobre lo que está pasando en Catalunya", y ha advertido de que "la posición de ERC no será la misma que en julio", dado que ya no existe "margen para la confianza". "Viendo los antecedentes, que han reducido la confianza a cero, y la frivolidad con la que han actuado, debe haber una concreción clara sobre si quieren que ERC facilite alguna cosa", ha apostillado Aragonès.

El dirigente republicano ha asegurado que reclama una mesa de negociación con el Estado, y no en el seno de Catalunya, porque existe un "conflicto político" entre Catalunya y el Estado.

Artículo de Joan Tardà

Sin embargo, dentro de la propia ERC hay posiciones más pragmáticas. Una de ellas es la del exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, quien publicó ayer martes un artículo de opinión en el que aboga por un cambio de "profundizar en el diálogo y el no bloqueo en Madrid y liderar un frente amplio autodeterminista en Catalunya".

"Debería tocarle, pues, al republicanismo profundizar en la praxis del diálogo y del no bloqueo en cuanto a la acción a desplegar en Madrid. Y, en nuestro país, comprometerse (aunque vuelvan las acusaciones de botiflerisme por parte de 'indepes' nacionalistas), a garantizar las iniciativas del catalanismo no independentista, y de igual manera, por razones democráticas, deberá exigir a la contraparte una actuación idéntica hacia la opción independentista", escribe Tardà en El Periódico de Catalunya.

Tras recordar los últimos años