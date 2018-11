Javier Maroto, vicesecretario de organización del PP, ha ratificado este lunes en rueda de prensa en Génova las palabras que pronunció Pablo Casado, presidente del partido, en el mitin de Granada. Maroto sostiene que "las personas que vengan a nuestro país a vivir de las ayudas sociales, a poner en riego la convivencia y que no respeten las leyes o la cultura occidental no deben permanecer un solo día más".

El número 3 del partido ha dicho que esta es una forma "más clara" de explicar lo que se ya se abordó con Rajoy en el Congreso Extraordinario del PP el pasado julio y ha añadido que "hay muchos españoles que piensan que este debate está sin resolver, nosotros también".

Maroto también ha anunciado que el PP no recurrirá el decreto-ley propuesto por el PSOE que pedía la exhumación de Franco del Valle de los Caídos: "Ya nos posicionamos en lo inadecuado de aprobar reales decretos por la vía de urgencia, nosotros nos oponemos a las formas, no al fondo de la cuestión. La motivación ha desaparecido".

Maroto: "En el PP nadie está a favor de un dictador, sea de derechas o de izquierdas"

El vicesecretario ha añadido que cre que "este debate solo pretende desviar la atención" y que "en el PP nadie está a favor de un dictador, sea de derechas o de izquierdas". Por último ha puntualizado: "Con nosotros que no cuenten para este debate. Nos abstuvimos entonces, nos abstendremos ahora".



"Los socios de Vox son los que saludan a Puigdemont como un héroe"

El conservador, ante la insistencia de los periodistas sobre un posible pacto con Vox de cara a las andaluzas ha dicho que "los únicos socios de Vox en Europa son los de los lazos amarillos que saludan a Puigdemont como un héroe", en referencia a la alianza de Abascal con el Partido por la Libertad de Geert Wilders.

Santiago Abascal en el acto de Vox en Vistalegre.

"Yo creo que el enemigo de la política efectiva es el populismo —ha sostenido Maroto—, me da igual que sea de izquierdas o de derechas, son soluciones facilonas a problemas complejos". El 'popular' no ve viable la supresión de las autonomías —que Vox propone— porque ello abriría también la posibilidad a Podemos de hacer efectivo el referéndum constitucional cuyo objetivo es "cargarse la monarquía". "El PP no solo no lo comparte sino que defiende lo contrario, la monarquía parlamentaria".

Fuentes del partido han asegurado que "aunque están abiertos a un posible pacto" todo dependerá de las condiciones que Vox "ponga sobre la mesa".

Cosidó pide disculpas por el mensaje a la dirección del PP

Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, ha vuelto a disculparse ante el comité de dirección de su partido reunido este lunes por el WhatsApp sobre el acuerdo del CGPJ que reenvió a los senadores de su grupo parlamentario y que ha acrecentado la crisis del partido estas últimas semanas.

Maroto ha recordado que es tiempo de "mirar al futuro" y que rechazan el contenido del mensaje, pero ha reiterado que ésta no fue la causa que llevó al magistrado Marchena a retirarse del proceso y tampoco el motivo por el cual se rompió el acuerdo con el PSOE: "Ha habido un interés específico por boicotear esta negociación y lo han conseguido".



Sobre el CGPJ el conservador ha afirmado que el PP "no está dispuesto a retomar en ningún caso una renovación del organismo en los términos en que estaba planteado".