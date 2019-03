A José Antonio Monago se le ha perdido un doctorado en derecho. Esta titulación es uno de los mayores grados académicos que puede conceder una universidad, a la que sólo se puede acceder tras acabar la licenciatura/grado, y consiste en realizar un trabajo de especialización sobre una rama de conocimiento, que culmina con una tesis que se presenta ante un tribunal. Este tribunal decide si el trabajo -de producción propia- es apto. En caso afirmativo, el doctorando/a -la persona que pasa estudiando, escribiendo y acudiendo a cursos y seminarios sobre la materia largos años- consigue el aclamado título de 'doctor' o 'doctora'.



El 'popular' presumía de ser doctor en derecho por la Universidad de Salamanca (USAL) en sus discursos cuando era presidente de la Junta de Extremadura: "Tengo callos en las manos y antes que doctor en derecho, fui bombero por convicción y por necesidad", afirmó en una conferencia organizada por Comisiones Obreras (CCOO) en enero de 2012. Un logro académico que también se reflejó en medios como la Agencia pública Efe, y diarios como El País, Abc, La Vanguardia, La Gaceta, El Economista, Tiempo y Expansión. De hecho, en estas informaciones también se incluye que fue profesor de EGB y diplomado en Humanidades.



En 2014, en una entrevista televisiva que le hicieron en La Sexta Noche, el periodista Alfonso Rojo le dice "(Su abuelo) no quería que usted fuera guardia civil, pero su abuelo materno, cartero, y usted, antes de hacerse doctor en derecho, bombero. Tienen ustedes como familia, proclividad e inclinación a las profesiones de uniforme. Es la impresión que tengo yo", a lo que Monago responde: "Y de riesgo, ¿no?", sin desmentirle la información.



Pero los datos oficiales dicen lo contrario. El Ministerio de Educación recoge todas las tesis desde 1976, que se pueden consultar en una base de datos de Tesis Doctorales (TESEO) por nombre, autor, DNI, universidad y curso académico; pero no aparece ninguna registrada a nombre de José Antonio Monago.

En la página web del Partido Popular tampoco hacen mención alguna a la tesis como parte de su biografía. De sus méritos académicos destacan que es "Diplomado en Magisterio y Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, Experto en Criminología por la Universidad de Cádiz y Jefe de Sección del Cuerpo de Bomberos de Badajoz, actualmente en excedencia".

Tampoco aparece en la biografía oficial que está colgada en la web de la Asamblea regional. En ella aparecen más datos que en la página del PP, como los "estudios de Formación del Profesorado de EGB en la especialidad de Ciencias Humanas", que es "colegiado del Colegio de Abogados de Badajoz" y que realizó "cursos de doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca".



¿Doctorado o doctorando?

En una entrevista concedida a este medio antes de ser elegido presidente extremeño, en mayo de 2011, Monago decía: "Fui un universitario cualquiera, a los 21 años me hice bombero para pagarme los estudios y con 25 ya era concejal del Ayuntamiento de Bajadoz. Empecé Empresariales, pero me aburría tremendamente. Así que estudié Magisterio, luego Criminología y después Derecho, la carrera y tres cursos de doctorado", afirmaba.

Desde el PP de extremadura confirman a Público la misma versión, que Monago realizó tres cursos de doctorado en la Universidad de Salamanca pero no consiguió el título de doctor porque no presentó la tesis, y explican que si en algún momento dijo lo contrario, no fue conscientemente.

"Suele ser bastante quisquilloso con el tema de la formación, seguramente un lapsus o que lo llevara así en el discurso; no hay que darle más importancia. Nunca lo ha escondido", zanjan fuentes cercanas al 'popular'.