El juez archiva la causa por los supuestos sobresueldos en Podemos

El juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, ha ordenado el sobreseimiento de la causa que se sigue a raíz de las denuncias contra Podemos de los abogados despedidos del partido José Manuel Calvente y Mónica Carmona respecto a la presunta existencia de sobresueldos. En concreto, ambos abogados denunciaron el aumento, a través de un complemento, de la nómina de la gerente y del tesorero de la formación morada. El juez destaca que la gerente tenía facultades para incluir dichos complementos en las nóminas de los trabajadores y que los órganos del partido aprobaron esas cantidades, por lo que descarta cualquier delito.

Los complementos en cuestión son de 210 euros y de 400 euros al mes para la gerente y el tesorero, respectivamente. En la denuncia de los abogados despedidos consta que esos complementos no figuraban en las tablas salariales del partido morado. Pero el juez argumenta que los órganos de la formación aprobaron dichas cantidades.

Respecto a la denuncia del reintegro al tesorero y a la gerente de Podemos de gastos por desplazamientos u otros conceptos que los denunciantes consideraban "indebidos, desproporcionados y por conceptos no autorizados", el juez indica que "no se trata de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna".

Con el sobreseimiento de esta parte de la causa abierta contra Podemos a raíz de la denuncia del abogado Calvente, se pone de manifiesto que las cantidades que Calvente puso en cuestión, como sobresueldos irregulares, estaban incluidas en las nóminas de los trabajadores y, por tanto, sujetas a las correspondientes retenciones de Hacienda. "Por todo lo expuesto procede acordar el sobreseimiento de la causa respecto del delito de administración desleal" imputado a la gerente, Rocío Esther Val, en relación con "la implementación de dichos dos complementos salariales y respecto del abono de los

gastos por desplazamiento abonados tanto a dicha gerente como a Daniel de Frutos [el tesorero]", consta en el auto del juez Escanolilla.