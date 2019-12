El culpable de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín -también conocido como El Chicle- ha sido condenado por la Audiencia Provincial de A Coruña a prisión permanente revisable por los delitos de agresión sexual y asesinato con alevosía, como falló el Tribunal del Jurado el pasado día 30 de noviembre.

La sentencia también le impone a El Chicle la prohibición de aproximarse a los padres y a la hermana de la víctima, a sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentren, a una distancia inferior a 1.000 metros, así como la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio durante la duración de la pena y, en todo caso, desde el inicio de cumplimiento de la misma y hasta que transcurran 10 años desde la conclusión.

Además, lo condena, como autor responsable de un delito de detención ilegal y de un delito de agresión sexual, en concurso medial, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de cuatro años de prisión y a cinco años libertad vigilada.

La Audiencia también le ha impuesto el abono de una indemnización de 130.000 euros a cada uno de los progenitores y de 40.000 a la hermana de la víctima, además de imponerle las costas de proceso judicial.

La joven madrileña Diana Quer desapareció en Boiro (A Coruña) en agosto de 2016 cuando regresaba a su casa de veraneo y su cadáver fue encontrado en un pozo de una nave industrial abandonada en Asados (Rianxo) 500 días después, en diciembre de 2017.

Decisión unánime del jurado

La sentencia llega dos semanas después del fallo unánime del jurado popular, que no pudo determinar si se produjo un agresión sexual consumada, pese a que un experto declaró que existían pruebas de ello. Este elemento se consideraba vital para la acusación particular y el Ministerio Fiscal, que buscaban una pena de prisión permanente revisable que, finalmente, se ha acabado materializando, puesto que los miembros del jurado sí lo han encontrado culpable de una agresión sexual indeterminada.

No obstante, la comunicación del veredicto formulado por el jurado no estuvo exenta de polémica, dado que el juez tuvo que devolver el escrito a los nueve miembros del Tribunal por un cúmulo de errores formales, confusión de fechas, posicionamientos contradictorios y escasa motivación. Este incidente provocó que se retrasara un día su lectura pública.

El fallo del jurado dejó patente la poca credibilidad del testimonio de El Chicle, que aseguró haber matado a la mujer de manera involuntaria cuando él se encontraba robando gasoil de unos camiones, negando también la motivación sexual. "Cuando me di cuenta, estaba parada. No se movía. La golpeé en la cara dos o tres veces y no respondía", testificó Abuín.

Juan Carlos Quer celebra la sentencia

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha celebrado hoy la condena a prisión permanente revisable impuesta a El Chicle por el asesinato de su hija en su cuenta de Twitter, desde la que ha asegurado que hoy su hija "sonríe desde el cielo". "Su violador y asesino ha sido condenado a prisión permanente revisable, una ley que salvará vidas porque este sujeto jamás atentará contra la vida de otra niña inocente"

Diana hoy sonríe desde el cielo. Su violador y asesino ha sido condenado a Prisión Permanente Revisable, una ley que salvará vidas porque este sujeto jamás atentará contra la vida de otra niña inocente. Ese es el legado de Diana, gracias hija por tu lucha y por tu ejemplo, d.e.p. pic.twitter.com/mrizvF4sHb — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) December 17, 2019

Además, el padre de la fallecida ha subrayado en su mensaje que la condena es "el legado de Diana". "Gracias hija por tu lucha y por tu ejemplo, d.e.p.", ha escrito.