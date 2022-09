Lesmes da un golpe en la mesa contra la "rebeldía" del sector conservador del CGPJ frente al Gobierno

A una semana para que concluya el plazo que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir a dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) de cara a la renovación del tercio que le corresponde junto al Gobierno, Carlos Lesmes, presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, ha dado este lunes un golpe en la mesa contra el sector conversador del CGPJ --en el que está englobado él mismo--, por los problemas que está ocasionando para cumplir su orden de consensuar los nombres de los dos candidatos para la renovación del TC.

Con evidente enfado, ha convocado a la prensa este lunes, tras el acto de toma de posesión en el Supremo del nuevo fiscal general del Estado, y se ha referido a la polémica reciente respecto a que estaría "maniobrando" en interés propio por hacerse con un puesto en el Tribunal Constitucional en el contexto de la elección que debe hacer el CGPJ de dos magistrados para el propio TC. En este sentido ha manifestado que "la finalidad de esta campaña en mi contra es que yo me tambalee, pero no me voy a tambalear. Las personas que están detrás de estos rumores de que yo tengo interés en el TC no quieren que se hagan los nombramientos del TC", en clara alusión al sector conservador del CGPJ y al PP, aunque sin mencionarlos.

Lesmes descarta que el próximo día 8 se alcance un acuerdo en el seno del CGPJ para la elección de los dos magistrados para el TC y ha dicho que, si ese día no es posible, hay más fechas antes del día 13, plazo límite que tiene el gobierno de los jueces para pronunciarse. "Se puede convocar un pleno el día 12, o incluso el 14 o el 16 [de septiembre]", por lo que sus palabras auguran que no habrá un fácil consenso para lograr los doce votos que se necesitan para consensuar los dos nombres.

"Yo he sostenido siempre, a lo largo de mi mandato con presidente (casi nueve años) la institucionalidad y el cumplimiento de la ley. Si se ha aprobado una ley [reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que restituye la función del CGPJ para la elección de dos magistrados del TC] que nos pueden gustar más o menos las circunstancias en las que se ha aprobado, que eso es otra cosa diferente, y yo, por supuesto, me opongo a que esta institución se declare en rebeldía en relación con la Constitución y con la ley", ha dicho en tono serio.

Y ha añadido: "Y no lo hago porque tenga interés en ir al Tribunal Constitucional, que no tengo ninguno, sino porque es nuestro deber. Y por lo tanto estamos obligados a procurar ponernos de acuerdo", ha insistido en relación al consenso al que en julio pasado instó a los vocales del CGPJ.

Preguntado por una información publicada este lunes sobre la presunta condición que le habría puesto el Gobierno para que apoye los nombramientos para el TC en cuyo caso contrario "no lo auparán para que consiga plaza en el Tribunal Constitucional", Lesmes lo ha negado categóricamente: "No sé si alguien del Gobierno ha dicho eso [desmintiendo la información de El Mundo]. En el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al TC. Lo saben perfectamente porque se lo he puesto yo de manifiesto".

Lesmes ha negado que no existan candidatos para ir al TC, como se ha venido publicando en relación a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal de Supremo, quien habría rechazado la oferta realizada por el CGPJ para convertirse en magistrado del TC. "Yo esta misma mañana he tenido un encuentro con tres magistrados, ahora tendré otros dos", ha dicho Lesmes, que ha confirmado el rechazo de un magistrado del Supremo [presuntamente por el propio Marchena], pero que ha declarado que "a todas las personas a las que se lo de propuesto me han dicho que están interesadas".

Respecto a la pregunta de si es el Partido Popular quien está detrás de esta campaña en su contra, Carlos Lesmes ha dicho que lo ignora pero ha manifestado que son "personas que quieren mediatizarme de alguna manera en mi posición de presidente para evitar que se hagan nombramientos, claramente.