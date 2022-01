Ley de vivienda y reforma laboral: la encrucijada de la legislatura que PSOE y Unidas Podemos no logran dejar atrás

Unidas Podemos está abierto a acordar ahora modificaciones en materia laboral para que el bloque de la investidura apoye el decreto, mientras que el PSOE sólo asume tratar sus reivindicaciones en el futuro. Belarra no se fía de que los socialistas no modifiquen la ley de Vivienda tras el informe del CGPJ; Transportes dice que el contenido no se va a tocar.