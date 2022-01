Isa Serra, sobre el informe de la ley de vivienda: "El CGPJ lidera la reacción antidemocrática al Gobierno de este país"

Podemos ha cargado este lunes de manera contundente contra el informe del Consejo General del Poder Judicial que establece que la ley de vivienda del Gobierno no respeta las competencias autonómicas. Para la portavoz de la formación morada, Isa Serra, este documento "llega fuera de plazo, con un CGPJ caducado, y se extralimita en sus funciones".

Hace unas semanas el órgano de gobierno de los jueces decidió cambiar a los ponentes del informe de la ley, lo que retrasó la llegada de la norma al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva (ya había recibido el visto bueno en primera lectura).

Para Podemos, los movimientos de este órgano buscan, precisamente, retrasar la aprobación de la ley de vivienda. En este sentido, Serra ha asegurado que "lo que hay detrás de esto es un CGPJ que lidera la reacción antidemocrática al Gobierno de este país, que hace oposición al gobierno de este país y que le molesta que el Gobierno de coalición esté reconociendo derechos".

Cuando se conoció que el Consejo General del Poder Judicial estaba preparando un informe en el que se señalaba que la norma no respetaba las competencias autonómicas desde Podemos ya se advirtió que el órgano estaba extralimitándose en sus competencias, ya que su función se debería centrar, defendieron, en aquellos artículos que afectan a la ley de enjuiciamiento civil.

"Cuando en Catalunya se aprobó una ley de vivienda, se dijo que se extralimitaba en sus competencias" porque no había una ley estatal; "ahora que hay ley a nivel estatal, resulta que también se extralimita. Es una excusa", ha insistido Serra, que también ha advertido al PSOE de que este informe (que es preceptivo pero no vinculante) no debe influir a la hora de modificar el texto actual de la norma.

"El PSOE ha rectificado" respecto a Ucrania

Los portavoces de la formación morada también han hablado del conflicto entre Estados Unidos y Rusia sobre la entrada de Ucrania en la OTAN y han asegurado que existe un cambio de posicionamiento en el PSOE que, a su juicio, ha pasado de un discurso más alineado con los intereses de la OTAN y de Estados Unidos a un discurso que aboga por la salida diplomática al conflicto.

"Celebramos que el PSOE haya rectificado, haya cambiado de tono y por fin hable de desescalada y de diálogo diplomático. Este país es el del no a la guerra. Apostamos por la paz, por intensificar las vías diplomáticas y evitar maniobras militares en la zona; rechazamos el movimiento de tropas y el envío de buques y cazas a la zona", ha dicho Pablo Fernández.

El portavoz de Podemos ha defendido que "en un primer momento lo que se hizo desde el PSOE fue el envío de buques y cazas, no se hablaba de paz. Ahora hay un cambio, abogan por la vía diplomática, el diálogo y la desescalada". En este sentido ha concluido con que ahora los socialistas "defienden unos postulados exactamente iguales a los que defendemos nosotros".