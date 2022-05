Máxima expectación en Sanxenxo a menos de una hora de que Juan Carlos I aterrice en España

Máxima expectación en Sanxenxo ante el regreso a España del rey emérito, especialmente en el entorno del puerto deportivo de la localidad, base de la regata a la que acudirá. Más de un centenar de medios de comunicación están acreditados ya para cubrir la visita de Juan Carlos I, que se alojará en la casa de su amigo el regatista Pedro Campos, quien también recogerá al emérito y a su hija, la Infanta Elena, en Vigo para llevarles a Sanxenxo.

En principio, el emérito no saldrá de casa hasta este viernes para descansar del largo viaje, si bien sus amigos más cercanos acudirán a saludarle y a compartir con él sus impresiones.

El Real Club Náutico de Sanxenxo, que preside el propio Campos, está ultimando los detalles de la recepción oficial que brindará al monarca en torno a la una del mediodía del viernes.

El Real Club Náutico de Sanxenxo ultima este jueves los preparativos para celebrar un acto de bienvenida al rey emérito Juan Carlos I este viernes. — Efe

El dispositivo de seguridad que se desplegará debido a la presencia del rey ha crecido drásticamente y el perímetro de la casa del regatista Campos está cercado por agentes de la Guardia Civil, que han cortado el acceso a la vivienda por la presencia de numerosos medios de comunicación.



Críticas a la vuelta de Juan Carlos I

Mientras el rey emérito vuela hacia España, los partidos políticos se posicionan sobre este regreso. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que el Gobierno no "tiene nada que decir" sobre esto, si bien está convencida de que a la sociedad "le gustaría recibir explicaciones sobre todo lo que ha sucedido" tras las informaciones sobre sus negocios en el extranjero. Además, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que "solo debería volver a España para rendir cuentas a la justicia".



El rey emérito solo debería volver a España para rendir cuentas ante la justicia. Que la inviolabilidad le libre de ello humilla nuestra democracia. Que con la legislación actual la monarquía goce de impunidad es el problema central que plantea. La ley debe ser igual para todos. — Ione Belarra (@ionebelarra) May 19, 2022

Por su parte, el PP ha recriminado a todos los miembros del Gobierno las consideraciones que hacen sobre el regreso de Juan Carlos I. "El Gobierno no tiene nada que decir si un español puede o no venir a su país, sólo faltaba que un español no pudiera venir cuando quisiera", ha criticado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Mientras que Izquierda Unida ha lanzado un comunicado reclamando un debate sobre la necesidad de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre las "corruptelas" del emérito.



Nadie fuera de la legalidad.



No más impunidad para Juan Carlos de Borbón 💸https://t.co/7idsWkm05x — Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) May 19, 2022

El avión privado de Juan Carlos I llega con retraso

El rey emérito llegará más tarde de lo esperado a España. El avión privado que trae a Juan Carlos I de vuelta al país ya sobrevuela el espacio aéreo europeo, pero no aterrizará su destino, Vigo, hasta las 19.15 horas, según marca la web FlightRadar24, donde se puede seguir en directo el vuelo. Es decir, 45 minutos después del horario previsto inicialmente.

La primera aparición pública se espera que sea al mediodía del viernes

Cuando el emérito llegue al aeropuerto de Peinador (Vigo), un vehículo le recogerá para llevarle a Sanxenxo, donde se alojará en la casa de su amigo, el regatista Pedro Campos.



Sin embargo, la primera aparición pública del emérito se espera en torno al mediodía de este viernes al acudir a un acto de bienvenida en el Club Náutico de Sanxenxo, donde lo recibirán sus amigos y el alcalde del municipio pontevedrés, Telmo Martín.



Campos: "Está muy animado y con mucha ilusión por volver"

Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y amigo íntimo de Juan Carlos I, ha señalado este jueves que el rey emérito, está "muy animado" y con "mucha ilusión" por regresar a España después de los casi dos años que ha pasado en Abu Dabi.

Campos afirma que el rey sabe "perfectamente" la "expectación" que ha generado su vuelta

"Está muy animado, con mucha ilusión de volver a España. Ese es el mensaje principal que me ha trasladado. Luego me ha dicho que quiere ver a la tripulación, Sanxenxo y el mar... todo eso", ha comentado a la prensa Campos, quien habló por última vez con el emérito ayer por la tarde con él.

El regatista gallego, amigo íntimo de Juan Carlos, ha revelado además que el rey emérito sabe "perfectamente" que su regreso a España ha generado "muchísima expectación".



El reencuentro con la reina Sofía y Felipe VI el lunes

El emérito permanecerá en Sanxenxo hasta el lunes, cuando se desplazará a Madrid para reunirse en el Palacio de la Zarzuela con Felipe VI, la reina Sofía y los demás miembros de su familia antes de regresar a Abu Dabi.

La Casa Real justifica esta visita con la intención del emérito de "desplazarse con frecuencia a España para visitar a la familia y amigos, y organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado".