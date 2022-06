Macarena Olona y cierra España

Este artículo ha sido publicado en colaboración con la revista La Poderío.



Granada. 00.40h. Viernes, 3 de junio. Inicio de la campaña de Vox en Granada con su candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en los comicios del 19 de junio. Hay apelotonamiento de personas, la mitad periodistas, en el estrecho espacio que rodea la estatua de Isabel la Católica, en la confluencia de la Calle Reyes Católicos y la Gran Vía de Granada.

Anunciado el acto para las 00.00 horas, su furgoneta color verde militar con pegatina de su rostro bien grande llega al lugar 40 minutos tarde. "Es que viene de Sevilla", apuntan desde el público congregado para recibirla. Suenan gritos aislados de "Pre-si-den-te" y "Pre-si-den-ta". "Es la mejor, indiscutiblemente", se oye decir. "Pero le esperan muchas zancadillas, sobre todo de los medios, cada vez que la nombran es para atacarla", contesta otro de los fans, que apenas pueden ver ni oír nada de lo que Olona le está diciendo al nutrido grupo de periodistas. "No se ve ni se oye, vaya unos cojones", dice uno que ha venido del pueblo para a verla.

Se alzan algunos gritos: "¡Guapa!", "¡Viva España!". Ella, con aire de virgen ayusiana atiende al gentío en un espacio superreducido, mientras se abre un huequecito por el que respirar y atender a la prensa. Un encuentro que transcurre sin banderas, para sorpresa de las varias decenas de periodistas allí concentrados, pertrechados de cámaras y micros.

Tras pegar un cartel con su foto en el panel que le han dispuesto, dice a los periodistas que Vox sale a ganar, y reivindica Santa Fe, Granada, Andalucía y España como cuna de la Hispanidad: "Reivindicamos nuestro glorioso pasado... podemos cambiar por completo el rumbo de Andalucía y de España". No responde pregunta alguna tras esta escueta declaración, pegada a su jefe de campaña, Álvaro Zancajo, el ex director de informativos defenestrado de Canal Sur. Para no pocos, él es el autor intelectual de la incendiaria declaración de Olona horas antes, asegurando que su medida prioritaria es cerrar Canal Sur.

El acto es un visto y no visto para los periodistas que habían esperado 40 minutos a que llegara la de Alicante (¿o era de Salobreña?). Pero ahí están para prolongar el encuentro sus admiradores, que esta noche no son muchos, pero sí hartos entusiastas. Un público variopinto entre el que hay algunos jóvenes. "Ya la he visto. Por lo menos la he visto de cerca. ¡Qué fuerte...!", dice fuera de sí un chaval que no pasaría de los 20 años. Otro, con camiseta del Graná de fútbol posa con ella en una foto que tiene sabor de victoria. "Que vengas a Churriana", se oye más atrás. El momento tiene algo de místico y algo de cómico a la vez. Sin banderas y sin verla a ella en el centro del remolino, el instante hubiera podido pasar por la cita de una youtuber con sus fans.

Mientras recogen, un periodista le dice a otro: "Vaya mierda de rueda de prensa". Pero eso carece de interés para los suyos, que la siguen hasta el último momento en que sube de nuevo a la furgoneta y la despiden como es de esperar: "¡Viva España!", "¡Viva el rey!", "¡Viva el Ejército!", "¡Y que vivan también la Policía y la Guardia Civil!", añade alguien de entre los presentes.

La de Alicante que es de Salobreña pero se dice de Santa Fé

Provocadora, sarcástica y muy mal educada, la de ¿Alicante? (estoy en duda, creo que no es de Alicante al final, que es de Salobreña, aunque la otra noche dijo ser de Santa Fe, Granada, España. Qué lio). Bueno, pues eso, Macarena Olona Choclán, vecina del mundo, pero ante todo andaluza, andaluza, es licenciada en Derecho por la Universidad Pública de Alicante y de profesión abogada del Estado desde 2009, profesión que ha ejercido en la que se describe de la siguiente forma: "Yo soy soldado y como siempre he hecho estaré donde me demande el honor, la responsabilidad y el amor por Andalucía y desde luego por España". Inicia su carrera política como diputada nacional de la formación de ultraderecha en 2019, año en que se presentará, también como ahora, como cabeza de lista por Granada. Una insistencia que sin embargo no ha devenido en una preocupación por esta provincia ni por Andalucía, en lo que a su quehacer diario en el Congreso se refiere.

De su actividad en el Congreso de los Diputados, decir que es portavoz de su grupo parlamentario además de ser vocal de la Diputación Permanente y portavoz adjunta de la Junta de Portavoces y de la Comisión de Interior y Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

Todas estas portavocías han hecho de ella una cara conocida. Conocida sobre todo por los continuos espectáculos de mala educación a la que nos tiene acostumbradas, con increpaciones, insultos y desprecios hacia los que no son de su formación. En alguna ocasión, la presidenta de las Cortes ha tenido que echarla de una comisión parlamentaria, tras las tres amonestaciones de rigor, ante una actuación de pura chulería barriobajera.

Pero eso parece no le importarle. De hecho, en esta precampaña, en unas declaraciones a la prensa realizada a las puertas del Ayuntamiento de Granada, dijo: "Los andaluces han decidido, por dos veces, que yo esté en el Congreso de los Diputados representando a todos los españoles", y añadió: "A mí me ven en el Congreso de los Diputados, ¿verdad?, algunas intervenciones [dijo riendo y satisfecha], han sido bastante vistosas".

Agenda España. ¿Agenda Andalucía?

Hasta ahora Macarena Olona, más allá de lanzar pildorazos, programa, lo que es programa como tal para Andalucía, no ha presentado

En cuanto a su programa, pues no sabemos si lo que Vox tiene publicado como Agenda España será también la Agenda Andalucía, hasta ahora Macarena Olona, más allá de lanzar pildorazos, programa, lo que es programa como tal para Andalucía, no ha presentado.

Pero, bueno, si nos remitimos a lo que vienen defendiendo desde que aparecieron como formación política, el programa a implantar en Andalucía resulta algo kafkiano. Veamos.

Macarena Olona se presenta a presidir la Junta de Andalucía bajo una consigna más que repetida desde que esta formación ultraderechista nació: "Devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica, como paso previo a la creación de un Estado unitario administrativamente descentralizado, que promueva la igualdad y la solidaridad entre españoles..." Con estos mimbres poco trabajo le espera si consigue la presidencia, ¿no?

Bueno, sí, el trabajo de ir derogando leyes andaluzas, como todas aquellas que cumplan con el mandato de su proyecto político, plasmado en su Agenda España, en el que hay perlas como: "Derogación inmediata de la Ley Integral de Violencia de Género que consagra la asimetría penal y la desigualdad entre mujeres y hombres y atenta contra los pilares básico del Estado de derecho"; "Suprimir de la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de sexo, aborto, eutanasia, etc)", "Garantizar la libertad de conciencia para todos los profesionales sanitarios ante las imposiciones de la cultura de la muerte; aborto o eutanasia", "Eliminación de toda legislación de género que establezca diferencias laborales entre españoles atendiendo a su sexo, raza u orientación sexual" o "Suprimir todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos", o... ¡Uff! Paso de seguir leyendo la AGENDA ESPAÑÑÑÑA. ¡Qué susto!

Y bueno, que digo yo que también le quedará tiempo para hacer algo con los carnavales de Cádiz, que imagino que no le habrá hecho ni mijita de gracia el ser trending topic con Los Quinquis y la comparsa de Vera Luque, en la que, entre otras cosas, la describen como intrusa y dicen que no tiene sangre ni categoría para ser quien levante Andalucía.

Pues que se anden con mucho cuidaito los chiriguiteros y las chiriguiteras de Cádiz, que, como haga lo mismo que sus ancestros, doña Olona saca rápidamente un bando, con cornetín y todo, prohibiendo por ley los carnavales, como ya lo hizo el bando sublevado en plena Guerra Civil, el 3 de febrero de 1937 para ser exactos, ley que duró toda la dictadura.