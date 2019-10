Catalunya se escribe ya en varios idiomas. Presos políticos, también. La sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas ha despertado una ola de solidaridad que recorre España y llega ya a varias ciudades del extranjero. Los lemas no son siempre los mismos, pero hay una palabra común que atraviesa cada una de esas movilizaciones y se deja ver en los carteles y pancartas: “libertad”.

Este miércoles ha sido el turno de Madrid. En la Puerta del Sol ha habido una concentración bajo la consigna “presos políticos, libertad” y “decidir no es delito”, convocada por cerca de 20 colectivos. “Hay distintas iniciativas previstas, entre todas y todos decidiremos cómo continuar”, afirmaba antes de la movilización Jaime Pastor, integrante de la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir.

La imagen que ofrecía Sol, con personas reivindicando la libertad de los presos políticos catalanes, se repite estos días a lo largo y ancho del Estado. Así lo atestiguan en Granada, donde este miércoles a la tarde estaba convocada una movilización frente a la Subdelegación de Gobierno. “Contra la sentencia. Contra la represión. ¡Amnistía presos políticos y exiliados!”, rezaba el cartel difundido por la plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir a través de las redes sociales.

No es la primera ciudad andaluza que se suma a la ola de indignación. Un día antes, la Plaza Encarnación de Sevilla se convertía en escenario de una concentración en solidaridad con los presos independentistas catalanes. El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT), Oscar Reina, denunció a través de las redes sociales que durante el acto se presentó “un grupo de 15 neonazis intentando reventar la movilización”. “Nos insultaron sin parar en repetidas ocasiones con actitud muy amenazantes, y no se entró en las provocaciones”, relató.

Precisamente, el diario ABC publicó un artículo en el que aseguraba que una persona había resultado herida “al recibir varios golpes de uno de los manifestantes”. Reina desmintió esta información y advirtió que el SAT se querellará contra el periódico de Vocento en caso de que no se publique una rectificación. “Yo mismo me puse delante de los fascistas para que no pasara nada, y de hecho no pasó nada más que gritar consignas siempre pacíficamente”, escribió el sindicalista.

También hubo momentos de tensión en Cáceres, donde este martes hubo un acto contra la sentencia del Supremo. En un comunicado, la Asamblea Antirrepresiva de Extremadura señaló que durante el acto hubo “insultos y amenazas” por parte de militantes de ultraderecha, uno de los cuales “ha llegado incluso a agredir a una compañera, quitándole y rompiendo la bandera que portaba”. “Todo ello –continúa el comunicado– con la complicidad absoluta de la Policía, que nos ha increpado y ha tomado fotos de los manifestantes para intentar intimidar”.

Manifestación plural en Donostia

Mientras en Extremadura daban a conocer estos hechos, en Euskadi afinaban detalles para la manifestación prevista para este sábado en Donostia. La movilización ha sido convocada por la plataforma Gure Esku Dago (Está en nuestra mano), que reivindica el derecho a decidir y que el lunes, algunas horas después de que se conociera la sentencia, organizó concentraciones en 200 municipios vascos.

Este jueves, los promotores darán a conocer los apoyos de “agentes políticos, sociales y sindicales” que apoyan esta manifestación, cuyo lema será “Referéndum no es delito”. “El elemento central de la movilización será el silbato amarillo que simbolizará la alarmante crisis democrática en la que nos encontramos. Se podrá obtener a lo largo de todo el recorrido”, avanzaron desde Gure Esku. Según ha podido confirmar Público, PNV, EH Bildu y Podemos participarán en la manifestación.

Asimismo, el mapa de la solidaridad y la indignación se completa con las movilizaciones previstas para este viernes en Murcia y Valladolid y el sábado en Almería. En ese largo listado aparecen también las diez ciudades gallegas que el pasado lunes formaron parte de esta ola, respondiendo a la convocatoria lanzada por la plataforma Galiza con Catalunya. Vigo, A Coruña, Ferrol, Ourense y Compostela fueron algunos de los municipios donde hubo actos para pedir la libertad de los presos.

Desde Berlín a México

En las oficinas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) están al corriente tanto de estos actos como de los organizados a varios cientos e incluso miles de kilómetros de distancia. Según consta en un listado difundido por esa organización, a comienzos de semana ha habido actos de apoyo en una treintena de ciudades, entre las que se encuentran Berlín, Edimburgo, Dublín, Washington, Buenos Aires o Ciudad de México.

A través de las redes sociales se han notificado también movilizaciones en otros puntos del planeta, como Boston (EEUU) o San Paulo, en Brasil. Por Twitter circuló también un cartel con una convocatoria en Hong-Kong. “Al mapa inicial se han añadido más ciudades”, comentaron a Público desde la ANC. La ola continúa.