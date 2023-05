María Marín: "El problema de Murcia no es que la gente sea de derechas, sino 28 años de redes clientelares"

María Marín (Cartagena, 1968) tiene la sensación de que la gente progresista de Murcia está ilusionada con la candidatura de unidad de la izquierda transformadora entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde , que ella misma encabeza. Esto, en una región que acumula 28 años de gobierno ininterrumpido del Partido Popular, no es baladí de cara al 28M. A su juicio, "dejando de perdonar impuestos a los millonarios" de este territorio se podría reforzar la Sanidad, la educación o el transporte; "se podrían hacer muchísimas cosas que redunden en el bienestar social, y esta es la primera medida que vamos a tomar". La candidata de Podemos-IU-AV a la Asamblea regional defiende que el mejor plan para salvar el Mar Menor es hacerlo parque natural: "Si todos estamos de acuerdo en que el Mar Menor es una joya ecológica y muy importante en la economía de las familias que viven en esa comarca, ¿por qué no darle la mayor protección?", se pregunta. Del Mar Menor, de un posible pacto con el PSOE o de la relación de su candidatura con Más Región, la otra candidatura a la izquierda de los socialistas, habla Marín en esta entrevista con Público .

¿Se puede echar a Fernando López Miras del Gobierno de Murcia? ¿Hay alguna posibilidad para la izquierda?

Claro que sí. Nosotros en estas elecciones estamos notando muchas ganas, ilusión, un lleno en cada acto y creo que se está notando en la gente de la izquierda y en posibles votantes de izquierdas que quizá en otras elecciones han votado otras opciones, que en estos comicios vamos en coalición. Esta coalición de Podemos e IU que no fue posible ni en 2015 ni en 2019 hemos tenido la capacidad e inteligencia suficiente para lograrlo en estas elecciones, y creo que esto se nota. Hay ganas y ánimo, ¿por qué no va a ser posible un gobierno de coalición semejante al que tenemos en el Gobierno de España?

El Partido Popular lleva casi 30 años gobernando en la región, pese al estallido de casos de corrupción como el 'Auditorio', por el que ha sido condenado a prisión el expresidente Pedro Antonio Sánchez ¿Es Murcia de derechas?

"Bastante tiene la gente en Murcia con sobrevivir en la región que está a la cola en todos los indicadores sociales y económicos"

Es verdad que llevamos 28 años de gobierno del Partido Popular, gobiernos que han ido empeorando. Lo que tenemos ahora es un presidente que lo único que ha hecho en esta legislatura es cambiar la ley del presidente para poder seguir atornillado al sillón, permitiéndose que existiera en la Asamblea Regional siete tránsfugas, que es algo que nunca había sucedido.

Creo que el problema no es que la gente sea de derechas en la Región de Murcia, sino de 28 años de redes clientelares, de compra de voluntades muchas veces, y en otros casos de que la gente acaba resignándose y diciendo "bueno, es que parece que en esta región no se puede hacer nada". Bastante tiene la gente en la Región de Murcia con ir a trabajar todos los días y con sobrevivir en la región que está a la cola de España en todos los indicadores sociales y económicos, los segundos salarios y pensiones más bajos del país, a la cabeza del país en fracaso escolar… Esto dice mucho del resultado de las votaciones, y eso es lo que creo que pasa en esta región.

¿Cuál es la medida más urgente en Murcia? ¿Y la más importante?

La medida más importante, la que tenemos pensado tomar en cuanto lleguemos al Palacio de San Esteban, es dejar de perdonar impuestos de una vez en la Región de Murcia a los más ricos, que es lo que hace sistemáticamente el PP de López Miras. Este año, por ejemplo, le ha perdonado 30 millones de euros a los 3.900 millonarios murcianos en Impuesto de Patrimonio.

Eso no puede ser, en esta región hace fata reforzar los servicios públicos y con ese dinero se pueden reforzar la Sanidad, la Educación, el transporte… Contratar, por ejemplo, 3.000 sanitarios para reducir las listas de espera después de que el presidente haya despedido desde julio a 1.700 sanitarios. O recuperar los 3.000 docentes que no se han recuperado en Murcia desde la última crisis de 2012. Con dejar de perdonar los impuestos cada año a los más ricos se pueden hacer muchísimas cosas en la región que redunden en el bienestar de la mayoría social; esa es la primera medida que vamos a tomar.

¿Cómo se encuentra la situación del Mar Menor? ¿Cuáles son sus propuestas para dar salida a este problema?

"Le he llevado los peces muertos del Mar Menor al señor López Miras a la Asamblea regional"

Desde Podemos en toda la legislatura no hemos dejado de denunciar este gravísimo problema que tiene uno de los mejores y más reconocidos ecosistemas a nivel del planeta. Soy la única candidata que ha denunciado este problema durante la legislatura, le he llevado los peces muertos del Mar Menor al señor López Miras a la Asamblea regional y he estado denunciando a pie de playa todos los ecocidios y las medidas inservibles que nos han costado muchísimos millones de dinero público, como oxigenar el agua o usar la araña finlandesa, que para lo único que ha servido es para seguir cargándose los fondos del Mar Menor, o retirar ova de la orilla. Todas estas son medidas a final de tubería que todos los científicos dicen que no sirven absolutamente para nada.

Hay que solucionar los problemas en origen y eso pasa por eliminar completamente todos los regadíos ilegales, acabar con la agricultura extractivista y recuperar nuestra agricultura tradicional que vivía en equilibrio con el Mar Menor. Para eso lo que nosotros proponemos es la creación del parque natural del Mar Menor; es posible y nos gusta explicarle a la gente que en esta región a todo el mundo le gusta ir a darse un baño a Calblanque, que está precioso y da gusto porque está protegido. O darse un paseo al atardecer por las Salinas de San Pedro, porque es parque natural y está protegido. Si todos estamos de acuerdo en que el Mar Menor es una joya ecológica y muy importante en la economía de las familias que viven en esa comarca, ¿por qué no darle la mayor protección?

¿Serían capaces de llegar a un acuerdo con el PSOE para desalojar a López Miras? ¿Ven al PSOE capaz de llegar a un acuerdo con ustedes?

Nosotras somos muy conscientes de que no solo para desalojar al PP, sino para evitar que Vox pudiera entrar al gobierno de la región, es necesario ponernos de acuerdo con el PSOE. Y entendemos que el Gobierno que hemos tenido en esta legislatura en España, la mayor parte de las leyes que han sido muy beneficiosas para la ciudadanía y que nos han hecho salir de una crisis tan grande como la pandemia han salido de Unidas Podemos, de la parte minoritaria del Gobierno; nos ha constado mucho trabajo y hemos tenido que estar constantemente empujando al PSOE. Pero esto siempre es mucho mejor que cuando el PSOE pacta con la derecha, porque cada vez que lo hace, a la ciudadanía le va mal.

Nosotros en 2020, cuando se aprobó la última ley de protección del Mar Menor le dijimos al PSOE que esto no era más que un pacto del nitrato, que no lo votaran a favor, que no iba a servir para salvar al Mar Menor, y nos hubiese gustado equivocarnos, pero tres años después hemos visto que va cada vez peor y el PSOE votó a favor de esa ley infame porque salía de la Fundación Ingenio, de las empresas extractivistas agrícolas. El PSOE votó con las derechas y así nos ha ido en el Mar Menor. Pero si pactando con ellos conseguimos desalojar al PP, frenar que Vox llegue al Gobierno y tener en la mano el Boletín Oficial de la Región de Murcia para mejorar la vida de la gente de nuestra tierra, aunque tengamos que empujar constantemente, claro que lo haremos.

¿Por qué ha sido imposible, a su juicio, la unidad de toda la izquierda murciana en una misma candidatura?

"No sabemos dónde han estado los compañeros de Más País en estos cuatro años"

Habría que preguntarles a ellos. Podemos estuvo abierto en todo momento a que todos los actores políticos progresistas de esta región pudiéramos concurrir juntos. Tanto es así que, después de tener el acuerdo con Izquierda Unida, se nos unió Alianza Verde y a nosotros nos pareció estupendo. Esa pregunta habría que hacérsela a ellos y habría que preguntarles a ellos por qué en algunas regiones, como Murcia, por ejemplo, querían formar parte de estas coaliciones y en Madrid se negaron en rotundo a ese tipo de coalición.

Lo que puedo decir es que en estos cuatro años que he estado en la oposición en la Asamblea regional he trabajado con los compañeros y compañeras de IU, los cargos institucionales de IU (concejales y concejalas me han llevado iniciativas para trabajar en la Asamblea), hemos trabajado juntos a pie de calle con las asociaciones… y, sinceramente, no sabemos dónde han estado los compañeros de Más País en estos cuatro años. En todo caso, quiero dejar claro que desde el primer momento Podemos estuvo abierto a que la coalición fuese más amplia y el ejemplo es que después de tener la coalición con IU se nos unió Alianza Verde.