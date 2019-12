El Partido Popular no quiere que le acusen de blanquear a la extrema derecha y utiliza a Ciudadanos como excusa. A pocas horas de conocer qué partidos estarán representados en la Mesa del Congreso, desde la dirección de los 'populares' en el Congreso aseguran a Público que la estrategia de prestar votos a Ciudadanos puede conllevar que el partido presidido por Santiago Abascal se quede fuera de la Mesa del Congreso. "Así lavamos la conciencia de que no vetamos a nadie. Es decir, les decimos a los dos que sí y así no parece que le decimos que sí a Vox solo".

Este lunes Pablo Casado ha manifestado públicamente la disposición del PP para cederle un puesto a la formación 'naranja' en la Mesa. A su juicio, Ciudadanos "debe entrar" en la negociación para tener representación en la Mesa de las Cortes, a pesar de que son sexta fuerza política con 10 escaños, por detrás de Esquerra Republicana, que tiene 13. "No estamos en un debate cuantitativo, sino cualitativo, en el que el PP tenderá la mano a un partido socio", ha inquirido.

Atendiendo exclusivamente a los números, a Cs no les correspondería un puesto en la Mesa de la Cámara Baja, y así lo trasladan en el PP: "Lo que le prometemos a Ciudadanos no lo merece, ese puesto le correspondería a Vox. Si Vox no cede, se queda fuera del órgano", aseguran. Las citadas fuentes consideran que este escenario beneficia que los de Abascal continúen "haciéndose los mártires": "Todo el mundo contento y ellos también. Ellos víctimas y nosotros sin ellos. Dos no se le van a dar", zanjan.

El líder del PP no ha manifestado públicamente quienes serán las personas que ocupen los cargos dentro de la Mesa, aunque sí ha señalado ante sus diputados y senadores que "no se harán cambios": En el Grupo Popular creen que Ana Pastor, expresidenta del Congreso, y número dos de Casado por Madrid, se hará con una de las vicepresidencias y que Adolfo Suárez Illana también repetirá en el órgano, como en la pasada legislatura. Si, finalmente, Vox no cede, el PP podría tener a una tercera persona en el órgano de Gobierno de la Cámara Baja.



Los números que se necesitan para excluir a Vox

Tanto los vicepresidentes como los secretarios del órgano se eligen en una única votación directa y secreta en la que los diputados deben escribir el nombre del candidato al que apoyan; se reparten los asientos en sentido decreciente y en función de los votos obtenidos (de mayor a menor, del vicepresidente y el secretario primeros hasta los cuartos puestos).

Las sumas en el bloque de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Más País) les garantiza a los de Sánchez y a los de Iglesias cinco de los nueve puestos que hay en juego. Los otros cuatro puestos se los repartirían entre las formaciones de la derecha. Si Casado se alía con Ciudadanos, estos dos partidos irían a las votaciones de las vicepresidencias y las secretarías con 101 diputados. La vicepresidencia y la secretaría primeras del órgano recaerían en el PSOE y Unidas Podemos (que suman 155 parlamentarios, 158 con los apoyos de Más País).

Los segundos puestos de cada cargo (vicepresidencia y secretaría segundas) irían a parar al PP, que con sus 101 diputados (con Cs y Navarra Suma) dispone de más parlamentarios que la ultraderecha. De los 158 votos que tenía el bloque de la izquierda, utilizarían 102 para garantizarse las primeras vicepresidencias y secretarías, por lo que para los terceros puestos seguirían teniendo 57, más que los 52 de Vox y los 44 que le quedarían a PP y Ciudadanos tras haber utilizado 53 en la vicepresidencia o secretaría segundas (para superar precisamente los números de los de Abascal).

En este contexto, con PP y Ciudadanos votando en bloque a sus candidatos, Vox se quedaría solo con un puesto en la Mesa del Congreso (en principio, la secretaría cuarta). Pero, incluso, los de Abascal podrían quedarse fuera del órgano si en este cuarto puesto el bloque de la izquierda decidiera prestar algunos apoyos a PP y a Ciudadanos. Los de Casado y la formación naranja todavía contarían con 44 diputados, tras haberse hecho ya con tres puestos (dos vicepresidencias y una secretaría), y al PSOE y a Unidas Podemos todavía les "sobrarían" 4 parlamentarios, tras haberse hecho con sus cuatro vicepresidencias y secretarías (a las que hay que sumar la Presidencia de la Mesa, que se vota aparte).

Si el bloque de la izquierda votara a un candidato de PP o de Cs para hacer efectivo el cordón sanitario que defienden frente a la ultraderecha, los de Casado y la formación naranja tendrían 48 votos, y solo les harían falta 5 diputados del resto de la Cámara para sumar 53 escaños y, de esta manera, excluir a los de Abascal. El cordón sanitario ha sido visto con buenos ojos en las últimas semanas por la mayoría de las formaciones del arco parlamentario

Vox se niega a apoyar a Cs

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado tras celebrarse la diputación permanente en el Congreso que a la formación de Santiago Abascal le corresponden dos y no uno, como había sugerido Casado. "Hagan ustedes las cuentas", ha inquirido Ortega Smith a los periodistas. "A mí me sale como mínimo dos, y si no, no tendremos lo que nos corresponde".

Poco después, los de Abascal han mantenido una reunión con el representante propuesto por Ciudadanos, José María Espejo, en la que Vox le ha confirmado que no colaborará para que el partido obtenga un puesto en la Mesa del Congreso. "Ciudadanos considera generosa y constructiva la propuesta que el PP ha hecho para que haya un puesto para Cs y otro para Vox. Nuestra formación ya ha manifestado que su intención es formar parte de la Mesa del Congreso", aseguran fuentes del partido a este diario.