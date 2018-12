La plataforma Móstoles Decide, integrada por colectivos vecinales de la localidad madrileña, asociaciones y partidos políticos minoritarios, realizará una consulta en Móstoles el sábado 15 de diciembre para poder elegir sobre el modelo de Estado. La plataforma pidió permiso al ayuntamiento —que les fue concedido— para instalar las 23 mesas en diferentes espacios de la ciudad.

El Partido Popular de Móstoles ha confirmado a Público que, al enterarse de lo ocurrido, su grupo solicitó a la alcaldesa, la socialista Noelia Posse, que no autorizase tal consulta porque, a su juicio, se trata de un acto de carácter ilegal. Los conservadores registraron un escrito en el Ayuntamiento, alegando que de conformidad con el artículo 71 de la Ley 7/1985, la plataforma no cumplía con ninguno de los requisitos exigidos en la Ley para su realización

Sin embargo, de acuerdo con Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional "si es una consulta organizada por un colectivo de carácter privado (en la que no hay destinados fondos públicos ni tampoco hay un censo) se puede preguntar lo que quiera, a quien quiera y como quiera", según ha explicado a Público.



Urias: "Se trata de preguntar por una opinión política" la cual cosa "no es irregular ni ilegal"

El exletrado del Constitucional expone que "pedir que lo eviten no tiene ni pies ni cabeza, es un despropósito jurídicamente hablando", y que "lo que dice la Ley de base del régimen local es que en el ámbito de sus competencias un alcalde puede convocar un referéndum si tiene mayoría absoluta", pero en este caso, al ser un evento que no cuenta con el apoyo financiero del consistorio, "no tiene por qué seguirse ese procedimiento". Por último —añade— "se trata de preguntar por una opinión política" y eso "no es irregular ni ilegal".



El Portavoz del Grupo Municipal Popular, Alberto Rodríguez de Rivera, sostiene que se trata de una consulta "ilegal", que el Gobierno municipal "no puede permitir sino evitar". Desde el Ayuntamiento alegan que "en base al procedimiento que se sigue en todos los casos sobre peticiones de ocupación de espacios públicos" se autorizó a la asociación Móstoles Decide la instalación de las mesas "ajustándose a la normativa patrimonial" y "tras recabarse los informes de los departamentos y Concejalías afectadas, que fueron favorables".

El Ejecutivo socialista considera que se están respetando "los derechos constitucionales sobre la libertad de expresión y derecho de asociación" y que no se trata de ninguna consulta popular municipal.

Móstoles Decide: dos preguntas y 23 mesas habilitadas

Arturo Pérez, integrante de la plataforma Móstoles Decide, explica a este diario que aunque este sea un "referéndum simbólico", espera que la vecindad participe "de forma masiva y pacífica", especialmente "viendo la deriva autoritaria de ciertos partidos políticos y de diversas instituciones públicas del régimen del 78" y apela a la "concepción democrática del PP".

En la papeleta incluyen dos preguntas de "sí o no", la primera de ellas plantea: "¿Quiere usted poder decidir el modelo de Estado?" y la segunda: "En caso afirmativo, ¿quiere que sea una República?" Además, incluyen un mapa de Móstoles indicando los 23 puntos habilitados para votar en toda la ciudad.

Un ejemplo de papeleta que este sábado repartirá la plataforma Móstoles Decide para elegir entre Monarquía o República.

Desde la plataforma consideran que "cada vez hay más personas que apuestan por construir un nuevo país para acabar con la mafia monárquica" que "vive con lujos a costa de nuestro dinero" y es "heredera de una dictadura". Creen que "el pacto del 78 no ha permitido cuestionar a los Borbones" y "ha llegado la hora en que se tienen que marchar". En su folleto, incluyen 10 puntos de la "República que queremos".

El único requerimiento para votar es ser mayor de 16 años y presentar un documento de identidad. Pérez afirma que, como mínimo, esperan que participen unas 3.000 personas, cuyos resultados se conocerán el mismo sábado por la noche, tras el recuento de papeletas. En cada mesa hay unas 5 voluntarias, repartidas en turno de mañana y tarde, junto a un coordinador, lo que suma un total de 150 personas aproximadamente de entre las 23 mesas.



El modelo de Estado, a debate

En barrios de Madrid como Aluche, Arganzuela o Vicálvaro y localidades de la Comunidad como Alcobendas, Leganés, Parla, Getafe o San Sebastián de los Reyes también se han celebrado consultas de índole similar, así como en universidades de todo el Estado.

Recientemente, un artículo de The New York Times pedía un referéndum sobre la monarquía española e instaba a "aceptar el envite" lanzado desde una veintena de universidades públicas y los siete distritos y cinco municipios de Madrid.

El debate sobre Monarquía o República lleva ya un tiempo presente en la política española.Desde estas plataformas la intención es forzar a los organismos estatales a abrir el debate parlamentario para introducir cambios en la Constitución y decidir sobre el modelo de Estado que más represente a la ciudadanía.