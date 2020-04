"Con Sánchez, España va camino de un triple liderazgo: más muertos, confinamiento más drástico y la peor destrucción económica. Es un balance para llorar", le ha espetado la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión de control celebrada en el Congreso y ha demandado que el Gobierno "averiguar por qué murieron, no de qué murieron que eso sí lo sabemos, sino por qué murieron".

La conservadora ha cuestionado, al igual que hizo Pablo Casado en el pleno del pasado jueves, que la cifra de contagiados y fallecidos sea la real: "Ustedes se jactan de ser la encarnación del Estado protector. No son capaces ni de contar a los muertos", ha sido la acusación de la dirigente del PP a Montero. La portavoz del Gobierno le ha contestado: "Su discurso no lo merece un país que está confinado intentando salvar vidas. Es un discurso que desacredita la posición de su grupo.No creo que la gran parte de los miembros de su partido y de su grupo piense como piensa usted".

"Usted está en una competición con sus socios en comunidades autónomas de Vox", ha señalado Montero. "No pueden ustedes competir en ese terreno. ¿Qué está queriendo usted insinuar? ¿Que cuando las comunidades autónomas rinden cuentas al ministro de Sanidad están mintiendo?". "No tiene sustancia en su intervención, no hace ninguna propuesta, solo expresa rencor", ha concluido, recordando que, a pesar de ella, el Gobierno "va a tender la mano" al Partido Popular.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere iniciar las conversaciones para explorar la posibilidad de sacar adelante unos nuevos Pactos de la Moncloa este jueves, pero desde el PP han acusado al socialista de "nula voluntad de pacto" por anunciar la reunión de manera unidireccional, sin consultar previamente con el gabinete de Pablo Casado. Las relaciones entre ambos líderes están en su peor momento.

Montero ha presumido de que la gestión del Gobierno frente a la pandemia basándose en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "dijo que España ejemplifica la respuesta unificada para luchar contra el coronavirus. No creo que le caigan estas declaraciones en saco roto".