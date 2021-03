Moreno y Marín sellan una paz en Andalucía y el PP no aceptará tránsfugas de Cs hasta el final de la legislatura

La cercanía de Juan Marín (Ciudadanos) al PP andaluz y su sintonía personal con el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y con el presidente, Juanma Moreno –trabajada por ambos desde que Marín firmaba presupuestos con Susana Díaz– ha sido uno de los factores diferenciales entre la alianza de PP y Cs en Andalucía y las firmadas por los mismos partidos en Murcia y Madrid, los tres lugares en los que Vox, el socio parlamentario, ha tenido hasta ahora una influencia sobre las políticas a desarrollar.

El otro gran factor que explica que en Andalucía Marín y Moreno hayan renovado este martes sus votos de lealtad mutua, tras el terremoto que a punto ha estado de llevarse por delante a Ciudadanos –y está por ver que no lo haga–, son los 37 años de gobiernos consecutivos del PSOE en Andalucía. Mientras en Madrid y Murcia, Ciudadanos difícilmente podía enarbolar la bandera de la regeneración en sus pactos con el PP, en Andalucía sucedía lo contrario. La sentencia de los ERE fraudulentos que condenó a dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán –a falta de lo que diga el Supremo–, a los pocos meses de que empezara a trabajar el primer gabinete no socialista de la autonomía ayudó además a que PP y Ciudadanos pudieran instalarse cómodamente en la Junta de Andalucía.

La crisis de Ciudadanos y la huida y dimisión de cargos públicos electos, alentada por el PP en toda España, después de la moción aún en tramitación en Murcia, no ha llegado aún a Andalucía, sobre todo, por esa lógica del poder. Una descomposición de Ciudadanos al modo en que se ha producido en otros lugares en la Comunidad más poblada, con una tradición de voto de centro izquierda, dejaría al PP en manos tan solo de Vox y habría muchas posibilidades de que el experimento iniciado tras los comicios de diciembre del 2018 se truncase antes de tiempo.

La Junta de Andalucía, además, tiene un presupuesto en vigor –el mayor del país, después del del Estado– que supera los 40.000 millones de euros, un botín muy goloso, y, además, la ultraderecha en la Comunidad se ha comportado hasta ahora de un modo responsable desde el punto de vista de la gobernabilidad. En lugar de practicar una política de tierra quemada, ha buscado hasta ahora blanquear su discurso reaccionario, antifeminista y xenófobo por la vía de ser útiles a los objetivos de PP y Ciudadanos: juntos han aprobado ya tres presupuestos.

Una ruptura profunda ente Vox y PP y Ciudadanos en Andalucía devolvería abriría la puerta a un regreso del PSOE al Gobierno andaluz: este es al menos el análisis que hizo el presidente Juanma Moreno en el Parlamento en fecha reciente en un debate con Hernández, después de que este, en aplicación de las instrucciones de Madrid exigiese elecciones adelantadas en Andalucía. Este miércoles a la una de la tarde, el presidente de Vox, Santiago Abascal ha convocado a la prensa en Sevilla para hacer una declaración a los medios.

Este es el contexto político –un gobierno de coalición con importantes objetivos comunes, en sintonía, que depende de la ultraderecha para aprobar cualquier cosa de relevancia– en el que se ha firmado este martes una especie de pax andaluza, saludada desde Madrid por Arrimadas, que permite a Ciudadanos tomar algo de aire y que a Moreno le permitirá, si Vox y Abascal lo permiten, llevar la legislatura hasta el final, algo que no sucede en Andalucía desde el año 2012.

Tras el Consejo de Gobierno de este martes, comparecieron Marín y Elías Bendodo, la mano derecha de Moreno, y anunciaron un nuevo acuerdo de cinco puntos en el que se recoge esta cláusula: "Respeto a la autonomía de los dos partidos que integran el Gobierno Andaluz, con el compromiso de que no se produzca ningún trasvase entre cargos de las formaciones políticas con representación parlamentaria". Traducido, el PP andaluz, al contrario que Génova, no va a mover un dedo para acabar con Ciudadanos en Andalucía, su socio de Gobierno y no va a aceptar tránsfugas.

Bendodo afirmó que el acuerdo contaba con el visto bueno del número dos de Casado, Teodoro García Egea, quien había hecho un llamamiento a todos los cargos de Ciudadanos para que se fueran al PP. "En este partido puede entrar quien quiera, pero nosotros ahora vamos a respetar este acuerdo”, dijo Bendodo.

Este nuevo pacto, que renueva los anteriores, durará hasta el final de la legislatura, según se recoge en su punto 1: "Acuerdo para agotar la XI legislatura, dotando a la comunidad autónoma de la estabilidad necesaria en el contexto actual de crisis sanitaria y económica". El fin natural de la legislatura es en diciembre de 2022 y para llegar hasta ahí sin atrincherarse de mala manera, necesitan que Vox les apruebe los próximos presupuestos. Si no obtienen el respaldo de Abascal, Andalucía, justo en el momento de salir de la crisis del coronavirus, de arrancar la recuperación, se encontraría con las cuentas prorrogadas hasta, como mínimo, la primavera de 2023, si hubiera un gobierno, una vez que se resolvieran esas autonómicas.

De momento, lo que buscan PP y Ciudadanos está claro. Lanzar un mensaje de tranquilidad a su electorado y a los mercados. "Este Gobierno tiene que estar en la estabilidad y está en la estabilidad, lanzar ese mensaje es fundamental en este momento", recalcó Bendodo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reforzó después el mensaje lanzado por su vicepresidente y por su consejero más político. "Aún hay muchos proyectos por delante y debemos estar centrados en Andalucía y en los andaluces. No estamos para ningún otro debate que no sea exclusivamente ese. Tenemos unos presupuestos para 2021 aprobados en tiempo y forma de más de 40.000 millones de euros que deben servir junto con los fondos Covid y los Fondos Next Generation para salir más rápido y llegar más lejos después de la grave crisis en la que nos encontramos", manifestó el presidente.

Este pacto recibió las críticas de la oposición. "Moreno Bonilla y Marín tienen un pacto de supervivencia" y sólo se preocupan por "mantener sus sillones", pero "su obligación es gastar energía no en tranquilizarse entre ellos sino en reforzar la sanidad y vacunar en toda Andalucía", afirmó Susana Díaz, secretaria general del PSOE en la comunidad.