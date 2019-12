Tras la intensa jornada de contactos de este martes, en el Gobierno y en el PSOE crece la confianza y se ve cada vez más cerca la posibilidad de que Pedro Sánchez sea investido presidente antes de final de año, concretamente en lunes 30 de diciembre.

Según fuentes de la dirección socialista, tanto las conversaciones mantenida por Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, como en la reuniones que celebró Adriana Lastra con seis grupos parlamentarios "fueron bien”, y se palpó un deseo generalizado de que se acabe con el bloqueo político cuanto antes.

Los socialistas sigue siendo prudentes, pero hasta admitieron este martes que “avanzan” las negociaciones con ERC para llegar a un acuerdo, según transmitieron los negociadores socialistas a Íñigo Errejón y Joan Baldoví durante su reunión.

ERC, tras reunirse con Adriana Lastra y Rafael Simancas, decidió guardar silencio, y ni compareció su portavoz, Gabriel Rufián, en conferencia de prensa, ni emitieron comunicado alguno. Eso sí, no negaron los avances de lo que hablan los socialistas y ya no recalcan que se mantienen en el "no" a la investidura.

En el PSOE nada se quiere dar por seguro, pero se confían en que tras la decisión que el jueves adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una vez finalizado el 28º Congreso que ERC celebra este fin de semana, se podrá ya saber cuándo habrá investidura, y se confía en que ya haya acuerdo con los republicanos.

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ofrece una rueda de prensa posterior a las reuniones de Sánchez con Casado, primero, y con Arrimadas, después, en el Congreso de los Diputados en Madrid. EFE/ Fernando Villar

Si hubiera dicho acuerdo, la fecha que se baraja para el primer día del pleno de investidura sería el viernes 27 de diciembre (el 26 es día festivo en Catalunya) lo que llevaría la primera votación al sábado al mediodía. Como lo previsible es que Sánchez no salga elegido (ERC lo más que ofrece es la abstención y no contempla votar a favor) la segunda votación sería 48 horas después, es decir, el lunes 30 de diciembre. Entonces, si sería posible que Sánchez fuera nombrado presidente del Gobierno.

El acuerdo con Unidas Podemos, inamovible

El PSOE sigue aferrado a esta posibilidad, ya que tiene descartado recurrir al “plan b” con el apoyo de PP y Ciudadanos, algo a lo que todavía aspiran estos dos partidos si fracasara la negociación con los republicanos. La dirección del PSOE mantiene que el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos es inamovible y, mucho más, cuando tuvo un amplio respaldo de las bases socialistas, como apuntó el lunes Lastra.

Por ello, en la dirección del PSOE no se contempla bajo ninguna circunstancia romper este acuerdo de Gobierno de coalición como le piden Pablo Casado e Inés Arrimadas a cambio de recibir los votos de sus partidos.

En el caso de que no se cumplieran la perspectivas de que hubiera investidura antes de final de año, el PSOE va a seguir negociando hasta el final con ERC con el convencimiento de que tarde o temprano habrá acuerdo. En ningún caso se piensa arrojar la toalla o romper las negociaciones.

Sánchez seguirá su ronda de contactos este miércoles y llamará a los agentes sociales

El PSOE, hasta entonces, no piensa parar en sus intentos de buscar apoyos para formar Gobierno cuento antes y, de hecho, el presidente en funciones seguirá este miércoles su ronda de contactos con los agentes sociales. Por ello, el Gobierno anunció que Sánchez llamará a los representantes sindicales y empresariales para comunicarle su voluntad de conseguir la investidura y explicarles sus líneas generales de actuación política.

Además, Lastra seguirá a lo largo de la semana con reuniones con el resto de partidos del Congreso que aún faltan (este miércoles lo hará con BNG, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel existe), y los encuentros se prolongarán, al menos, hasta el jueves, con las demás formaciones.