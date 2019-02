Oltra anuncia su candidatura a la Generalitat en las primarias de Compromís

La vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha hecho oficial su intención de encabezar la candidatura a la presidencia del Gobierno valenciano en las primarias de la coalición, tras la aprobación del reglamento por más del 90% de las personas que forman pare de los máximos órganos de los tres partidos que integran Compromís. "Vuestra fuerza es la mía y, venciendo las vergüenzas y el vértigo, sería un orgullo para mí encabezar la candidatura a la Presidencia de la Generalitat para las elecciones del 26 de mayo", ha manifestado Oltra en el discurso de clausura de la Trobada de Compromís, celebrada en el edificio Nexus de la Universitat Politècnica de València (UPV), tras lo que ha sido ovacionada como "presidenta".



El encuentro ha dado luz verde al reglamento de primarias de Compromís, que empiezan este mismo sábado, con un total de 263 votos a favor, uno en contra y 28 abstenciones. Los aspirantes tienen de tiempo hasta el martes, 12 de febrero, para presentar su candidaturas y cuatro días más para recoger avales. Dentro de un mes, el sábado 9 de marzo, se celebrará la votación presencial en toda la Comunitat.

"No es una competición entre nosotros, es el momento de las personas valientes y de salir con la cara bien alta"

Oltra ha definido este proceso de primarias como "tecnología política punta" y ha llamado a "sacar pecho de la pequeña revolución" iniciada con la llegada de Compromís al Consell en 2015 y a "hacer una 'matria'" en lugar de los que defienden la patria. "No es una competición entre nosotros, es el momento de las personas valientes y de salir con la cara bien alta", ha reivindicado. Aunque ha señalado que hay gente que se "ríe" del reglamento de primarias, cree que es porque no lo han sabido entender y que es una "fórmula de éxito", y ha puesto como ejemplo que puedan participar en la elección desde los 16 años: "Tengo un hijo y ya me ha dicho que quiere participar".

Ha puesto en valor que durante el crecimiento de Compromís han estado "todos los días creciendo juntos" y ha asegurado que "eso es la feminidad". "Tenemos milagros a un lado y otro de la península", ha afirmado en referencia a la Comunitat y a Portugal.

"Si tiene que ser un relator, que sea una relatora"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha defendido este sábado que hay que "ser valientes" para dar una salida a la crisis de Catalunya a través del diálogo, aunque no sabe si la propuesta del Gobierno de un 'relator' en la mesa de partidos catalanes "ha sido afortunada y se ha planteado de forma afortunada".

"También digo, por el amor de dios, si tiene que ser un relator, que sea una relatora, que sobra testosterona", ha reivindicado, para recalcar que "sobra testosterona, faltan estrógenos y sobre todo falta mucha oxitocina".

Así lo ha afirmado en el discurso de clausura de la Trobada de Compromís en Valencia, que ha dado luz verde al reglamento de primarias de la coalición, antes de anunciar su intención de encabezar la candidatura a la presidencia de la Generalitat.